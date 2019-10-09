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      Прогноз погоди на 10 жовтня: в Україну повертається бабине літо

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      Погода 10 жовтня 2019 – в Україну повертається бабине літо
      Прогноз погоди на 10 жовтня / acc.cv.ua

      Погода в Україні у четвер, 10 жовтня, буде теплою та сонячною. Хоча невеликі дощі все ще слід чекати на Півночі та у деяких західних областях.

      В Україну повільно повертається бабине літо. Про це на своїй фейсбук-сторінці інформує українська синоптикиня Наталка Діденко.

      Читайте також: Коли розпочнеться "бабине літо" у Києві

      Вдень, 10 жовтня, стовпчики термометрів поскачуть і доскачуть аж до +14…+20 градусів. Дощі можливі на Заході, вздовж північного кордону, а на решті території суттєві опади малоймовірні,
      – зазначає фахівець.

      Найтепліше буде на Півдні. На Миколаївщині повітря прогріється аж до +19…+21 градуса, а на Одещині, Херсонщині та у Криму буде до +18…+20 градусів.

      Найхолодніше буде на Закарпатті та Волині. Там стовпчики термометрів піднімуться максимум до +13…+15 градусів.

      Вітер буде південно-західний, поривчастий, 7 – 12 метрів за секунду.

      У Києві вдень очікується потепління до +16…+18 градусів, без істотних опадів.

      Прогноз погоди на четвер, 10 жовтня, у містах України:

      Ужгород – +13…+15

      Львів – +14…+16

      Івано-Франківськ – +15…+17

      Тернопіль – +15…+17

      Чернівці – +16…+18

      Хмельницький – +15…+17

      Луцьк – +13…+15

      Рівне – +14…+16

      Житомир – +16…+18

      Вінниця – +18…+20

      Одеса – +18…+20

      Миколаїв – +19…+21

      Херсон – +18…+20

      Сімферополь – +18…+20

      Кропивницький – +17…+19

      Черкаси – +17…+19

      Чернігів – +15…+17

      Суми – +15…+17

      Полтава – +16…+18

      Дніпро – +17…+19

      Запоріжжя – +17…+19

      Донецьк – +15…+17

      Луганськ – +15…+17

      Харків – +15…+17

      Київ – +16…+18

      погода прогноз погоди на 10 жовня
      Прогноз погоди на четвер, 10 жовтня, від Укргідрометцентру

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      Теги: Новини України Погода
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