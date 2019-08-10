Прогноз погоди на 11 серпня: в Україні буде тепло, проте у багатьох областях дощитиме

Погода в Україні у неділю, 11 серпня, буде здебільшого теплою, а деяких областях спека досягне понад +30 градусів. Щоправда, попри високу температуру, на заході та у деяких інших регіонах очікуються дощі.

За даними Українського гідрометцентру, середня температура повітря у неділю становитиме +28 – +30 градусів.

До речі, негода не припиняє трусити Україну: потужні вітри і зливи дійшли до Миколаївщини

На заході температура у середньому підніметься до +27 – +29 градусів, однак на Закарпатті та Буковині очікується більше ніж +30 градусів. На півночі стовпчики термометрів піднімуться до +23 – +25 градусів, а на сході температура становитиме +25 – +27 градусів. У центрі буде набагато тепліше +28 – +30 градусів, а на півдні, як для такої пори, буде вельми прохолодно – +27 – +29 градусів.

Найхолодніше з усіх областей буде на Сумщині – тут стовпчики термометрів піднімуться до +22 – +24 градусів. Натомість найбільшу спеку спостерігатимуть жителі Херсонщини – +30 – +32 градуси.

Щодо Києва, то у столиці 11 серпня буде прохолодно - +26 – +28 градусів. Також тут очікуються дощ і грози. Крім того, дощитиме на заході, а також на Чернігівщині та Сумщині.

У неділю майже на всій території України вітер дутиме зі швидкістю 5 – 10 метрів за секунду, а напрямок його буде здебільшого північно-західним.

Прогноз погоди на неділю, 11 серпня, у містах України:

Ужгород – +28…+30

Львів – +27…+29

Івано-Франківськ – +28…+30

Тернопіль – +27…+29

Чернівці – +29…+31

Хмельницький – +27…+29

Луцьк – +27…+29

Рівне – +27…+29

Житомир – +27…+29

Вінниця – +27…+29

Одеса – +26…+28

Миколаїв – +29…+31

Херсон – +30…+32

Сімферополь – +26…+28

Кропивницький – +28…+30

Черкаси – +26…+28

Чернігів – +23…+25

Суми – +22…+24

Полтава – +26…+28

Дніпро – +28…+30

Запоріжжя – +28…+30

Донецьк – +26…+28

Луганськ – +26…+28

Харків – +24…+26

Київ – +26…+28



Прогноз погоди від Укргідрометцентру на 11 серпня