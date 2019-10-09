Прогноз погоди на 10 жовтня: в Україну повертається бабине літо
Погода в Україні у четвер, 10 жовтня, буде теплою та сонячною. Хоча невеликі дощі все ще слід чекати на Півночі та у деяких західних областях.
В Україну повільно повертається бабине літо. Про це на своїй фейсбук-сторінці інформує українська синоптикиня Наталка Діденко.
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Вдень, 10 жовтня, стовпчики термометрів поскачуть і доскачуть аж до +14…+20 градусів. Дощі можливі на Заході, вздовж північного кордону, а на решті території суттєві опади малоймовірні,
– зазначає фахівець.
Найтепліше буде на Півдні. На Миколаївщині повітря прогріється аж до +19…+21 градуса, а на Одещині, Херсонщині та у Криму буде до +18…+20 градусів.
Найхолодніше буде на Закарпатті та Волині. Там стовпчики термометрів піднімуться максимум до +13…+15 градусів.
Вітер буде південно-західний, поривчастий, 7 – 12 метрів за секунду.
У Києві вдень очікується потепління до +16…+18 градусів, без істотних опадів.
Прогноз погоди на четвер, 10 жовтня, у містах України:
Ужгород – +13…+15
Львів – +14…+16
Івано-Франківськ – +15…+17
Тернопіль – +15…+17
Чернівці – +16…+18
Хмельницький – +15…+17
Луцьк – +13…+15
Рівне – +14…+16
Житомир – +16…+18
Вінниця – +18…+20
Одеса – +18…+20
Миколаїв – +19…+21
Херсон – +18…+20
Сімферополь – +18…+20
Кропивницький – +17…+19
Черкаси – +17…+19
Чернігів – +15…+17
Суми – +15…+17
Полтава – +16…+18
Дніпро – +17…+19
Запоріжжя – +17…+19
Донецьк – +15…+17
Луганськ – +15…+17
Харків – +15…+17
Київ – +16…+18