Прогноз погоди на 10 квітня: в Україні почнуться дощі
Погода в Україні у п'ятницю, 10 квітня, зненацька зіпсується. Подекуди будуть невеликі дощі, а температура повітря піде на спад. У порівнянні з теплою погодою, яка тішила українців протягом тижні, зміни будуть досить відчутні.
Як повідомляє синоптикиня Наталка Діденко у своєму фейсбуці, вологий атмосферний фронт перетинатиме Україну у п'ятницю. Він і зумовить дощі та похолодання.
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На Заході та Півночі дощ впаде переважно вночі та вранці, а вдень фронт піде далі, у східному напрямку.
Температура повітря, оскільки фронт холодний, дещо знизиться у північних та західних областях, до +11...+15 градусів. На решті території тепла погода 10-го квітня втримається – +15...+22 градуси.
Вітер перейде на північно-західний і посилиться подекуди навіть до штормових значень, до 15-20 метрів на секунду.
У Києві 10-го квітня також температура повітря знизиться до денних +11...+12 градусів, також посилиться вітер.
Прогноз погоди на п’ятницю, 10 квітня, у містах України:
Ужгород – +16…+18
Львів – +11…+13
Івано-Франківськ – +11…+13
Тернопіль – +12…+14
Чернівці – +12…+14
Хмельницький – +12…+14
Луцьк – +11…+13
Рівне – +11…+13
Житомир – +10…+12
Вінниця – +12…+14
Одеса – +19…+21
Миколаїв – +18…+20
Херсон – +17…+19
Сімферополь – +15…+17
Кропивницький – +15…+17
Черкаси – +11…+13
Чернігів – +11…+13
Суми – +11…+13
Полтава – +13…+15
Дніпро – +16...+18
Запоріжжя – +17…+19
Донецьк – +16…+18
Луганськ – +16…+18
Харків – +17…+19
Київ – +11…+13
Погода у містах України 10 квітня / Зображення Укргідрометцентру
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