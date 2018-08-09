Прогноз погоды на 10 августа: невероятная жара охватит всю Украину
Погода в Украине в пятницу, 10 августа, будет жаркой и безоблачной. Никаких осадков не предвидится.
Об этом на своей странице в Facebook сообщает украинский синоптик Наталья Диденко.
Читайте также: До каких пор в августе продлится жара: прогноз от синоптика
Пятница в Украине будет сухой, солнечной и с красивыми белыми пушистыми облаками для фотографирования. Так решил антициклон, который охватывает все области Украины,
– написала на своей странице метеоролог.
По словам Диденко, 10 августа будет без осадков. Температура воздуха поднимется до +24...+29 градусов, а на Закарпатье и на юге – до +26...+31 градуса.
В Киеве 10 августа – без осадков, столбики термометров поднимутся до +28 градусов.
Прогноз погоды на пятницу, 10 августа, в городах Украины:
Ужгород – +30...+32
Львов – +27...+29
Ивано-Франковск – +27...+29
Тернополь – +27...+29
Черновцы – +27...+29
Хмельницкий – +26...+28
Луцк – +27...+29
Ровно – +27...+29
Житомир – +27...+29
Винница – +27...+29
Одесса – +29...+31
Николаев – +29...+31
Херсон – +27...+29
Симферополь – +27...+29
Кропивницкий – +27...+29
Черкассы – +26...+28
Чернигов – +26...+28
Сумы – +25...+27
Полтава – +27...+29
Днепр – +27...+29
Запорожье – +27..+29
Донецк – +26...28
Луганск – +25...+27
Харьков – +25...+27
Киев – +27...+29
Погода в Украине на пятницу, 10 августа, от Укргидрометцентра