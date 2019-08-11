Прогноз погоды на 11 августа: в Украине будет тепло, однако во многих областях будет дождливо
Погода в Украине в воскресенье, 11 августа, будет в основном теплой, а некоторых областях жара достигнет более 30 градусов. Правда, несмотря на высокую температуру, на западе и в некоторых других регионах ожидаются дожди.
По данным Украинского гидрометцентра, средняя температура воздуха в воскресенье составит +28... +30 градусов.
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На западе температура в среднем поднимется до +27... +29 градусов, однако на Закарпатье и Буковине ожидается более +30 градусов. На севере столбики термометров поднимутся до +23... +25 градусов, а на востоке температура составит +25... +27 градусов. В центре будет гораздо теплее +28... +30 градусов, а на юге, как для такого времени, будет весьма прохладно – +27... +29 градусов.
Холоднее всего будет на Сумщине – здесь столбики термометров поднимутся до +22... +24 градусов. Зато сильнейшую жару будут наблюдать жители Херсонщины – +30... +32 градуса.
Что касается Киева, то в столице 11 августа будет прохладно – +26... +28 градусов. Также здесь ожидаются дождь и грозы. Кроме того, дождить будет на западе, а также на Черниговщине и Сумщине.
В воскресенье почти на всей территории Украины ветер будет дуть со скоростью 5-10 метров в секунду, а направление его будет в основном северо-западным.
Прогноз погоды на воскресенье, 11 августа, в городах Украины:
Ужгород – +28…+30
Львов – +27…+29
Ивано-Франковск – +28…+30
Тернополь – +27…+29
Черновцы– +29…+31
Хмельницкий – +27…+29
Луцк – +27…+29
Ровно – +27…+29
Житомир – +27…+29
Винница – +27…+29
Одесса – +26…+28
Николаев – +29…+31
Херсон – +30…+32
Симферополь – +26…+28
Кропивницкий – +28…+30
Черкассы – +26…+28
Чернигов – +23…+25
Сумы – +22…+24
Полтава – +26…+28
Днепр – +28…+30
Запорожье – +28…+30
Донецк – +26…+28
Луганск – +26…+28
Харьков – +24…+26
Киев – +26…+28
Прогноз погоды от Укргидрометцентра на 11 августа