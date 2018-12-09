Прогноз погоди на 10 грудня: дощі зі снігом накриють схід і захід країни
Погода в Україні у понеділок, 10 грудня, буде теплою: триває період відлиги. У східних та західних областях буде сніг із дощем, а ось у центральних регіонах та на півночі – малохмарно із проясненням.
Температура повітря особливо не зміниться, триває період відлиги, інформує український синоптик Наталка Діденко.
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З Києва скоро волога повітряна маса зсунеться і піде східніше. До західних областей підсувається чергова порціч опадів із заходу. У понеділок опади найбільш ймовірні на Лівобережжі та в західній частині України,
– зазначає експерт.
Найтепліше, традиційно, на півдні. Зокрема, у Криму синоптики Укргідрометцентру прогнозують до 6...8 градусів із позначкою "плюс".
Найхолодніше у центральних та східних регіонах. Так, на Чернігівщині, Київщині, Черкащині, а також – Донеччині, Луганщині та Харківщині стовпчики термометрів не піднімуться вище позначок у 0...+2 градуси.
Вітер буде південним, 5 – 10 метрів за секунду.
У Києві – без опадів, повітря прогріється до 0...+2 градусів.
Прогноз погоди на понеділок, 10 грудня, у містах України:
Ужгород – +2…+4
Львів – +3…+5
Івано-Франківськ – +2…+4
Тернопіль – +2…+4
Чернівці – +2…+4
Хмельницький – +2…+4
Луцьк – +2…+4
Рівне – +2…+4
Житомир – +1…+3
Вінниця – +1…+3
Одеса – 0…+2
Миколаїв – +4…+6
Херсон – +4…+6
Сімферополь – +6…+8
Кропивницький – 0…+2
Черкаси – 0…+2
Чернігів – 0…+2
Суми – 0…+2
Полтава – 0…+2
Дніпро – +2…+4
Запоріжжя – +4…+6
Донецьк – 0…+2
Луганськ – 0…+2
Харків – 0…+2
Київ – 0…+2
Прогноз погоди на понеділок, 10 грудня, від Укргідрометцентру