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      Прогноз погоды на 10 мая: дожди в Украине еще задержатся

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      Погода 10 мая 2019 Украина - какую погоду обещает синоптик
      Прогноз погоды на 10 мая / фото из открытых источников

      Погода в Украине в пятницу, 10 мая, будет дождливой, но теплой. Очередная порция влаги придет с запада Европы.

      В восточных и юго-восточных областях будет преимущественно сухая погода, сообщила синоптик Наталья Диденко. Самая высокая температура воздуха в Украине будет от +17 до +20 градусов.

      Читайте также: Когда в Украину придет жара до +33 градусов: прогноз

      На остальной территории Украины в течение дня ожидается +13+18 градусов тепла, а на Западе – +10+15 градусов. Синоптики обещают дожди и грозы в западных и центральных областях.

      Конечно, будут прояснения, дожди не будут лить непрерывно, мы – не тропики, но, похоже, хотим ими немного побыть,
      – отметила Наталья Диденко.

      Синоптик добавила, что сейчас безоговорочного сухого периода с устойчивым антициклоном не видно.

      В Киеве 10 мая – периодически дождь или морось. Днем столбики термометров будут колебаться от +17 до +19 градусов.

      Прогноз погоды на пятницу, 10 мая, в городах Украины:

      Ужгород – +16...+18

      Львов – +15...+17

      Ивано-Франковск – +16...+18

      Тернополь – +16...+18

      Черновцы – +15...+17

      Хмельницкий – +17...+19

      Луцк – +15...+17

      Ровно – +16...+18

      Житомир – +16...+18

      Винница – +16...+18

      Одесса – +14...+16

      Николаев – +17...+19

      Херсон – +18...+20

      Симферополь – +18...+20

      Кропивницкий – +17...+19

      Черкассы – +17...+19

      Чернигов – +18...+20

      Сумы – + 17...+19

      Полтава – +17...+19

      Днепр – +18...+20

      Запорожье – +18...+20

      Донецк – +17...+19

      Луганск +18...+20

      Харьков – +18...+20

      Киев – +17...+19

      погода 10 травня україна дощ
      Прогноз погоды на 10 мая в Украине от Укргидрометцентра

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      Теги: Новости Украины Погода
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