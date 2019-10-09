Прогноз погоди на 10 жовтня: в Україну повертається бабине літо

Погода в Україні у четвер, 10 жовтня, буде теплою та сонячною. Хоча невеликі дощі все ще слід чекати на Півночі та у деяких західних областях.

В Україну повільно повертається бабине літо. Про це на своїй фейсбук-сторінці інформує українська синоптикиня Наталка Діденко.

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Вдень, 10 жовтня, стовпчики термометрів поскачуть і доскачуть аж до +14…+20 градусів. Дощі можливі на Заході, вздовж північного кордону, а на решті території суттєві опади малоймовірні,

– зазначає фахівець.

Найтепліше буде на Півдні. На Миколаївщині повітря прогріється аж до +19…+21 градуса, а на Одещині, Херсонщині та у Криму буде до +18…+20 градусів.

Найхолодніше буде на Закарпатті та Волині. Там стовпчики термометрів піднімуться максимум до +13…+15 градусів.

Вітер буде південно-західний, поривчастий, 7 – 12 метрів за секунду.

У Києві вдень очікується потепління до +16…+18 градусів, без істотних опадів.

Прогноз погоди на четвер, 10 жовтня, у містах України:

Ужгород – +13…+15

Львів – +14…+16

Івано-Франківськ – +15…+17

Тернопіль – +15…+17

Чернівці – +16…+18

Хмельницький – +15…+17

Луцьк – +13…+15

Рівне – +14…+16

Житомир – +16…+18

Вінниця – +18…+20

Одеса – +18…+20

Миколаїв – +19…+21

Херсон – +18…+20

Сімферополь – +18…+20

Кропивницький – +17…+19

Черкаси – +17…+19

Чернігів – +15…+17

Суми – +15…+17

Полтава – +16…+18

Дніпро – +17…+19

Запоріжжя – +17…+19

Донецьк – +15…+17

Луганськ – +15…+17

Харків – +15…+17

Київ – +16…+18



Прогноз погоди на четвер, 10 жовтня, від Укргідрометцентру