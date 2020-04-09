Прогноз погоди на 10 квітня: в Україні почнуться дощі

Погода в Україні у п'ятницю, 10 квітня, зненацька зіпсується. Подекуди будуть невеликі дощі, а температура повітря піде на спад. У порівнянні з теплою погодою, яка тішила українців протягом тижні, зміни будуть досить відчутні.

Як повідомляє синоптикиня Наталка Діденко у своєму фейсбуці, вологий атмосферний фронт перетинатиме Україну у п'ятницю. Він і зумовить дощі та похолодання.

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На Заході та Півночі дощ впаде переважно вночі та вранці, а вдень фронт піде далі, у східному напрямку.

Температура повітря, оскільки фронт холодний, дещо знизиться у північних та західних областях, до +11...+15 градусів. На решті території тепла погода 10-го квітня втримається – +15...+22 градуси. Вітер перейде на північно-західний і посилиться подекуди навіть до штормових значень, до 15-20 метрів на секунду. У Києві 10-го квітня також температура повітря знизиться до денних +11...+12 градусів, також посилиться вітер.

Прогноз погоди на п’ятницю, 10 квітня, у містах України:

Ужгород – +16…+18

Львів – +11…+13

Івано-Франківськ – +11…+13

Тернопіль – +12…+14

Чернівці – +12…+14

Хмельницький – +12…+14

Луцьк – +11…+13

Рівне – +11…+13

Житомир – +10…+12

Вінниця – +12…+14

Одеса – +19…+21

Миколаїв – +18…+20

Херсон – +17…+19

Сімферополь – +15…+17

Кропивницький – +15…+17

Черкаси – +11…+13

Чернігів – +11…+13

Суми – +11…+13

Полтава – +13…+15

Дніпро – +16...+18

Запоріжжя – +17…+19

Донецьк – +16…+18

Луганськ – +16…+18

Харків – +17…+19

Київ – +11…+13



Погода у містах України 10 квітня / Зображення Укргідрометцентру