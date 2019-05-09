Прогноз погоды на 10 мая: дожди в Украине еще задержатся
Погода в Украине в пятницу, 10 мая, будет дождливой, но теплой. Очередная порция влаги придет с запада Европы.
В восточных и юго-восточных областях будет преимущественно сухая погода, сообщила синоптик Наталья Диденко. Самая высокая температура воздуха в Украине будет от +17 до +20 градусов.
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На остальной территории Украины в течение дня ожидается +13+18 градусов тепла, а на Западе – +10+15 градусов. Синоптики обещают дожди и грозы в западных и центральных областях.
Конечно, будут прояснения, дожди не будут лить непрерывно, мы – не тропики, но, похоже, хотим ими немного побыть,
– отметила Наталья Диденко.
Синоптик добавила, что сейчас безоговорочного сухого периода с устойчивым антициклоном не видно.
В Киеве 10 мая – периодически дождь или морось. Днем столбики термометров будут колебаться от +17 до +19 градусов.
Прогноз погоды на пятницу, 10 мая, в городах Украины:
Ужгород – +16...+18
Львов – +15...+17
Ивано-Франковск – +16...+18
Тернополь – +16...+18
Черновцы – +15...+17
Хмельницкий – +17...+19
Луцк – +15...+17
Ровно – +16...+18
Житомир – +16...+18
Винница – +16...+18
Одесса – +14...+16
Николаев – +17...+19
Херсон – +18...+20
Симферополь – +18...+20
Кропивницкий – +17...+19
Черкассы – +17...+19
Чернигов – +18...+20
Сумы – + 17...+19
Полтава – +17...+19
Днепр – +18...+20
Запорожье – +18...+20
Донецк – +17...+19
Луганск +18...+20
Харьков – +18...+20
Киев – +17...+19
Прогноз погоды на 10 мая в Украине от Укргидрометцентра