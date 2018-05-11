Прогноз погоди на 11 травня: в Україні відчутно похолодає
В Україні у п'ятницю, 11 травня, очікується похолодання. Температура повітря становитиме +14...+18 градусів, лише на Заході буде тепліше – +20...+25 градусів.
Про це повідомляє синоптик Наталка Діденко у Facebook.
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"У Києві 11 травня погода очікується сухою, небо буде ясним, сонячним, температура до +18 градусів", – наголошує синоптик.
За даними Укргідрометцентру, вночі у Сумській, Харківській, Луганській та Донецькій областях очікується +5...+7 градусів.
Прогноз погоди на вівторок, 8 травня, у містах України:
Ужгород – +22…+24
Львів – +22…+24
Івано-Франківськ – +22…+24
Тернопіль – +20…+22
Чернівці – +22…+24
Хмельницький – +19…+21
Луцьк – +19…+21
Рівне – +19…+21
Житомир – +19…+21
Вінниця – +19…+21
Одеса – +19…+21
Миколаїв – +19…+21
Херсон – +19…+21
Сімферополь – +18…+20
Кропивницький – +19…+21
Черкаси – +19…+21
Чернігів – +19…+21
Суми – +16…+18
Полтава – +18…+20
Дніпро – +18…+20
Запоріжжя – +18…+20
Донецьк – +15…+17
Луганськ – +15…+17
Харків – +16…+18
Київ – +19…+20
Погода в Україні на п'ятницю, 11 травня / Укргідрометцентр