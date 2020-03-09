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      Прогноз погоди на 10 березня: в Україні буде тепло та без опадів

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      Якою буде погода в Україні 10 березня / Фото з відкритих джерел

      Погода в Україні у вівторок, 10 березня, буде сонячною та теплою. Опади не прогнозують. Температура повітря становитиме у середньому +8 – +10 градусів. Натомість на Лівобережжі стовпчики термометрів піднімуться до 15 – 17 градусів тепла.

      За словами синоптика Наталки Діденко, 10 березня практично в усіх областях України буде сухо та жодних опадів не прогнозують. А визначатиме таку погоду антициклон.

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      Синоптик додає, що температура повітря буде високою на півдні, у центрі та на cході. Тут стовпчики термометрів піднімуться до +12 – +18 градусів. Дещо свіжішу погоду очікують на півночі – +9 – +13 градусів. А на заході прогнозують справжню березневу прохолоду – +7 – +12 градусів.

      Щодо Києва, у столиці у вівторок також буде без опадів. Повітря прогріється до +12 – +13 градусів.

      Прогноз погоди на вівторок, 10 березня, у містах України:

      Ужгород – +9…+11

      Львів – +9…+11

      Івано-Франківськ – +8…+10

      Тернопіль – +9…+11

      Чернівці – +9…+11

      Хмельницький – +10…+12

      Луцьк – +8…+10

      Рівне – +8…+10

      Житомир – +9…+11

      Вінниця – +11…+13

      Одеса – +13…+15

      Миколаїв – +15…+17

      Херсон – +16…+18

      Сімферополь – +15…+17

      Кропивницький – +14…+16

      Черкаси – +13…+15

      Чернігів – +12…+14

      Суми – +13…+15

      Полтава – +13…+15

      Дніпро – +15…+17

      Запоріжжя – +17…+19

      Донецьк – +15…+17

      Луганськ – +13…+15

      Харків – +16…+18

      Київ – +11…+13

      За інформацією Українського гідрометцентру, найхолодніше 10 березня буде у низці західних областей, а саме на Волині, Прикарпатті та Рівненщині. Тут температура підніметься до 8 – 10 градусів вище нуля. А найтеплішу погоду можна буде очікувати на Запоріжжі +17 – +19 градусів.

      На заході вітер дутиме у північно-західному, у центрі – північно-східному, на сході та півдні – південно-східному напрямках. Здебільшого його швидкість становитиме 3 – 8 метрів за секунду. А на півдні можна буде очікувати пориви вітру до 5 – 10 метрів за секунду.

      Погода, весна, потепіління, гідрометцентр, 10 березня, прогноз
      Прогноз погоди на 10 березня від Українського гідрометцентру

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      Автор: Андрій Шляхтін
      Теги: Новини України Погода
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