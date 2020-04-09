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      Прогноз погоди на 10 квітня: в Україні почнуться дощі

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      Прогноз погоди на 10 квітня: / unsplash.com

      Погода в Україні у п'ятницю, 10 квітня, зненацька зіпсується. Подекуди будуть невеликі дощі, а температура повітря піде на спад. У порівнянні з теплою погодою, яка тішила українців протягом тижні, зміни будуть досить відчутні.

      Як повідомляє синоптикиня Наталка Діденко у своєму фейсбуці, вологий атмосферний фронт перетинатиме Україну у п'ятницю. Він і зумовить дощі та похолодання.

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      На Заході та Півночі дощ впаде переважно вночі та вранці, а вдень фронт піде далі, у східному напрямку.

      Температура повітря, оскільки фронт холодний, дещо знизиться у північних та західних областях, до +11...+15 градусів. На решті території тепла погода 10-го квітня втримається – +15...+22 градуси.

      Вітер перейде на північно-західний і посилиться подекуди навіть до штормових значень, до 15-20 метрів на секунду.

      У Києві 10-го квітня також температура повітря знизиться до денних +11...+12 градусів, також посилиться вітер.

      Прогноз погоди на п’ятницю, 10 квітня, у містах України:

      Ужгород – +16…+18

      Львів – +11…+13

      Івано-Франківськ – +11…+13

      Тернопіль – +12…+14

      Чернівці – +12…+14

      Хмельницький – +12…+14

      Луцьк – +11…+13

      Рівне – +11…+13

      Житомир – +10…+12

      Вінниця – +12…+14

      Одеса – +19…+21

      Миколаїв – +18…+20

      Херсон – +17…+19

      Сімферополь – +15…+17

      Кропивницький – +15…+17

      Черкаси – +11…+13

      Чернігів – +11…+13

      Суми – +11…+13

      Полтава – +13…+15

      Дніпро – +16...+18

      Запоріжжя – +17…+19

      Донецьк – +16…+18

      Луганськ – +16…+18

      Харків – +17…+19

      Київ – +11…+13


      Погода у містах України 10 квітня / Зображення Укргідрометцентру

       

      Автор: Вероніка Климська
      Теги: Негода в Україні Погода Новини України
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