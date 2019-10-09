Прогноз погоды на 10 октября: в Украину возвращается бабье лето
Погода в Украине в четверг, 10 октября, будет теплой и солнечной. Хотя небольшие дожди все еще следует ожидать на Севере и в некоторых западных областях.
В Украину медленно возвращается бабье лето. Об этом на своей фейсбук-странице информирует украинская синоптик Наталья Диденко.
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Днем, 10 октября, столбики термометров поскачут и доскачут до + 14... +20 градусов. Дожди возможны на Западе, вдоль северной границы, а на остальной территории существенные осадки маловероятны,
– отмечает специалист.
Теплее всего будет на Юге. На Николаевщине воздух прогреется до +19... +21 градуса, а в Одесской, Херсонской областях и в Крыму будет до +18... +20 градусов.
Холоднее всего будет на Закарпатье и Волыни. Там столбики термометров поднимутся максимум до +13... +15 градусов.
Ветер будет юго-западный, порывистый, 7 – 12 метров в секунду.
В Киеве днем ожидается потепление до +16... +18 градусов, без осадков.
Прогноз погоды на четверг, 10 октября, в городах Украины:
Ужгород – +13…+15
Львов – +14…+16
Ивано-Франковск – +15…+17
Тернополь – +15…+17
Черновцы – +16…+18
Хмельницкий – +15…+17
Луцк – +13…+15
Ровно – +14…+16
Житомир – +16…+18
Винница – +18…+20
Одесса – +18…+20
Николаев – +19…+21
Херсон – +18…+20
Симферополь – +18…+20
Кропивницкий – +17…+19
Черкассы – +17…+19
Чернигов – +15…+17
Сумы – +15…+17
Полтава – +16…+18
Днепр – +17…+19
Запорожье – +17…+19
Донецк – +15…+17
Луганск – +15…+17
Харьков – +15…+17
Киев – +16…+18