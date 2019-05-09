Прогноз погоды на 10 мая: дожди в Украине еще задержатся

Погода в Украине в пятницу, 10 мая, будет дождливой, но теплой. Очередная порция влаги придет с запада Европы.

В восточных и юго-восточных областях будет преимущественно сухая погода, сообщила синоптик Наталья Диденко. Самая высокая температура воздуха в Украине будет от +17 до +20 градусов.

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На остальной территории Украины в течение дня ожидается +13+18 градусов тепла, а на Западе – +10+15 градусов. Синоптики обещают дожди и грозы в западных и центральных областях.

Конечно, будут прояснения, дожди не будут лить непрерывно, мы – не тропики, но, похоже, хотим ими немного побыть,

– отметила Наталья Диденко.

Синоптик добавила, что сейчас безоговорочного сухого периода с устойчивым антициклоном не видно.

В Киеве 10 мая – периодически дождь или морось. Днем столбики термометров будут колебаться от +17 до +19 градусов.

Прогноз погоды на пятницу, 10 мая, в городах Украины:

Ужгород – +16...+18

Львов – +15...+17

Ивано-Франковск – +16...+18

Тернополь – +16...+18

Черновцы – +15...+17

Хмельницкий – +17...+19

Луцк – +15...+17

Ровно – +16...+18

Житомир – +16...+18

Винница – +16...+18

Одесса – +14...+16

Николаев – +17...+19

Херсон – +18...+20

Симферополь – +18...+20

Кропивницкий – +17...+19

Черкассы – +17...+19

Чернигов – +18...+20

Сумы – + 17...+19

Полтава – +17...+19

Днепр – +18...+20

Запорожье – +18...+20

Донецк – +17...+19

Луганск +18...+20

Харьков – +18...+20

Киев – +17...+19



Прогноз погоды на 10 мая в Украине от Укргидрометцентра