Прогноз погоди на 10 травня: дощі в Україні ще затримаються

Погода в Україні у п'ятницю, 10 травня, буде дощовою, але теплою. Чергова порція вологи прийде із заходу Європи.

У східних та південно-східних областях буде переважно суха погода, повідомила синоптик Наталка Діденко. Найвища температура повітря в Україні буде від +17 до +20 градусів.

Читайте також: Коли в Україну прийде спека до +33 градусів: прогноз

На решті території України протягом дня очікується +13+18 градусів тепла, а на Заході – +10+15 градусів. Синоптики обіцяють дощі та грози у західних та центральних областях.

Звичайно, будуть прояснення, дощі не литимуть безперервно, ми – не тропіки, але, схоже, хочемо ними трохи побути,

– зазначила Наталка Діденко.

Синоптик додала, що наразі беззаперечного сухого періоду із стійким антициклоном не видно.

У Києві 10 травня – періодично дощ або мряка. Вдень стовпчики термометрів коливатимуться від +17 до +19 градусів.

Прогноз погоди на п’ятницю, 10 травня, у містах України:

Ужгород – +16…+18

Львів – +15…+17

Івано-Франківськ – +16…+18

Тернопіль – +16…+18

Чернівці – +15…+17

Хмельницький – +17…+19

Луцьк – +15…+17

Рівне – +16…+18

Житомир – +16…+18

Вінниця – +16…+18

Одеса – +14…+16

Миколаїв – +17…+19

Херсон – +18…+20

Сімферополь – +18…+20

Кропивницький – +17…+19

Черкаси – +17…+19

Чернігів – +18…+20

Суми – +17…+19

Полтава – +17…+19

Дніпро – +18…+20

Запоріжжя – +18…+20

Донецьк – +17…+19

Луганськ – +18…+20

Харків – +18…+20

Київ – +17…+19



Прогноз погоди на 10 травня в Україні від Укргідрометцентру