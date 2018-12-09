Прогноз погоды на 10 декабря: дожди со снегом накроют восток и запад страны
Погода в Украине в понедельник, 10 декабря, будет теплой: продолжается период оттепели. В восточных и западных областях пройдёт снег с дождем, а вот в центральных регионах и на севере – облачно с прояснениями.
Температура воздуха особо не изменится, продолжается период оттепели, информирует Украинская синоптик Наталья Диденко.
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Из Киева скоро влажная воздушная масса сдвинется и пойдет на восток. В западные области пододвигается очередная порция осадков с запада. В понедельник осадки наиболее вероятные на Левобережье и в западной части Украины,
– отмечает эксперт.
Наиболее тепло, традиционно, на юге. В частности, в Крыму синоптики Укргидрометцентра прогнозируют до 6 ... 8 градусов с отметкой "плюс".
Холоднее всего, в центральных и восточных регионах. Так, на Черниговщине, Киевской, Черкасской, а также – Донецкой, Луганской и Харьковской столбики термометров не поднимутся выше отметок в 0 ... + 2 градуса.
Ветер будет южным, 5-10 метров в секунду.
В Киеве – без осадков, воздух прогреется до 0 ... + 2 градусов.
Прогноз погоды на понедельник, 10 декабря, в городах Украины:
Ужгород – + 2 ... + 4
Львов – +3 ... + 5
Ивано-Франковск – +2 ... +4
Тернополь – + 2 ... + 4
Черновцы – +2 ... +4
Хмельницкий – + 2 ... + 4
Луцк – +2 ... +4
Ровно – +2 ... +4
Житомир – + 1 ... + 3
Винница – + 1 ... + 3
Одесса – 0 ... + 2
Николаев – + 4 ... + 6
Херсон – + 4 ... + 6
Симферополь – +6 ... +8
Кропивницкий – 0 ... + 2
Черкассы – 0 ... + 2
Чернигов – 0 ... + 2
Суммы – 0 ... + 2
Полтава – 0 ... + 2
Днепр – + 2 ... + 4
Запорожье – + 4 ... + 6
Донецк – 0 ... + 2
Луганск – 0 ... + 2
Харьков – 0 ... + 2
Киев – 0 ... + 2
Прогноз погоды на понедельнику, 10 декабря, от Укргидрометцентра