Прогноз погоди на 11 квітня: в Україні буде сонячно, на Півдні та Сході трохи похолодає
Погода в Україні у суботу, 11 квітня, буде сонячною, без опадів і місцями вітряною. У східних та південних регіонах температура повітря стане дещо нижчою, ніж у попередні дні.
Лише на крайній півночі України та в східних областях існує ймовірність невеликого дощу, або ж просто щільніших хмар.
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Атмосферний фронт, який нарешті приніс в Україну хоча б невеликі дощі та похолодання, завтра практично залишить нашу територію,
– пообіцяла на своїй фейсбук-сторінці українська синоптикиня Наталка Діденко.
У Києві завтра без істотних опадів, вдень близько +13 градусів.
Прогноз погоди на суботу, 11 квітня, у містах України:
Ужгород – +16…+18
Львів – +13…+15
Івано-Франківськ – +12…+14
Тернопіль – +12…+14
Чернівці – +13…+15
Хмельницький – +12…+14
Луцьк – +11…+13
Рівне – +12…+14
Житомир – +11…+13
Вінниця – +12…+14
Одеса – +12…+14
Миколаїв – +13…+15
Херсон – +12…+14
Сімферополь – +12…+14
Кропивницький – +11…+13
Черкаси – +11…+13
Чернігів – +10…+12
Суми – +9…+11
Полтава – +10…+12
Дніпро – +11...+13
Запоріжжя – +12…+14
Донецьк – +10…+12
Луганськ – +10…+12
Харків – +9…+11
Київ – +11…+13
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