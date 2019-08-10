17:13
10 серп 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ ВЕРХОВНА РАДА ВІЙНА НА ДОНБАСІ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: У що інвестують росіяни. Путін захищає чебурнет
      Вєсті Кремля
      21:20, 9 серпня
      Вєсті.UA: Замах на Зеленського. Луценко готується сісти до в'язниці
      Вєсті.UA
      19:03, 9 серпня
      Що приховує ДБР у справі про браковані бронежилети та чому Труба зустрічався з Богданом
      ЦРУ
      09:00, 24 липня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ ВЕРХОВНА РАДА ВІЙНА НА ДОНБАСІ

      Прогноз погоди на 11 серпня: в Україні буде тепло, проте у багатьох областях дощитиме

      540 Читать новость на русском
      Погода 11 серпня 2019 в Україні: яку погоду обіцяє синоптик
      Якою буде погода в Україні 11 серпня / Соцмережі

      Погода в Україні у неділю, 11 серпня, буде здебільшого теплою, а деяких областях спека досягне понад +30 градусів. Щоправда, попри високу температуру, на заході та у деяких інших регіонах очікуються дощі.

      За даними Українського гідрометцентру, середня температура повітря у неділю становитиме +28 – +30 градусів.

      До речі, негода не припиняє трусити Україну: потужні вітри і зливи дійшли до Миколаївщини

      На заході температура у середньому підніметься до +27 – +29 градусів, однак на Закарпатті та Буковині очікується більше ніж +30 градусів. На півночі стовпчики термометрів піднімуться до +23 – +25 градусів, а на сході температура становитиме +25 – +27 градусів. У центрі буде набагато тепліше +28 – +30 градусів, а на півдні, як для такої пори, буде вельми прохолодно – +27 – +29 градусів.

      Найхолодніше з усіх областей буде на Сумщині – тут стовпчики термометрів піднімуться до +22 – +24 градусів. Натомість найбільшу спеку спостерігатимуть жителі Херсонщини – +30 – +32 градуси.

      Щодо Києва, то у столиці 11 серпня буде прохолодно - +26 – +28 градусів. Також тут очікуються дощ і грози. Крім того, дощитиме на заході, а також на Чернігівщині та Сумщині.

      У неділю майже на всій території України вітер дутиме зі швидкістю 5 – 10 метрів за секунду, а напрямок його буде здебільшого північно-західним.

      Прогноз погоди на неділю, 11 серпня, у містах України:

      Ужгород – +28…+30

      Львів – +27…+29

      Івано-Франківськ – +28…+30

      Тернопіль – +27…+29

      Чернівці – +29…+31

      Хмельницький – +27…+29

      Луцьк – +27…+29

      Рівне – +27…+29

      Житомир – +27…+29

      Вінниця – +27…+29

      Одеса – +26…+28

      Миколаїв – +29…+31

      Херсон – +30…+32

      Сімферополь – +26…+28

      Кропивницький – +28…+30

      Черкаси – +26…+28

      Чернігів – +23…+25

      Суми – +22…+24

      Полтава – +26…+28

      Дніпро – +28…+30

      Запоріжжя – +28…+30

      Донецьк – +26…+28

      Луганськ – +26…+28

      Харків – +24…+26

      Київ – +26…+28

      Погода, негода, спека, дощі, Україна, Укргідрометцентр
      Прогноз погоди від Укргідрометцентру на 11 серпня 

      blog_ava
      Глобальне потепління: людство не готове боротися
      сьогодні
      2600
      Теги: Новини України Негода в Україні Погода
      Джерело: 24 канал
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Оккупанты "ЛДНР" запустили наглую аферу
      сьогодні , 17:00 Оккупанты "ЛДНР" запустили наглую аферу
      Фашик Донецький 149
      Іловайський котел: кривавий серпень української історії
      сьогодні , 16:43 Іловайський котел: кривавий серпень української історії
      Соломія Ніколайчук 5158
      Динамо – Шахтар: онлайн-трансляція матчу України
      сьогодні , 16:30 Динамо – Шахтар: онлайн-трансляція матчу України
      202
      На гачку, або Чому поповнюється кримінальний список Порошенка
      сьогодні , 15:12 На гачку, або Чому поповнюється кримінальний список Порошенка
      Наталя Ромашова 957
      Пенсійний фонд запустив сервіс "Е-пенсія": що про нього відомо
      сьогодні , 14:09 Пенсійний фонд запустив сервіс "Е-пенсія": що про нього відомо
      1507
      Новини
      Більше новин
      Залиште відгук