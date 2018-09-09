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Прогноз погоды на 10 сентября: дожди с грозами по всей Украине

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Прогноз погоды в Украине на 10 сентября
Прогноз погоды в Украине на 10 сентября / Getty images

Погоду в Украине в понедельник, 10 сентября, будет определять циклон. Практически во всех регионах прогнозируют дожди с грозами. Только в Киеве сохранится относительно солнечная погода.

По сравнению с почти жарой на выходных, с понедельника в Украине ожидается ощутимое снижение температуры воздуха.

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Об этом в своем Facebook пишет синоптик Наталья Диденко.

Она метко заметила, что несмотря на циклон, который бушует над Украиной, существенно повезло Киеву. По словам синоптика, столица прекрасно втиснулась в солнечную продолговатую полоску.

В то же время сильнейшие дожди стоит ожидать в соседних с Киевской областях – на Полтавщине, Черкащине, в Кропивницком и Днепре с районами.

В понедельник циклон будет мигрировать в западные области, где также стоит подготовиться к вероятным осадкам.

Температура воздуха лишь в восточных областях прогреется до почти летних +26. В остальных регионах будет царить приятная осенняя прохлада.

Прогноз погоды на понедельник, 10 сентября, в городах Украины:

Ужгород – +24...+26

Львов – +20...+22

Ивано-Франковск – +18...+20

Тернополь – +19...+21

Черновцы – +19...+21

Хмельницкий – +19...+21

Луцк – +20...+22

Ровно – +20...+22

Житомир – +20...+22

Винница – +20...+22

Одесса – +17...+19

Николаев – +21...+23

Херсон +23...+25

Симферополь – +23...+25

Кропивницкий – +21...+23

Черкассы – +20...+22

Чернигов – +21...+23

Сумы – +22...+24

Полтава – +20...+22

Днепр – +21...+23

Запорожье – +24...+26

Донецк – +24...+26

Луганск – +24...+26

Харьков – +24...+26

Киев – +19...+21

Погода в Україні понедіок 10 вересня
Прогноз погоды в Украине на понедельник, 10 сентября

Теги: Новости Украины Непогода в Украине Погода
Источник: 24 Канал
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