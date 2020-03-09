Прогноз погоди на 10 березня: в Україні буде тепло та без опадів

Погода в Україні у вівторок, 10 березня, буде сонячною та теплою. Опади не прогнозують. Температура повітря становитиме у середньому +8 – +10 градусів. Натомість на Лівобережжі стовпчики термометрів піднімуться до 15 – 17 градусів тепла.

За словами синоптика Наталки Діденко, 10 березня практично в усіх областях України буде сухо та жодних опадів не прогнозують. А визначатиме таку погоду антициклон.

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Синоптик додає, що температура повітря буде високою на півдні, у центрі та на cході. Тут стовпчики термометрів піднімуться до +12 – +18 градусів. Дещо свіжішу погоду очікують на півночі – +9 – +13 градусів. А на заході прогнозують справжню березневу прохолоду – +7 – +12 градусів.

Щодо Києва, у столиці у вівторок також буде без опадів. Повітря прогріється до +12 – +13 градусів.

Прогноз погоди на вівторок, 10 березня, у містах України:

Ужгород – +9…+11

Львів – +9…+11

Івано-Франківськ – +8…+10

Тернопіль – +9…+11

Чернівці – +9…+11

Хмельницький – +10…+12

Луцьк – +8…+10

Рівне – +8…+10

Житомир – +9…+11

Вінниця – +11…+13

Одеса – +13…+15

Миколаїв – +15…+17

Херсон – +16…+18

Сімферополь – +15…+17

Кропивницький – +14…+16

Черкаси – +13…+15

Чернігів – +12…+14

Суми – +13…+15

Полтава – +13…+15

Дніпро – +15…+17

Запоріжжя – +17…+19

Донецьк – +15…+17

Луганськ – +13…+15

Харків – +16…+18

Київ – +11…+13

За інформацією Українського гідрометцентру, найхолодніше 10 березня буде у низці західних областей, а саме на Волині, Прикарпатті та Рівненщині. Тут температура підніметься до 8 – 10 градусів вище нуля. А найтеплішу погоду можна буде очікувати на Запоріжжі – +17 – +19 градусів.

На заході вітер дутиме у північно-західному, у центрі – північно-східному, на сході та півдні – південно-східному напрямках. Здебільшого його швидкість становитиме 3 – 8 метрів за секунду. А на півдні можна буде очікувати пориви вітру до 5 – 10 метрів за секунду.



Прогноз погоди на 10 березня від Українського гідрометцентру