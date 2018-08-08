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Доки у серпні триватиме спека: прогноз від синоптика

698 Читать новость на русском
Погода у серпні в Україні
Погода у серпні в Україні / Фото з відкритих джерел

В останній місяць літа в Україні очікується переважно спекотна погода у всіх регіонах. Проте, синоптики все ж прогнозують сильні зливи, які накриють країну на кілька днів.

Про це розповів начальник відділу метеорологічних прогнозів Укргідрометцентру Владислав Білик, передають "Українські Новини".

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Він зауважив, що на цьому тижні буде домінувати сонячна, місцями хмарна, без опадів, погода. Температура повітря сягне +25+30 градусів тепла, а на півдні та Закарпатті до +33 градусів тепла.

Зміниться положення з 11-12 у західних областях, потім на Правобережжі. Спека спаде на 3-5 градуси не раніше 15-16 серпня. З середини наступного тижня погодні умови не будуть такими стійкими як зараз,
– підкреслив Білик.

За його словами, цього року серпень буде теплішим, аніж у попередні роки.

"Місяць буде тепліше, ніж середньостатистичний. У якісь дні будуть дощі в окремих областях. По опадах – дощі близько до норми у південних областях, решта території трохи менше норми. 2-3 дні будуть йти сильні зливи", – додав синоптик.

Теги: Новини України Погода Спека в Україні
Джерело: 24 Канал
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