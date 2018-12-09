Погода в Украине в понедельник, 10 декабря, будет теплой: продолжается период оттепели. В восточных и западных областях пройдёт снег с дождем, а вот в центральных регионах и на севере – облачно с прояснениями.

Температура воздуха особо не изменится, продолжается период оттепели, информирует Украинская синоптик Наталья Диденко.

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Из Киева скоро влажная воздушная масса сдвинется и пойдет на восток. В западные области пододвигается очередная порция осадков с запада. В понедельник осадки наиболее вероятные на Левобережье и в западной части Украины,

– отмечает эксперт.

Наиболее тепло, традиционно, на юге. В частности, в Крыму синоптики Укргидрометцентра прогнозируют до 6 ... 8 градусов с отметкой "плюс".

Холоднее всего, в центральных и восточных регионах. Так, на Черниговщине, Киевской, Черкасской, а также – Донецкой, Луганской и Харьковской столбики термометров не поднимутся выше отметок в 0 ... + 2 градуса.

Ветер будет южным, 5-10 метров в секунду.

В Киеве – без осадков, воздух прогреется до 0 ... + 2 градусов.

Прогноз погоды на понедельник, 10 декабря, в городах Украины:

Ужгород – + 2 ... + 4

Львов – +3 ... + 5

Ивано-Франковск – +2 ... +4

Тернополь – + 2 ... + 4

Черновцы – +2 ... +4

Хмельницкий – + 2 ... + 4

Луцк – +2 ... +4

Ровно – +2 ... +4

Житомир – + 1 ... + 3

Винница – + 1 ... + 3

Одесса – 0 ... + 2

Николаев – + 4 ... + 6

Херсон – + 4 ... + 6

Симферополь – +6 ... +8

Кропивницкий – 0 ... + 2

Черкассы – 0 ... + 2

Чернигов – 0 ... + 2

Суммы – 0 ... + 2

Полтава – 0 ... + 2

Днепр – + 2 ... + 4

Запорожье – + 4 ... + 6

Донецк – 0 ... + 2

Луганск – 0 ... + 2

Харьков – 0 ... + 2

Киев – 0 ... + 2



Прогноз погоды на понедельнику, 10 декабря, от Укргидрометцентра