Прогноз погоди на 11 лютого: штормовий вітер та сніг із дощем увірвуться в Україну

Погода в Україні у вівторок, 11 лютого, буде не надто привітною. Штормовий вітер продовжить штурмувати українські регіони, втім, температурні позначки полізуть вгору. Однак потепління затьмарять дощі та мокрий сніг, які разом з сильним вітром створять небезпеку на дорогах країни.

Сильний вітер в більшості країн Європи, включно з Україною, втримається, тому обережно, пише на своїй фейсбук-сторінці синоптикиня Наталка Діденко.

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Атмосферний фронт несе в Україну опади – дощ та мокрий сніг. Зона поступово проходитиме від Заходу до Сходу впродовж доби,

– передає вона.

Температура повітря в Україні буде доволі високою, 11 лютого протягом дня до +1…+6 градусів, на Півдні – місцями до +8 градусів.

Відтак, найтепліше буде на Одещині. Там температура повітря підніметься до +7…+9 градусів.

Найхолодніше – у деяких північних та східних регіонах. Максимум +2…+4 градуси на Чернігівщині, Харківщині, Сумщині, Полтавщині, Донеччині та Луганщині.

Увага: штормове попередження! 11 лютого у більшості областей – пориви вітру 15 – 20 метрів за секунду. У Карпатах буде значний сніг, пориви вітру 20 – 25 метрів за секунду, хуртовина – 1 рівня небезпеки (жовтий).

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Прогноз погоди в Україні на вівторок, 11 лютого:

Ужгород – +3…+5

Львів – +4…+6

Івано-Франківськ – +4…+6

Тернопіль – +3…+5

Чернівці – +4…+6

Хмельницький – +3…+5

Луцьк – +3… +5

Рівне – +3… +5

Житомир – +2… +4

Вінниця – +2…+4

Одеса – +7… +9

Миколаїв – +6… +8

Херсон – +5…+7

Сімферополь – +4…+6

Кропивницький – +3…+5

Черкаси – +2…+4

Чернігів – +2… +4

Суми – +2…+4

Полтава – +2…+4

Дніпро – +2…+4

Запоріжжя – +3…+5

Донецьк – +2…+4

Луганськ – -+2…+4

Харків – +2…-+4

Київ – +3…+5



Прогноз погоди на 11 лютого від Укргідрометцентру