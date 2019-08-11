Прогноз погоды на 11 августа: в Украине будет тепло, однако во многих областях будет дождливо

Погода в Украине в воскресенье, 11 августа, будет в основном теплой, а некоторых областях жара достигнет более 30 градусов. Правда, несмотря на высокую температуру, на западе и в некоторых других регионах ожидаются дожди.

По данным Украинского гидрометцентра, средняя температура воздуха в воскресенье составит +28... +30 градусов.

Кстати, непогода не прекращает трясти Украину: мощные ветры и ливни пришли в Николаевщину

На западе температура в среднем поднимется до +27... +29 градусов, однако на Закарпатье и Буковине ожидается более +30 градусов. На севере столбики термометров поднимутся до +23... +25 градусов, а на востоке температура составит +25... +27 градусов. В центре будет гораздо теплее +28... +30 градусов, а на юге, как для такого времени, будет весьма прохладно – +27... +29 градусов.

Холоднее всего будет на Сумщине – здесь столбики термометров поднимутся до +22... +24 градусов. Зато сильнейшую жару будут наблюдать жители Херсонщины – +30... +32 градуса.

Что касается Киева, то в столице 11 августа будет прохладно – +26... +28 градусов. Также здесь ожидаются дождь и грозы. Кроме того, дождить будет на западе, а также на Черниговщине и Сумщине.

В воскресенье почти на всей территории Украины ветер будет дуть со скоростью 5-10 метров в секунду, а направление его будет в основном северо-западным.

Прогноз погоды на воскресенье, 11 августа, в городах Украины:

Ужгород – +28…+30

Львов – +27…+29

Ивано-Франковск – +28…+30

Тернополь – +27…+29

Черновцы– +29…+31

Хмельницкий – +27…+29

Луцк – +27…+29

Ровно – +27…+29

Житомир – +27…+29

Винница – +27…+29

Одесса – +26…+28

Николаев – +29…+31

Херсон – +30…+32

Симферополь – +26…+28

Кропивницкий – +28…+30

Черкассы – +26…+28

Чернигов – +23…+25

Сумы – +22…+24

Полтава – +26…+28

Днепр – +28…+30

Запорожье – +28…+30

Донецк – +26…+28

Луганск – +26…+28

Харьков – +24…+26

Киев – +26…+28



Прогноз погоды от Укргидрометцентра на 11 августа