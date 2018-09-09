Прогноз погоды на 10 сентября: дожди с грозами по всей Украине
Погоду в Украине в понедельник, 10 сентября, будет определять циклон. Практически во всех регионах прогнозируют дожди с грозами. Только в Киеве сохранится относительно солнечная погода.
По сравнению с почти жарой на выходных, с понедельника в Украине ожидается ощутимое снижение температуры воздуха.
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Об этом в своем Facebook пишет синоптик Наталья Диденко.
Она метко заметила, что несмотря на циклон, который бушует над Украиной, существенно повезло Киеву. По словам синоптика, столица прекрасно втиснулась в солнечную продолговатую полоску.
В то же время сильнейшие дожди стоит ожидать в соседних с Киевской областях – на Полтавщине, Черкащине, в Кропивницком и Днепре с районами.
В понедельник циклон будет мигрировать в западные области, где также стоит подготовиться к вероятным осадкам.
Температура воздуха лишь в восточных областях прогреется до почти летних +26. В остальных регионах будет царить приятная осенняя прохлада.
Прогноз погоды на понедельник, 10 сентября, в городах Украины:
Ужгород – +24...+26
Львов – +20...+22
Ивано-Франковск – +18...+20
Тернополь – +19...+21
Черновцы – +19...+21
Хмельницкий – +19...+21
Луцк – +20...+22
Ровно – +20...+22
Житомир – +20...+22
Винница – +20...+22
Одесса – +17...+19
Николаев – +21...+23
Херсон +23...+25
Симферополь – +23...+25
Кропивницкий – +21...+23
Черкассы – +20...+22
Чернигов – +21...+23
Сумы – +22...+24
Полтава – +20...+22
Днепр – +21...+23
Запорожье – +24...+26
Донецк – +24...+26
Луганск – +24...+26
Харьков – +24...+26
Киев – +19...+21
Прогноз погоды в Украине на понедельник, 10 сентября