Прогноз погоди на 11 лютого: штормовий вітер та сніг із дощем увірвуться в Україну
Погода в Україні у вівторок, 11 лютого, буде не надто привітною. Штормовий вітер продовжить штурмувати українські регіони, втім, температурні позначки полізуть вгору. Однак потепління затьмарять дощі та мокрий сніг, які разом з сильним вітром створять небезпеку на дорогах країни.
Сильний вітер в більшості країн Європи, включно з Україною, втримається, тому обережно, пише на своїй фейсбук-сторінці синоптикиня Наталка Діденко.
Актуально: Через шквальний вітер на Львівщині затримують поїзди: фото
Атмосферний фронт несе в Україну опади – дощ та мокрий сніг. Зона поступово проходитиме від Заходу до Сходу впродовж доби,
– передає вона.
Температура повітря в Україні буде доволі високою, 11 лютого протягом дня до +1…+6 градусів, на Півдні – місцями до +8 градусів.
Відтак, найтепліше буде на Одещині. Там температура повітря підніметься до +7…+9 градусів.
Найхолодніше – у деяких північних та східних регіонах. Максимум +2…+4 градуси на Чернігівщині, Харківщині, Сумщині, Полтавщині, Донеччині та Луганщині.
Увага: штормове попередження! 11 лютого у більшості областей – пориви вітру 15 – 20 метрів за секунду. У Карпатах буде значний сніг, пориви вітру 20 – 25 метрів за секунду, хуртовина – 1 рівня небезпеки (жовтий).
Це цікаво: Коли в Україні випаде сніг: прогноз
Прогноз погоди в Україні на вівторок, 11 лютого:
Ужгород – +3…+5
Львів – +4…+6
Івано-Франківськ – +4…+6
Тернопіль – +3…+5
Чернівці – +4…+6
Хмельницький – +3…+5
Луцьк – +3… +5
Рівне – +3… +5
Житомир – +2… +4
Вінниця – +2…+4
Одеса – +7… +9
Миколаїв – +6… +8
Херсон – +5…+7
Сімферополь – +4…+6
Кропивницький – +3…+5
Черкаси – +2…+4
Чернігів – +2… +4
Суми – +2…+4
Полтава – +2…+4
Дніпро – +2…+4
Запоріжжя – +3…+5
Донецьк – +2…+4
Луганськ – -+2…+4
Харків – +2…-+4
Київ – +3…+5