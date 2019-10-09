Прогноз погоды на 10 октября: в Украину возвращается бабье лето

Погода в Украине в четверг, 10 октября, будет теплой и солнечной. Хотя небольшие дожди все еще следует ожидать на Севере и в некоторых западных областях.

В Украину медленно возвращается бабье лето. Об этом на своей фейсбук-странице информирует украинская синоптик Наталья Диденко.

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Днем, 10 октября, столбики термометров поскачут и доскачут до + 14... +20 градусов. Дожди возможны на Западе, вдоль северной границы, а на остальной территории существенные осадки маловероятны,

– отмечает специалист.

Теплее всего будет на Юге. На Николаевщине воздух прогреется до +19... +21 градуса, а в Одесской, Херсонской областях и в Крыму будет до +18... +20 градусов.

Холоднее всего будет на Закарпатье и Волыни. Там столбики термометров поднимутся максимум до +13... +15 градусов.

Ветер будет юго-западный, порывистый, 7 – 12 метров в секунду.

В Киеве днем ожидается потепление до +16... +18 градусов, без осадков.

Прогноз погоды на четверг, 10 октября, в городах Украины:

Ужгород – +13…+15

Львов – +14…+16

Ивано-Франковск – +15…+17

Тернополь – +15…+17

Черновцы – +16…+18

Хмельницкий – +15…+17

Луцк – +13…+15

Ровно – +14…+16

Житомир – +16…+18

Винница – +18…+20

Одесса – +18…+20

Николаев – +19…+21

Херсон – +18…+20

Симферополь – +18…+20

Кропивницкий – +17…+19

Черкассы – +17…+19

Чернигов – +15…+17

Сумы – +15…+17

Полтава – +16…+18

Днепр – +17…+19

Запорожье – +17…+19

Донецк – +15…+17

Луганск – +15…+17

Харьков – +15…+17

Киев – +16…+18



Прогноз погоды на четверг, 10 октября, от Укргидрометцентра