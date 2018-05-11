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Прогноз погоды на 11 мая: в Украине ощутимо похолодает

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Прогноз погоды на 11 мая
Прогноз погоды на 11 мая / Фото из свободных источников

В Украине в пятницу, 11 мая, ожидается похолодание. Температура воздуха составит +14...+18 градусов, лишь на Западе будет теплее – +20...+25 градусов.Прогноз погоды на 11 мая

Об этом сообщает синоптик Наталья Диденко в Facebook.

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"В Киеве 11 мая погода ожидается сухой, небо будет ясным, солнечным, температура до +18 градусов", – отмечает синоптик.

По данным Укргидрометцентра, ночью в Сумской, Харьковской, Луганской и Донецкой областях ожидается +5...+7 градусов.

Прогноз погоды на вторник, 8 мая, в городах Украины:

Ужгород – +22...+24

Львов – +22...+24

Ивано-Франковск – +22...+24

Тернополь – +20...+22

Черновцы – +22...+24

Хмельницкий – +19...+21

Луцк – +19...+21

Ровно – +19...+21

Житомир – +19...+21

Винница – +19...+21

Одесса – +19...+21

Николаев – +19...+21

Херсон – +19...+21

Симферополь – +18...+20

Кропивницкий – +19...+21

Черкассы – +19...+21

Чернигов – +19...+21

Суммы – +16...+18

Полтава – +18...+20

Днепр – +18...+20

Запорожье – +18...+20

Донецк – +15...+17

Луганск – +15...+17

Харьков – +16...+18

Киев – +19...+20


Погода в Украине на пятницу, 11 мая / Укргидрометцентр

 

Теги: Новости Украины Погода
Источник: 24 Канал
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