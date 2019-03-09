Прогноз погоды на 10 марта: в Украину придут холод и дожди

Погода в Украине в воскресенье, 10 марта, будет не слишком приятной и мало будет походить на весеннюю. К нам будут подбираться дожди, а на Севере температура воздуха будет постепенно снижаться.

Похолодание, которое начнется 10 марта, перейдет на всю следующую неделю, сообщает синоптик Наталья Диденко.

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Также к нам снова пожалует сильный холодный ветер. Поэтому даже те области, которым повезет днем иметь до 11 градусов тепла, едва почувствуют, что на улице действительно тепло.

Дожди накроют все области, кроме Николаевской, Одесской и Симферополя.

Прогноз погоды на воскресенье, 10 марта, в городах Украины:

Ужгород – +11...+13

Львов – +9...+11

Ивано-Франковск – +9...+11

Тернополь – +9...+11

Черновцы – +10...+12

Хмельницкий – +9...+11

Луцк – +7...+9

Ровно – +7...+9

Житомир – +9...+11

Винница – +9...+11

Одесса – +13...+15

Николаев – +14...+16

Херсон – +13...+15

Симферополь –+14...+16

Кропивницкий – +9...+11

Черкассы – +9...+11

Чернигов – +7...+9

Суммы – + 7... + 9

Полтава – +8...+10

Днепр – +10...+12

Запорожье – +12...+14

Донецк – +10...+12

Луганск – +9...+11

Харьков – +9...+11

Киев – +8...+10



Прогноз погоды на 10 марта