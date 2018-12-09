Погода в Україні у понеділок, 10 грудня, буде теплою: триває період відлиги. У східних та західних областях буде сніг із дощем, а ось у центральних регіонах та на півночі – малохмарно із проясненням.

Температура повітря особливо не зміниться, триває період відлиги, інформує український синоптик Наталка Діденко.

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З Києва скоро волога повітряна маса зсунеться і піде східніше. До західних областей підсувається чергова порціч опадів із заходу. У понеділок опади найбільш ймовірні на Лівобережжі та в західній частині України,

– зазначає експерт.

Найтепліше, традиційно, на півдні. Зокрема, у Криму синоптики Укргідрометцентру прогнозують до 6...8 градусів із позначкою "плюс".

Найхолодніше у центральних та східних регіонах. Так, на Чернігівщині, Київщині, Черкащині, а також – Донеччині, Луганщині та Харківщині стовпчики термометрів не піднімуться вище позначок у 0...+2 градуси.

Вітер буде південним, 5 – 10 метрів за секунду.

У Києві – без опадів, повітря прогріється до 0...+2 градусів.

Прогноз погоди на понеділок, 10 грудня, у містах України:

Ужгород – +2…+4

Львів – +3…+5

Івано-Франківськ – +2…+4

Тернопіль – +2…+4

Чернівці – +2…+4

Хмельницький – +2…+4

Луцьк – +2…+4

Рівне – +2…+4

Житомир – +1…+3

Вінниця – +1…+3

Одеса – 0…+2

Миколаїв – +4…+6

Херсон – +4…+6

Сімферополь – +6…+8

Кропивницький – 0…+2

Черкаси – 0…+2

Чернігів – 0…+2

Суми – 0…+2

Полтава – 0…+2

Дніпро – +2…+4

Запоріжжя – +4…+6

Донецьк – 0…+2

Луганськ – 0…+2

Харків – 0…+2

Київ – 0…+2



Прогноз погоди на понеділок, 10 грудня, від Укргідрометцентру