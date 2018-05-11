Прогноз погоды на 11 мая: в Украине ощутимо похолодает
В Украине в пятницу, 11 мая, ожидается похолодание. Температура воздуха составит +14...+18 градусов, лишь на Западе будет теплее – +20...+25 градусов.Прогноз погоды на 11 мая
Об этом сообщает синоптик Наталья Диденко в Facebook.
Читайте также: В сети показали весенние пейзажи Карпат: изумительные фото, которые перехватывают дух
"В Киеве 11 мая погода ожидается сухой, небо будет ясным, солнечным, температура до +18 градусов", – отмечает синоптик.
По данным Укргидрометцентра, ночью в Сумской, Харьковской, Луганской и Донецкой областях ожидается +5...+7 градусов.
Прогноз погоды на вторник, 8 мая, в городах Украины:
Ужгород – +22...+24
Львов – +22...+24
Ивано-Франковск – +22...+24
Тернополь – +20...+22
Черновцы – +22...+24
Хмельницкий – +19...+21
Луцк – +19...+21
Ровно – +19...+21
Житомир – +19...+21
Винница – +19...+21
Одесса – +19...+21
Николаев – +19...+21
Херсон – +19...+21
Симферополь – +18...+20
Кропивницкий – +19...+21
Черкассы – +19...+21
Чернигов – +19...+21
Суммы – +16...+18
Полтава – +18...+20
Днепр – +18...+20
Запорожье – +18...+20
Донецк – +15...+17
Луганск – +15...+17
Харьков – +16...+18
Киев – +19...+20
Погода в Украине на пятницу, 11 мая / Укргидрометцентр