Прогноз погоды на 11 февраля: штормовой ветер и снег с дождем ворвутся в Украину

Погода в Украине во вторник, 11 февраля, будет не слишком приветливой. Штормовой ветер продолжит штурмовать украинские регионы, впрочем, температурные отметки поползут вверх. Однако потепление омрачат дожди и мокрый снег, которые вместе с сильным ветром создадут опасность на дорогах страны.

Сильный ветер в большинстве стран Европы, включая Украину, удержится, поэтому осторожно, пишет на своей фейсбук-странице синоптик Наталья Диденко.

Актуально: Из-за шквального ветра на Львовщине задерживают поезда: фото

Атмосферный фронт несет в Украину осадки – дождь и мокрый снег. Зона постепенно будет проходить от Запада на Восток в течение суток,

– передает она.

Температура воздуха в Украине будет достаточно высокой, 11 февраля в течение дня до +1...+6 градусов, на Юге – местами до +8 градусов.

Следовательно, теплее всего будет в Одесской области. Там температура воздуха поднимется до +7...+9 градусов.

Холоднее всего – в некоторых северных и восточных регионах. Максимум +2...+4 градуса на Черниговщине, Харьковщине, Сумщине, Полтавщине, Донетчине и Луганщине.

Внимание: штормовое предупреждение! 11 февраля в большинстве областей – порывы ветра 15-20 метров в секунду. В Карпатах будет значительный снег, порывы ветра 20-25 метров в секунду, метель – 1 уровня опасности (желтый).

Это интересно: Когда в Украине выпадет снег: прогноз

Прогноз погоды в Украине на вторник, 11 февраля:

Ужгород – +3...+5

Львов – +4...+6

Ивано-Франковск – +4...+6

Тернополь – +3...+5

Черновцы – +4...+6

Хмельницкий – +3...+5

Луцк – +3... +5

Ровно – +3... +5

Житомир – +2... +4

Винница – +2...+4

Одесса – +7... +9

Николаев – +6... +8

Херсон – +5...+7

Симферополь – +4...+6

Кропивницкий – +3...+5

Черкассы – +2...+4

Чернигов – +2... +4

Сумы – +2... +4

Полтава – +2...+4

Днепр – +2...+4

Запорожье – +3...+5

Донецк – +2...+4

Луганск – -+2...+4

Харьков – +2...-+4

Киев – +3...+5



Прогноз погоды на 11 февраля от Укргидрометцентра