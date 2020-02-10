Прогноз погоды на 11 февраля: штормовой ветер и снег с дождем ворвутся в Украину
Погода в Украине во вторник, 11 февраля, будет не слишком приветливой. Штормовой ветер продолжит штурмовать украинские регионы, впрочем, температурные отметки поползут вверх. Однако потепление омрачат дожди и мокрый снег, которые вместе с сильным ветром создадут опасность на дорогах страны.
Сильный ветер в большинстве стран Европы, включая Украину, удержится, поэтому осторожно, пишет на своей фейсбук-странице синоптик Наталья Диденко.
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Атмосферный фронт несет в Украину осадки – дождь и мокрый снег. Зона постепенно будет проходить от Запада на Восток в течение суток,
– передает она.
Температура воздуха в Украине будет достаточно высокой, 11 февраля в течение дня до +1...+6 градусов, на Юге – местами до +8 градусов.
Следовательно, теплее всего будет в Одесской области. Там температура воздуха поднимется до +7...+9 градусов.
Холоднее всего – в некоторых северных и восточных регионах. Максимум +2...+4 градуса на Черниговщине, Харьковщине, Сумщине, Полтавщине, Донетчине и Луганщине.
Внимание: штормовое предупреждение! 11 февраля в большинстве областей – порывы ветра 15-20 метров в секунду. В Карпатах будет значительный снег, порывы ветра 20-25 метров в секунду, метель – 1 уровня опасности (желтый).
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Прогноз погоды в Украине на вторник, 11 февраля:
Ужгород – +3...+5
Львов – +4...+6
Ивано-Франковск – +4...+6
Тернополь – +3...+5
Черновцы – +4...+6
Хмельницкий – +3...+5
Луцк – +3... +5
Ровно – +3... +5
Житомир – +2... +4
Винница – +2...+4
Одесса – +7... +9
Николаев – +6... +8
Херсон – +5...+7
Симферополь – +4...+6
Кропивницкий – +3...+5
Черкассы – +2...+4
Чернигов – +2... +4
Сумы – +2... +4
Полтава – +2...+4
Днепр – +2...+4
Запорожье – +3...+5
Донецк – +2...+4
Луганск – -+2...+4
Харьков – +2...-+4
Киев – +3...+5