16:33
9 груд 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Дивись онлайн онлайн
      укр
      ЛОМАЧЕНКО – ПЕДРАСА ПРОТЕСТИ У ФРАНЦІЇ ВОЄННИЙ СТАН В УКРАЇНІ КОНФЛІКТ В АЗОВСЬКОМУ МОРІ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Слівкі. Долар прощається з Росією. Самотній Путін
      Вєсті Кремля
      22:11, 8 грудня
      Вєсті. UA. Жир. Банда Ляшка. Український "Пороховоз"
      Вєсті.UA
      19:27, 8 грудня
      Куди комунальники витрачають сотні мільйонів гривень, або Навіщо розчищати пляжі під Новий рік
      ЦРУ
      09:00, 7 грудня
      Українці в очікуванні: про що мовчить Порошенко
      Підсумки дна
      19:00, 12 жовтня
      Згадати Все. Репресивна психіатрія
      Згадати все
      00:10, 8 грудня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      ЛОМАЧЕНКО – ПЕДРАСА ПРОТЕСТИ У ФРАНЦІЇ ВОЄННИЙ СТАН В УКРАЇНІ КОНФЛІКТ В АЗОВСЬКОМУ МОРІ

      Прогноз погоди на 10 грудня: дощі зі снігом накриють схід і захід країни

      157 Читать новость на русском
      Прогноз погоди в Україні на 10 грудня
      Прогноз погоди в Україні на 6 грудня / Фото з відкритих джерел

      Погода в Україні у понеділок, 10 грудня, буде теплою: триває період відлиги. У східних та західних областях буде сніг із дощем, а ось у центральних регіонах та на півночі – малохмарно із проясненням.

      Температура повітря особливо не зміниться, триває період відлиги, інформує український синоптик Наталка Діденко.

      Читайте також: В Ірпені врятували з дерева павича, який мало не замерз на смерть: милі фото і відео

      З Києва скоро волога повітряна маса зсунеться і піде східніше. До західних областей підсувається чергова порціч опадів із заходу. У понеділок опади найбільш ймовірні на Лівобережжі та в західній частині України,
      – зазначає експерт.

      Найтепліше, традиційно, на півдні. Зокрема, у Криму синоптики Укргідрометцентру прогнозують до 6...8 градусів із позначкою "плюс". 

      Найхолодніше у центральних та східних регіонах. Так, на Чернігівщині, Київщині, Черкащині, а також – Донеччині, Луганщині та Харківщині стовпчики термометрів не піднімуться вище позначок у 0...+2 градуси.

      Вітер буде південним, 5 – 10 метрів за секунду.

      У Києві – без опадів, повітря прогріється до 0...+2 градусів.

      Прогноз погоди на понеділок, 10 грудня, у містах України:

      Ужгород – +2…+4

      Львів – +3…+5

      Івано-Франківськ – +2…+4

      Тернопіль – +2…+4

      Чернівці – +2…+4

      Хмельницький – +2…+4

      Луцьк – +2…+4

      Рівне – +2…+4

      Житомир – +1…+3

      Вінниця – +1…+3

      Одеса – 0…+2

      Миколаїв – +4…+6

      Херсон – +4…+6

      Сімферополь – +6…+8

      Кропивницький – 0…+2

      Черкаси – 0…+2

      Чернігів – 0…+2

      Суми – 0…+2

      Полтава – 0…+2

      Дніпро – +2…+4

      Запоріжжя – +4…+6

      Донецьк – 0…+2

      Луганськ – 0…+2

      Харків – 0…+2

      Київ – 0…+2

      погода укргідрометцентр погода в грудні погода на 10 грудня
      Прогноз погоди на понеділок, 10 грудня, від Укргідрометцентру

      Теги: Новини України Погода
      Джерело: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      КАРТА СИТУАЦІЇ НА ДОНБАСІ. 19 ЛЮТОГО (Інфографіка)
       19 лютого 2015 , 13:34
      Зірка "Дизель Шоу" Марина Поплавська загинула у ДТП: фото
       20 жовтня , 09:33
      Уродженка України Оксана Мастерс здобула срібну медаль Паралімпіади-2018
      10 березня , 04:23
      Зробивши подарунки власноруч - зекономите час на їх пошук
      19 грудня 2010 , 15:35
      Фанати Динамо вивісили банер з критикою на адресу Суркіса
       7 жовтня , 18:49
      Представник Барселони двічі зустрічався з Неймаром в Лондоні
       21 листопада , 16:35
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук