Прогноз погоды на 10 марта: в Украине будет тепло и без осадков
Погода в Украине во вторник, 10 марта, будет солнечной и теплой. Осадки не прогнозируют. Температура воздуха составит в среднем +8 – +10 градусов. Зато на Левобережье столбики термометров поднимутся до 15 – 17 градусов тепла.
По словам синоптика Натальи Диденко, 10 марта практически во всех областях Украины будет сухо и никаких осадков не прогнозируют. А определять такую погоду будет антициклон.
Обратите внимание! Из-за аномально теплой зимы украинцам могут ограничить использование воды: детали
Синоптик добавляет, что температура воздуха будет высокой на юге, в центре и на востоке. Здесь столбики термометров поднимутся до +12 – +18 градусов. Несколько более свежую погоду ожидают на севере – +9 – +13 градусов. А на западе прогнозируют настоящую мартовскую прохладу – +7 – +12 градусов.
Что касается Киева, в столице во вторник также будет без осадков. Воздух прогреется до +12 – +13 градусов.
Прогноз погоды на вторник, 10 марта, в городах Украины:
Ужгород – +9...+11
Львов – +9...+11
Ивано-Франковск – +8...+10
Тернополь – +9...+11
Черновцы – +9...+11
Хмельницкий – +10...+12
Луцк – +8...+10
Ровно – +8...+10
Житомир – +9...+11
Винница – +11...+13
Одесса – +13...+15
Николаев – +15...+17
Херсон – +16...+18
Симферополь – +15...+17
Кропивницкий – +14...+16
Черкассы – +13...+15
Чернигов – +12...+14
Сумы – +13... + 15
Полтава – +13...+15
Днепр – +15...+17
Запорожье – +17...+19
Донецк – +15...+17
Луганск – +13...+15
Харьков – +16...+18
Киев – +11...+13
По информации Украинского гидрометцентра, холоднее всего 10 марта будет в ряде западных областей, а именно на Волыни, Прикарпатье и Ровненской области. Здесь температура поднимется до 8 – 10 градусов выше нуля. А самую теплую погоду можно будет ожидать на Запорожье – +17 – +19 градусов.
На западе ветер будет дуть в северо-западном, в центре – северо-восточном, на востоке и юге – юго-восточном направлениях. В основном его скорость составит 3 – 8 метров в секунду. А на юге можно будет ожидать порывы ветра до 5 – 10 метров за секунду.
Прогноз погоды на 10 марта от Украинского гидрометцентра