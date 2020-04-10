Прогноз погоди на 11 квітня: в Україні буде сонячно, на Півдні та Сході трохи похолодає

Погода в Україні у суботу, 11 квітня, буде сонячною, без опадів і місцями вітряною. У східних та південних регіонах температура повітря стане дещо нижчою, ніж у попередні дні.

Лише на крайній півночі України та в східних областях існує ймовірність невеликого дощу, або ж просто щільніших хмар.

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Атмосферний фронт, який нарешті приніс в Україну хоча б невеликі дощі та похолодання, завтра практично залишить нашу територію,

– пообіцяла на своїй фейсбук-сторінці українська синоптикиня Наталка Діденко.

У Києві завтра без істотних опадів, вдень близько +13 градусів.

Прогноз погоди на суботу, 11 квітня, у містах України:

Ужгород – +16…+18

Львів – +13…+15

Івано-Франківськ – +12…+14

Тернопіль – +12…+14

Чернівці – +13…+15

Хмельницький – +12…+14

Луцьк – +11…+13

Рівне – +12…+14

Житомир – +11…+13

Вінниця – +12…+14

Одеса – +12…+14

Миколаїв – +13…+15

Херсон – +12…+14

Сімферополь – +12…+14

Кропивницький – +11…+13

Черкаси – +11…+13

Чернігів – +10…+12

Суми – +9…+11

Полтава – +10…+12

Дніпро – +11...+13

Запоріжжя – +12…+14

Донецьк – +10…+12

Луганськ – +10…+12

Харків – +9…+11

Київ – +11…+13



Погода у містах України 11 квітня від Укргідрометцентру