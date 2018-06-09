Прогноз погоди на 10 червня: спека продовжується

Погода в Україні в неділю, 10 червня, у більшості областей України обіцяє бути сухою і навіть спекотною.

Про це інформує сайт Укргідрометцентру.

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Синоптик Наталка Діденко повідомляє на своїй сторінці у Facebook про те, що в неділю не слід очікувати серйозних погодніх змін. У більшості областей України затримається суха та тепла погода. На дощ можуть розраховувати жителі південних та західних областей.

Грозові дощі пройдуть місцями у південній частині України та на Заході. Більшість областей - у сухій погоді. Температура повітря знизиться до +22+26 градусів, на Сході до +19+23 градусів,

– пише Наталка Діденко

За інформацією Укргідрометцентру середня температура повітря в неділю, 10 червня, зросте. В західних областях України вона становитиме від +26 до +30 градусів, у центральних областях – від +24 до +27 градусів, у північних – від +22 до +36 градусів, у південних – від +27 до +31 градусів та у східних – від +19 до +24 градусів.

Швидкість вітру в середньому в Україні сягатиме 5-10 метрів на секунду.

Прогноз погоди на неділю, 10 червня, у містах України:

Ужгород – +28...+30

Львів – +28...+30

Івано-Франківськ – +27...+29

Тернопіль – +29...+31

Чернівці – +27...+29

Хмельницький – +27...+29

Луцьк – +29...+31

Рівне – +29...+31

Житомир – +24...+26

Вінниця – +24...+26

Одеса – +27...+29

Миколаїв – +29...+31

Херсон – +29...+31

Сімферополь – +29...+31

Кропивницький – +25...+27

Черкаси – +24...+26

Чернігів – +22...+24

Суми – +19...+21

Полтава – +22...+24

Дніпро – +25...+27

Запоріжжя – +27...+29

Донецьк – +23...+25

Луганськ – +22...+24

Харків – +21...+23

Київ – +24...+26

Погода в Україні на 10 червня 2018 року