15:55
11 авг 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ ВЕРХОВНАЯ РАДА ВОЙНА НА ДОНБАССЕ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Сливки: Беспилотник под стать Путину. Патриарх Кирилл приказал всем жить беднее
      Вєсті Кремля
      17:09, 10 августа
      Вести.UA. Жир: Что ждет Луценко. Азартные изменения от Зеленского
      Вєсті.UA
      18:38, 10 августа
      Что скрывает ГБР в деле о бракованных бронежилетах и почему Труба встречался с Богданом
      ЦРУ
      09:00, 24 июля
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ ВЕРХОВНАЯ РАДА ВОЙНА НА ДОНБАССЕ

      Прогноз погоды на 11 августа: в Украине будет тепло, однако во многих областях будет дождливо

      877 Читати новину українською
      Погода 11 августа 2019 Украина – какую погоду обещает синоптик
      Какой будет погода в Украины 11 августа / Соцсети

      Погода в Украине в воскресенье, 11 августа, будет в основном теплой, а некоторых областях жара достигнет более 30 градусов. Правда, несмотря на высокую температуру, на западе и в некоторых других регионах ожидаются дожди.

      По данным Украинского гидрометцентра, средняя температура воздуха в воскресенье составит +28... +30 градусов.

      Кстати, непогода не прекращает трясти Украину: мощные ветры и ливни пришли в Николаевщину

      На западе температура в среднем поднимется до +27... +29 градусов, однако на Закарпатье и Буковине ожидается более +30 градусов. На севере столбики термометров поднимутся до +23... +25 градусов, а на востоке температура составит +25... +27 градусов. В центре будет гораздо теплее +28... +30 градусов, а на юге, как для такого времени, будет весьма прохладно – +27... +29 градусов.

      Холоднее всего будет на Сумщине – здесь столбики термометров поднимутся до +22... +24 градусов. Зато сильнейшую жару будут наблюдать жители Херсонщины – +30... +32 градуса.

      Что касается Киева, то в столице 11 августа будет прохладно – +26... +28 градусов. Также здесь ожидаются дождь и грозы. Кроме того, дождить будет на западе, а также на Черниговщине и Сумщине.

      В воскресенье почти на всей территории Украины ветер будет дуть со скоростью 5-10 метров в секунду, а направление его будет в основном северо-западным.

      Прогноз погоды на воскресенье, 11 августа, в городах Украины:

      Ужгород – +28…+30

      Львов – +27…+29

      Ивано-Франковск – +28…+30

      Тернополь – +27…+29

      Черновцы– +29…+31

      Хмельницкий – +27…+29

      Луцк – +27…+29

      Ровно – +27…+29

      Житомир – +27…+29

      Винница – +27…+29

      Одесса – +26…+28

      Николаев – +29…+31

      Херсон – +30…+32

      Симферополь – +26…+28

      Кропивницкий – +28…+30

      Черкассы – +26…+28

      Чернигов – +23…+25

      Сумы – +22…+24

      Полтава – +26…+28

      Днепр – +28…+30

      Запорожье – +28…+30

      Донецк – +26…+28

      Луганск – +26…+28

      Харьков – +24…+26

      Киев – +26…+28

      Погода, негода, спека, дощі, Україна, Укргідрометцентр
      Прогноз погоды от Укргидрометцентра на 11 августа

      blog_ava
      Магнитные бури в августе 2019: когда стоит ожидать метеоудары
      сегодня
      8725
      Теги: Новости Украины Погода Непогода в Украине
      Источник: 24 канал
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Мифы о качественном и лучшем в мире советском образовании
      сегодня , 15:00 Мифы о качественном и лучшем в мире советском образовании
      Максим Мирович 383
      40 лет гибели "Пахтакора" в небе: авиакатастрофы, которые забирали футбольные команды
      сегодня , 14:30 40 лет гибели "Пахтакора" в небе: авиакатастрофы, которые забирали футбольные команды
      Наталя Сколоздра 1 4666
      Залишив бізнес і пішов на фронт: історія військового
      сегодня , 12:00 Залишив бізнес і пішов на фронт: історія військового
      Володимир Патола
      Главные новости 10 августа: 7 потеря Украины за время перемирия на Донбассе, протесты в Москве
      сегодня , 09:01 Главные новости 10 августа: 7 потеря Украины за время перемирия на Донбассе, протесты в Москве
      2241
      Падение цен на нефть "на пользу" для России
      сегодня , 08:40 Падение цен на нефть "на пользу" для России
      Злой Одессит 7615
      Новости
      Больше новостей
      Залиште відгук