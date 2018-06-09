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Прогноз погоды на 10 июня: жара продолжается

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Прогноз погоды в Украине на 10 июня
Прогноз погоды в Украине на 10 июня / Johnny Chau

Погода в Украине в воскресенье, 10 июня, в большинстве областей Украины обещает быть сухой и даже жаркой.

Об этом сообщает сайт Укргидрометцентра.

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Синоптик Наталья Диденко сообщает на своей странице в Facebook о том, что в воскресенье не следует ожидать серьезных погодных изменений. В большинстве областей Украины будет удерживаться сухая и теплая погода. На дождь могут рассчитывать жители южных и западных областей.

Грозовые дожди пройдут местами в южной части Украины и на Западе. Большинство областей – в сухой погоде. Температура воздуха понизится до +22+26 градусов, на Востоке до +19+23 градусов,
– пишет Наталья Диденко

По информации Укргидрометцентра, средняя температура воздуха в воскресенье, 10 июня, возрастет. В западных областях Украины она составит от +26 до +30 градусов, в центральных областях – от +24 до +27 градусов, в северных – от +22 до +36 градусов, в южных – от +27 до +31 градусов и в восточных – от +19 до +24 градусов.

Скорость ветра в среднем в Украине будет достигать 5-10 метров в секунду.

Прогноз погоды на воскресенье, 10 июня, в городах Украины:

Ужгород – +28...+30

Львов – +28...+30

Ивано-Франковск – +27...+29

Тернополь – +29...+31

Черновцы – +27...+29

Хмельницкий – +27...+29

Луцк – +29...+31

Ровно – +29...+31

Житомир +24...+26

Винница – +24...+26

Одесса – +27...+29

Николаев – +29...+31

Херсон – +29...+31

Симферополь – +29...+31

Кропивницкий – +25...+27

Черкассы – +24...+26

Чернигов – +22...+24

Сумы – +19...+21

Полтава – +22...+24

Днепр – +25...+27

Запорожье – +27...+29

Донецк – +23...+25

Луганск – +22...+24

Харьков – +21...+23

Киев – +24...+26

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Погода в Украине на 10 июня 2018 года

Теги: Новости Украины Жара в Украине Погода
Источник: 24 Канал
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