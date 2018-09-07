Затопленные улицы и торнадо: оккупированную Феодосию накрыла мощная непогода
На город Феодосия в оккупированном Крыму обрушилась небывалая непогода. Над ним зафиксировали смерч, а улицы сильно затопило: некоторые части Феодосии остались без света.
Фото и видео урагана жители Феодосии публикуют в соцсетях.
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Ялта передала эстафету Феодосии,
– пишут пользователи соцсетей.
На снимках видно, что улицы города превратились в полноводные реки, а снимки торнадо в небе над Феодосией впечатляют.
Напомним, 6 сентября в оккупированной Россией Ялте прошел мощный ливень, который наделал в городе немало вреда. Так, улица Пушкинская в Ялте во время непогоды больше напоминала полноводную горную реку. Течение в ней была настолько сильным, что одну женщину буквально смыло водой.