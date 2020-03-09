Прогноз погоди на 10 березня: в Україні буде тепло та без опадів
Погода в Україні у вівторок, 10 березня, буде сонячною та теплою. Опади не прогнозують. Температура повітря становитиме у середньому +8 – +10 градусів. Натомість на Лівобережжі стовпчики термометрів піднімуться до 15 – 17 градусів тепла.
За словами синоптика Наталки Діденко, 10 березня практично в усіх областях України буде сухо та жодних опадів не прогнозують. А визначатиме таку погоду антициклон.
Зверніть увагу! Через аномально теплу зиму українцям можуть обмежити використання води: деталі
Синоптик додає, що температура повітря буде високою на півдні, у центрі та на cході. Тут стовпчики термометрів піднімуться до +12 – +18 градусів. Дещо свіжішу погоду очікують на півночі – +9 – +13 градусів. А на заході прогнозують справжню березневу прохолоду – +7 – +12 градусів.
Щодо Києва, у столиці у вівторок також буде без опадів. Повітря прогріється до +12 – +13 градусів.
Прогноз погоди на вівторок, 10 березня, у містах України:
Ужгород – +9…+11
Львів – +9…+11
Івано-Франківськ – +8…+10
Тернопіль – +9…+11
Чернівці – +9…+11
Хмельницький – +10…+12
Луцьк – +8…+10
Рівне – +8…+10
Житомир – +9…+11
Вінниця – +11…+13
Одеса – +13…+15
Миколаїв – +15…+17
Херсон – +16…+18
Сімферополь – +15…+17
Кропивницький – +14…+16
Черкаси – +13…+15
Чернігів – +12…+14
Суми – +13…+15
Полтава – +13…+15
Дніпро – +15…+17
Запоріжжя – +17…+19
Донецьк – +15…+17
Луганськ – +13…+15
Харків – +16…+18
Київ – +11…+13
За інформацією Українського гідрометцентру, найхолодніше 10 березня буде у низці західних областей, а саме на Волині, Прикарпатті та Рівненщині. Тут температура підніметься до 8 – 10 градусів вище нуля. А найтеплішу погоду можна буде очікувати на Запоріжжі – +17 – +19 градусів.
На заході вітер дутиме у північно-західному, у центрі – північно-східному, на сході та півдні – південно-східному напрямках. Здебільшого його швидкість становитиме 3 – 8 метрів за секунду. А на півдні можна буде очікувати пориви вітру до 5 – 10 метрів за секунду.
Прогноз погоди на 10 березня від Українського гідрометцентру