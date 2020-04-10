Прогноз погоды на 11 апреля: в Украине будет солнечно, на Юге и Востоке немного похолодает

Погода в Украине в субботу, 11 апреля, будет солнечной, без осадков и местами ветренной. В восточных и южных регионах температура воздуха станет несколько ниже, чем в предыдущие дни.

Лише на крайній півночі України та в східних областях існує ймовірність невеликого дощу, або ж просто щільніших хмар. Цікаво Єврейські кучки 2020: що це таке і коли вони будуть перед Пасхою Атмосферний фронт, який нарешті приніс в Україну хоча б невеликі дощі та похолодання, завтра практично залишить нашу територію,

– пообіцяла на своїй фейсбук-сторінці українська синоптикиня Наталка Діденко. У Києві завтра без істотних опадів, вдень близько +13 градусів. Прогноз погоди на суботу, 11 квітня, у містах України: Ужгород – +16…+18 Львів – +13…+15 Івано-Франківськ – +12…+14 Тернопіль – +12…+14 Чернівці – +13…+15 Хмельницький – +12…+14 Луцьк – +11…+13 Рівне – +12…+14 Житомир – +11…+13 Вінниця – +12…+14 Одеса – +12…+14 Миколаїв – +13…+15 Херсон – +12…+14 Сімферополь – +12…+14 Кропивницький – +11…+13 Черкаси – +11…+13 Чернігів – +10…+12 Суми – +9…+11 Полтава – +10…+12 Дніпро – +11...+13 Запоріжжя – +12…+14 Донецьк – +10…+12 Луганськ – +10…+12 Харків – +9…+11 Київ – +11…+13

Погода у містах України 11 квітня від Укргідрометцентру