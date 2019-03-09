Прогноз погоди на 10 березня: в Україну прийдуть холод і дощі

Погода в Україні у неділю, 10 березня, буде не надто приємною та мало скидатиметься на весняну. До нас підбиратимуться дощі, а з Півночі температура повітря буде поступово знижуватися.

Похолодання, яке почнеться 10 березня, перейде на весь наступний тиждень, повідомляє синоптикиня Наталка Діденко. Читайте також: Коли в Україну прийде справжня весна: прогноз Також до нас знову завітає сильний холодний вітер. Тож навіть ті області, яким пощастить вдень мати до 11 градусів тепла, навряд відчують, що на вулиці справді тепло. Дощі накриють всі області, крім Миколаївської, Одеської та Сімферополя. Прогноз погоди на неділю, 10 березня, у містах України: Ужгород – +11…+13 Львів – +9…+11 Івано-Франківськ – +9…+11 Тернопіль – +9…+11 Чернівці – +10…+12 Хмельницький – +9…+11 Луцьк – +7…+9 Рівне – +7…+9 Житомир – +9…+11 Вінниця – +9…+11 Одеса – +13…+15 Миколаїв – +14…+16 Херсон – +13…+15 Сімферополь –+14…+16 Кропивницький – +9…+11 Черкаси – +9…+11 Чернігів – +7…+9 Суми – +7…+9 Полтава – +8…+10 Дніпро – +10…+12 Запоріжжя – +12…+14 Донецьк – +10…+12 Луганськ – +9...+11 Харків – +9…+11 Київ – +8…+10

Прогноз погоди на 10 березня