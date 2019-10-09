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      Прогноз погоды на 10 октября: в Украину возвращается бабье лето

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      Погода 10 октября 2019 – в Украину возвращается бабье лето
      Прогноз погоды на 10 октября / acc.cv.ua

      Погода в Украине в четверг, 10 октября, будет теплой и солнечной. Хотя небольшие дожди все еще следует ожидать на Севере и в некоторых западных областях.

      В Украину медленно возвращается бабье лето. Об этом на своей фейсбук-странице информирует украинская синоптик Наталья Диденко.

      Читайте также: Когда начнется "бабье лето" в Киеве

      Днем, 10 октября, столбики термометров поскачут и доскачут до + 14... +20 градусов. Дожди возможны на Западе, вдоль северной границы, а на остальной территории существенные осадки маловероятны,
      – отмечает специалист.

      Теплее всего будет на Юге. На Николаевщине воздух прогреется до +19... +21 градуса, а в Одесской, Херсонской областях и в Крыму будет до +18... +20 градусов.

      Холоднее всего будет на Закарпатье и Волыни. Там столбики термометров поднимутся максимум до +13... +15 градусов.

      Ветер будет юго-западный, порывистый, 7 – 12 метров в секунду.

      В Киеве днем ожидается потепление до +16... +18 градусов, без осадков.

      Прогноз погоды на четверг, 10 октября, в городах Украины:

      Ужгород – +13…+15

      Львов – +14…+16

      Ивано-Франковск – +15…+17

      Тернополь – +15…+17

      Черновцы – +16…+18

      Хмельницкий – +15…+17

      Луцк – +13…+15

      Ровно – +14…+16

      Житомир – +16…+18

      Винница – +18…+20

      Одесса – +18…+20

      Николаев – +19…+21

      Херсон – +18…+20

      Симферополь – +18…+20

      Кропивницкий – +17…+19

      Черкассы – +17…+19

      Чернигов – +15…+17

      Сумы – +15…+17

      Полтава – +16…+18

      Днепр – +17…+19

      Запорожье – +17…+19

      Донецк – +15…+17

      Луганск – +15…+17

      Харьков – +15…+17

      Киев – +16…+18

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      Прогноз погоды на четверг, 10 октября, от Укргидрометцентра

      blog_ava
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      Теги: Новости Украины Погода
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