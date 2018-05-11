Прогноз погоды на 11 мая: в Украине ощутимо похолодает

Прогноз погоды на 11 мая / Фото из свободных источников

В Украине в пятницу, 11 мая, ожидается похолодание. Температура воздуха составит +14...+18 градусов, лишь на Западе будет теплее – +20...+25 градусов.Прогноз погоды на 11 мая