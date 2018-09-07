Затопленные улицы и торнадо: оккупированную Феодосию накрыла мощная непогода

На город Феодосия в оккупированном Крыму обрушилась небывалая непогода. Над ним зафиксировали смерч, а улицы сильно затопило: некоторые части Феодосии остались без света.

Фото и видео урагана жители Феодосии публикуют в соцсетях.

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Ялта передала эстафету Феодосии,

– пишут пользователи соцсетей.

На снимках видно, что улицы города превратились в полноводные реки, а снимки торнадо в небе над Феодосией впечатляют.

Крым. Ялта передала эстафету Феодосии pic.twitter.com/mVTlGhsEyb — КРЫМский бандеровец (@CrimeaUA1) 6 сентября 2018 г.

Крым. Феодосия сегодня. Больше фото смерчей смотрите здесь, если пропустили >> https://t.co/gzKd493Nmj . Также смерь был в Стройгородке (Большая Ялта) pic.twitter.com/3uEI2EbpWi — КРЫМский бандеровец (@CrimeaUA1) 6 сентября 2018 г.

Напомним, 6 сентября в оккупированной Россией Ялте прошел мощный ливень, который наделал в городе немало вреда. Так, улица Пушкинская в Ялте во время непогоды больше напоминала полноводную горную реку. Течение в ней была настолько сильным, что одну женщину буквально смыло водой.