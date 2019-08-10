Прогноз погоди на 11 серпня: в Україні буде тепло, проте у багатьох областях дощитиме
Погода в Україні у неділю, 11 серпня, буде здебільшого теплою, а деяких областях спека досягне понад +30 градусів. Щоправда, попри високу температуру, на заході та у деяких інших регіонах очікуються дощі.
За даними Українського гідрометцентру, середня температура повітря у неділю становитиме +28 – +30 градусів.
До речі, негода не припиняє трусити Україну: потужні вітри і зливи дійшли до Миколаївщини
На заході температура у середньому підніметься до +27 – +29 градусів, однак на Закарпатті та Буковині очікується більше ніж +30 градусів. На півночі стовпчики термометрів піднімуться до +23 – +25 градусів, а на сході температура становитиме +25 – +27 градусів. У центрі буде набагато тепліше +28 – +30 градусів, а на півдні, як для такої пори, буде вельми прохолодно – +27 – +29 градусів.
Найхолодніше з усіх областей буде на Сумщині – тут стовпчики термометрів піднімуться до +22 – +24 градусів. Натомість найбільшу спеку спостерігатимуть жителі Херсонщини – +30 – +32 градуси.
Щодо Києва, то у столиці 11 серпня буде прохолодно - +26 – +28 градусів. Також тут очікуються дощ і грози. Крім того, дощитиме на заході, а також на Чернігівщині та Сумщині.
У неділю майже на всій території України вітер дутиме зі швидкістю 5 – 10 метрів за секунду, а напрямок його буде здебільшого північно-західним.
Прогноз погоди на неділю, 11 серпня, у містах України:
Ужгород – +28…+30
Львів – +27…+29
Івано-Франківськ – +28…+30
Тернопіль – +27…+29
Чернівці – +29…+31
Хмельницький – +27…+29
Луцьк – +27…+29
Рівне – +27…+29
Житомир – +27…+29
Вінниця – +27…+29
Одеса – +26…+28
Миколаїв – +29…+31
Херсон – +30…+32
Сімферополь – +26…+28
Кропивницький – +28…+30
Черкаси – +26…+28
Чернігів – +23…+25
Суми – +22…+24
Полтава – +26…+28
Дніпро – +28…+30
Запоріжжя – +28…+30
Донецьк – +26…+28
Луганськ – +26…+28
Харків – +24…+26
Київ – +26…+28
Прогноз погоди від Укргідрометцентру на 11 серпня