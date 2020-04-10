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      Прогноз погоды на 11 апреля: в Украине будет солнечно, на Юге и Востоке немного похолодает

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      Прогноз погоди на 11 квітня / Shutterstock

      Погода в Украине в субботу, 11 апреля, будет солнечной, без осадков и местами ветренной. В восточных и южных регионах температура воздуха станет несколько ниже, чем в предыдущие дни.

      Лише на крайній півночі України та в східних областях існує ймовірність невеликого дощу, або ж просто щільніших хмар.

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      Атмосферний фронт, який нарешті приніс в Україну хоча б невеликі дощі та похолодання, завтра практично залишить нашу територію,
      – пообіцяла на своїй фейсбук-сторінці українська синоптикиня Наталка Діденко.

      У Києві завтра без істотних опадів, вдень близько +13 градусів.

      Прогноз погоди на суботу, 11 квітня, у містах України:

      Ужгород – +16…+18

      Львів – +13…+15

      Івано-Франківськ – +12…+14

      Тернопіль – +12…+14

      Чернівці – +13…+15

      Хмельницький – +12…+14

      Луцьк – +11…+13

      Рівне – +12…+14

      Житомир – +11…+13

      Вінниця – +12…+14

      Одеса – +12…+14

      Миколаїв – +13…+15

      Херсон – +12…+14

      Сімферополь – +12…+14

      Кропивницький – +11…+13

      Черкаси – +11…+13

      Чернігів – +10…+12

      Суми – +9…+11

      Полтава – +10…+12

      Дніпро – +11...+13

      Запоріжжя – +12…+14

      Донецьк – +10…+12

      Луганськ – +10…+12

      Харків – +9…+11

      Київ – +11…+13


      Погода у містах України 11 квітня від Укргідрометцентру

      Автор: Эмал Наби
      Теги: Новости Украины Погода
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