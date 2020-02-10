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      Прогноз погоды на 11 февраля: штормовой ветер и снег с дождем ворвутся в Украину

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      Прогноз погоды на 11 февраля / slovoidilo.ua

      Погода в Украине во вторник, 11 февраля, будет не слишком приветливой. Штормовой ветер продолжит штурмовать украинские регионы, впрочем, температурные отметки поползут вверх. Однако потепление омрачат дожди и мокрый снег, которые вместе с сильным ветром создадут опасность на дорогах страны.

      Сильный ветер в большинстве стран Европы, включая Украину, удержится, поэтому осторожно, пишет на своей фейсбук-странице синоптик Наталья Диденко.

      Актуально: Из-за шквального ветра на Львовщине задерживают поезда: фото

      Атмосферный фронт несет в Украину осадки – дождь и мокрый снег. Зона постепенно будет проходить от Запада на Восток в течение суток,
      – передает она.

      Температура воздуха в Украине будет достаточно высокой, 11 февраля в течение дня до +1...+6 градусов, на Юге – местами до +8 градусов.

      Следовательно, теплее всего будет в Одесской области. Там температура воздуха поднимется до +7...+9 градусов.

      Холоднее всего – в некоторых северных и восточных регионах. Максимум +2...+4 градуса на Черниговщине, Харьковщине, Сумщине, Полтавщине, Донетчине и Луганщине.

      Внимание: штормовое предупреждение! 11 февраля в большинстве областей – порывы ветра 15-20 метров в секунду. В Карпатах будет значительный снег, порывы ветра 20-25 метров в секунду, метель – 1 уровня опасности (желтый).

      Это интересно: Когда в Украине выпадет снег: прогноз

      Прогноз погоды в Украине на вторник, 11 февраля:

      Ужгород – +3...+5

      Львов – +4...+6

      Ивано-Франковск – +4...+6

      Тернополь – +3...+5

      Черновцы – +4...+6

      Хмельницкий – +3...+5

      Луцк – +3... +5

      Ровно – +3... +5

      Житомир – +2... +4

      Винница – +2...+4

      Одесса – +7... +9

      Николаев – +6... +8

      Херсон – +5...+7

      Симферополь – +4...+6

      Кропивницкий – +3...+5

      Черкассы – +2...+4

      Чернигов – +2... +4

      Сумы – +2... +4

      Полтава – +2...+4

      Днепр – +2...+4

      Запорожье – +3...+5

      Донецк – +2...+4

      Луганск – -+2...+4

      Харьков – +2...-+4

      Киев – +3...+5

      погода Україна погода на 11 лютого
      Прогноз погоды на 11 февраля от Укргидрометцентра

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      Автор: Ирина Выхрущ
      Теги: Новости Украины Непогода в Украине Погода
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