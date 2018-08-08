Пока в августе продлится жара: прогноз от синоптика

В последний месяц лета в Украине ожидается преимущественно жаркая погода во всех регионах. Однако, синоптики все же прогнозируют сильные ливни, которые накроют страну на несколько дней.

Об этом рассказал начальник отдела метеорологических прогнозов Укргидрометцентра Владислав Билык, передают "Украинские Новости".

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Он отметил, что на этой неделе будет доминировать солнечная, местами облачная, без осадков, погода. Температура воздуха составит +25+30 градусов тепла, а на юге и Закарпатье до +33 градусов тепла.

Изменится положение с 11-12 в западных областях, затем на Правобережье. Жара спадет на 3-5 градуса не раньше 15-16 августа. С середины следующей недели погодные условия не будут такими устойчивыми, как сейчас,

– подчеркнул Билык.

По его словам, в этом году август будет теплее, чем в предыдущие годы.

"Месяц будет теплее, чем среднестатистический. В какие-то дни будут дожди в отдельных областях. По осадкам – дожди близко к норме в южных областях, остальная территория немного меньше нормы. 2-3 дня будут идти сильные ливни", – добавил синоптик.