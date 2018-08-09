Прогноз погоды на 10 августа: невероятная жара охватит всю Украину

Погода в Украине в пятницу, 10 августа, будет жаркой и безоблачной. Никаких осадков не предвидится.

Об этом на своей странице в Facebook сообщает украинский синоптик Наталья Диденко.

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Пятница в Украине будет сухой, солнечной и с красивыми белыми пушистыми облаками для фотографирования. Так решил антициклон, который охватывает все области Украины,

– написала на своей странице метеоролог.

По словам Диденко, 10 августа будет без осадков. Температура воздуха поднимется до +24...+29 градусов, а на Закарпатье и на юге – до +26...+31 градуса.



В Киеве 10 августа – без осадков, столбики термометров поднимутся до +28 градусов.

Прогноз погоды на пятницу, 10 августа, в городах Украины:

Ужгород – +30...+32

Львов – +27...+29

Ивано-Франковск – +27...+29

Тернополь – +27...+29

Черновцы – +27...+29

Хмельницкий – +26...+28

Луцк – +27...+29

Ровно – +27...+29

Житомир – +27...+29

Винница – +27...+29

Одесса – +29...+31

Николаев – +29...+31

Херсон – +27...+29

Симферополь – +27...+29

Кропивницкий – +27...+29

Черкассы – +26...+28

Чернигов – +26...+28

Сумы – +25...+27

Полтава – +27...+29

Днепр – +27...+29

Запорожье – +27..+29

Донецк – +26...28

Луганск – +25...+27

Харьков – +25...+27

Киев – +27...+29