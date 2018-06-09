Прогноз погоди на 10 червня: спека продовжується
Погода в Україні в неділю, 10 червня, у більшості областей України обіцяє бути сухою і навіть спекотною.
Про це інформує сайт Укргідрометцентру.
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Синоптик Наталка Діденко повідомляє на своїй сторінці у Facebook про те, що в неділю не слід очікувати серйозних погодніх змін. У більшості областей України затримається суха та тепла погода. На дощ можуть розраховувати жителі південних та західних областей.
Грозові дощі пройдуть місцями у південній частині України та на Заході. Більшість областей - у сухій погоді. Температура повітря знизиться до +22+26 градусів, на Сході до +19+23 градусів,
– пише Наталка Діденко
За інформацією Укргідрометцентру середня температура повітря в неділю, 10 червня, зросте. В західних областях України вона становитиме від +26 до +30 градусів, у центральних областях – від +24 до +27 градусів, у північних – від +22 до +36 градусів, у південних – від +27 до +31 градусів та у східних – від +19 до +24 градусів.
Швидкість вітру в середньому в Україні сягатиме 5-10 метрів на секунду.
Прогноз погоди на неділю, 10 червня, у містах України:
Ужгород – +28...+30
Львів – +28...+30
Івано-Франківськ – +27...+29
Тернопіль – +29...+31
Чернівці – +27...+29
Хмельницький – +27...+29
Луцьк – +29...+31
Рівне – +29...+31
Житомир – +24...+26
Вінниця – +24...+26
Одеса – +27...+29
Миколаїв – +29...+31
Херсон – +29...+31
Сімферополь – +29...+31
Кропивницький – +25...+27
Черкаси – +24...+26
Чернігів – +22...+24
Суми – +19...+21
Полтава – +22...+24
Дніпро – +25...+27
Запоріжжя – +27...+29
Донецьк – +23...+25
Луганськ – +22...+24
Харків – +21...+23
Київ – +24...+26
Погода в Україні на 10 червня 2018 року