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      Прогноз погоды на 10 декабря: дожди со снегом накроют восток и запад страны

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      Прогноз погоды в Украине на 10 декабря
      Прогноз погоды в Украине на 10 декабря / Фото из открытых источников

      Погода в Украине в понедельник, 10 декабря, будет теплой: продолжается период оттепели. В восточных и западных областях пройдёт снег с дождем, а вот в центральных регионах и на севере – облачно с прояснениями.

      Температура воздуха особо не изменится, продолжается период оттепели, информирует Украинская синоптик Наталья Диденко.

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      Из Киева скоро влажная воздушная масса сдвинется и пойдет на восток. В западные области пододвигается очередная порция осадков с запада. В понедельник осадки наиболее вероятные на Левобережье и в западной части Украины,
      – отмечает эксперт.

      Наиболее тепло, традиционно, на юге. В частности, в Крыму синоптики Укргидрометцентра прогнозируют до 6 ... 8 градусов с отметкой "плюс".

      Холоднее всего, в центральных и восточных регионах. Так, на Черниговщине, Киевской, Черкасской, а также – Донецкой, Луганской и Харьковской столбики термометров не поднимутся выше отметок в 0 ... + 2 градуса.

      Ветер будет южным, 5-10 метров в секунду.

      В Киеве – без осадков, воздух прогреется до 0 ... + 2 градусов.

      Прогноз погоды на понедельник, 10 декабря, в городах Украины:

      Ужгород – + 2 ... + 4

      Львов – +3 ... + 5

      Ивано-Франковск – +2 ... +4

      Тернополь – + 2 ... + 4

      Черновцы – +2 ... +4

      Хмельницкий – + 2 ... + 4

      Луцк – +2 ... +4

      Ровно – +2 ... +4

      Житомир – + 1 ... + 3

      Винница – + 1 ... + 3

      Одесса – 0 ... + 2

      Николаев – + 4 ... + 6

      Херсон – + 4 ... + 6

      Симферополь – +6 ... +8

      Кропивницкий – 0 ... + 2

      Черкассы – 0 ... + 2

      Чернигов – 0 ... + 2

      Суммы – 0 ... + 2

      Полтава – 0 ... + 2

      Днепр – + 2 ... + 4

      Запорожье – + 4 ... + 6

      Донецк – 0 ... + 2

      Луганск – 0 ... + 2

      Харьков – 0 ... + 2

      Киев – 0 ... + 2

      погода укргідрометцентр погода в грудні погода на 10 грудня
      Прогноз погоды на понедельнику, 10 декабря, от Укргидрометцентра

      Теги: Новости Украины Погода
      Источник: 24 Канал
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