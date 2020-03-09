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      Прогноз погоды на 10 марта: в Украине будет тепло и без осадков

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      Погода в Украине во вторник, 10 марта, будет солнечной и теплой. Осадки не прогнозируют. Температура воздуха составит в среднем +8 – +10 градусов. Зато на Левобережье столбики термометров поднимутся до 15 – 17 градусов тепла.

      По словам синоптика Натальи Диденко, 10 марта практически во всех областях Украины будет сухо и никаких осадков не прогнозируют. А определять такую погоду будет антициклон.

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      Синоптик добавляет, что температура воздуха будет высокой на юге, в центре и на востоке. Здесь столбики термометров поднимутся до +12 – +18 градусов. Несколько более свежую погоду ожидают на севере – +9 – +13 градусов. А на западе прогнозируют настоящую мартовскую прохладу – +7 – +12 градусов.

      Что касается Киева, в столице во вторник также будет без осадков. Воздух прогреется до +12 – +13 градусов.

      Прогноз погоды на вторник, 10 марта, в городах Украины:

      Ужгород – +9...+11

      Львов – +9...+11

      Ивано-Франковск – +8...+10

      Тернополь – +9...+11

      Черновцы – +9...+11

      Хмельницкий – +10...+12

      Луцк – +8...+10

      Ровно – +8...+10

      Житомир – +9...+11

      Винница – +11...+13

      Одесса – +13...+15

      Николаев – +15...+17

      Херсон – +16...+18

      Симферополь – +15...+17

      Кропивницкий – +14...+16

      Черкассы – +13...+15

      Чернигов – +12...+14

      Сумы – +13... + 15

      Полтава – +13...+15

      Днепр – +15...+17

      Запорожье – +17...+19

      Донецк – +15...+17

      Луганск – +13...+15

      Харьков – +16...+18

      Киев – +11...+13

      По информации Украинского гидрометцентра, холоднее всего 10 марта будет в ряде западных областей, а именно на Волыни, Прикарпатье и Ровненской области. Здесь температура поднимется до 8 – 10 градусов выше нуля. А самую теплую погоду можно будет ожидать на Запорожье – +17 – +19 градусов.

      На западе ветер будет дуть в северо-западном, в центре – северо-восточном, на востоке и юге – юго-восточном направлениях. В основном его скорость составит 3 – 8 метров в секунду. А на юге можно будет ожидать порывы ветра до 5 – 10 метров за секунду.

      Погода, весна, потепіління, гідрометцентр, 10 березня, прогноз
      Прогноз погоды на 10 марта от Украинского гидрометцентра

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      Автор: Андрей Шляхтин
      Теги: Новости Украины Погода
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