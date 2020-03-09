Прогноз погоды на 10 марта: в Украине будет тепло и без осадков

Погода в Украине во вторник, 10 марта, будет солнечной и теплой. Осадки не прогнозируют. Температура воздуха составит в среднем +8 – +10 градусов. Зато на Левобережье столбики термометров поднимутся до 15 – 17 градусов тепла.

По словам синоптика Натальи Диденко, 10 марта практически во всех областях Украины будет сухо и никаких осадков не прогнозируют. А определять такую погоду будет антициклон.

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Синоптик добавляет, что температура воздуха будет высокой на юге, в центре и на востоке. Здесь столбики термометров поднимутся до +12 – +18 градусов. Несколько более свежую погоду ожидают на севере – +9 – +13 градусов. А на западе прогнозируют настоящую мартовскую прохладу – +7 – +12 градусов.

Что касается Киева, в столице во вторник также будет без осадков. Воздух прогреется до +12 – +13 градусов.

Прогноз погоды на вторник, 10 марта, в городах Украины:

Ужгород – +9...+11

Львов – +9...+11

Ивано-Франковск – +8...+10

Тернополь – +9...+11

Черновцы – +9...+11

Хмельницкий – +10...+12

Луцк – +8...+10

Ровно – +8...+10

Житомир – +9...+11

Винница – +11...+13

Одесса – +13...+15

Николаев – +15...+17

Херсон – +16...+18

Симферополь – +15...+17

Кропивницкий – +14...+16

Черкассы – +13...+15

Чернигов – +12...+14

Сумы – +13... + 15

Полтава – +13...+15

Днепр – +15...+17

Запорожье – +17...+19

Донецк – +15...+17

Луганск – +13...+15

Харьков – +16...+18

Киев – +11...+13

По информации Украинского гидрометцентра, холоднее всего 10 марта будет в ряде западных областей, а именно на Волыни, Прикарпатье и Ровненской области. Здесь температура поднимется до 8 – 10 градусов выше нуля. А самую теплую погоду можно будет ожидать на Запорожье – +17 – +19 градусов.

На западе ветер будет дуть в северо-западном, в центре – северо-восточном, на востоке и юге – юго-восточном направлениях. В основном его скорость составит 3 – 8 метров в секунду. А на юге можно будет ожидать порывы ветра до 5 – 10 метров за секунду.



Прогноз погоды на 10 марта от Украинского гидрометцентра