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ЄВРОБАЧЕННЯ 2018 ЛОМАЧЕНКО – ЛІНАРЕС ПІВНІЧНИЙ ПОТІК-2 ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ
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ЄВРОБАЧЕННЯ 2018 ЛОМАЧЕНКО – ЛІНАРЕС ПІВНІЧНИЙ ПОТІК-2 ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ

Прогноз погоди на 11 травня: в Україні відчутно похолодає

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Прогноз погоди на 11 травня
Прогноз погоди на 11 травня / Фото з відкритих джерел

В Україні у п'ятницю, 11 травня, очікується похолодання. Температура повітря становитиме +14...+18 градусів, лише на Заході буде тепліше – +20...+25 градусів.

Про це повідомляє синоптик Наталка Діденко у Facebook.

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"У Києві 11 травня погода очікується сухою, небо буде ясним, сонячним, температура до +18 градусів", – наголошує синоптик.

За даними Укргідрометцентру, вночі у Сумській, Харківській, Луганській та Донецькій областях очікується +5...+7 градусів.

Прогноз погоди на вівторок, 8 травня, у містах України:

Ужгород – +22…+24

Львів – +22…+24

Івано-Франківськ – +22…+24

Тернопіль – +20…+22

Чернівці – +22…+24

Хмельницький – +19…+21

Луцьк – +19…+21

Рівне – +19…+21

Житомир – +19…+21

Вінниця – +19…+21

Одеса – +19…+21

Миколаїв – +19…+21

Херсон – +19…+21

Сімферополь – +18…+20

Кропивницький – +19…+21

Черкаси – +19…+21

Чернігів – +19…+21

Суми – +16…+18

Полтава – +18…+20

Дніпро – +18…+20

Запоріжжя – +18…+20

Донецьк – +15…+17

Луганськ – +15…+17

Харків – +16…+18

Київ – +19…+20

Погода в Україні на п'ятницю, 11 травня / Укргідрометцентр

Теги: Новини України Погода
Джерело: 24 Канал
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