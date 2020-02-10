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      Прогноз погоди на 11 лютого: штормовий вітер та сніг із дощем увірвуться в Україну

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      Прогноз погоди на 11 лютого / slovoidilo.ua

      Погода в Україні у вівторок, 11 лютого, буде не надто привітною. Штормовий вітер продовжить штурмувати українські регіони, втім, температурні позначки полізуть вгору. Однак потепління затьмарять дощі та мокрий сніг, які разом з сильним вітром створять небезпеку на дорогах країни.

      Сильний вітер в більшості країн Європи, включно з Україною, втримається, тому обережно, пише на своїй фейсбук-сторінці синоптикиня Наталка Діденко.

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      Атмосферний фронт несе в Україну опади – дощ та мокрий сніг. Зона поступово проходитиме від Заходу до Сходу впродовж доби,
      – передає вона.

      Температура повітря в Україні буде доволі високою, 11 лютого протягом дня до +1…+6 градусів, на Півдні – місцями до +8 градусів.

      Відтак, найтепліше буде на Одещині. Там температура повітря підніметься до +7…+9 градусів.

      Найхолодніше – у деяких північних та східних регіонах. Максимум +2…+4 градуси на Чернігівщині, Харківщині, Сумщині, Полтавщині, Донеччині та Луганщині.

      Увага: штормове попередження! 11 лютого у більшості областей – пориви вітру 15 – 20 метрів за секунду. У Карпатах буде значний сніг, пориви вітру 20 – 25 метрів за секунду, хуртовина – 1 рівня небезпеки (жовтий).

      Це цікаво: Коли в Україні випаде сніг: прогноз

      Прогноз погоди в Україні на вівторок, 11 лютого:

      Ужгород – +3…+5

      Львів – +4…+6

      Івано-Франківськ – +4…+6

      Тернопіль – +3…+5

      Чернівці – +4…+6

      Хмельницький – +3…+5

      Луцьк – +3… +5

      Рівне – +3… +5

      Житомир – +2… +4

      Вінниця – +2…+4

      Одеса – +7… +9

      Миколаїв – +6… +8

      Херсон – +5…+7

      Сімферополь – +4…+6

      Кропивницький – +3…+5

      Черкаси – +2…+4

      Чернігів – +2… +4

      Суми – +2…+4

      Полтава – +2…+4

      Дніпро – +2…+4

      Запоріжжя – +3…+5

      Донецьк – +2…+4

      Луганськ – -+2…+4

      Харків – +2…-+4

      Київ – +3…+5

      погода Україна погода на 11 лютого
      Прогноз погоди на 11 лютого від Укргідрометцентру

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      Автор: Ірина Вихрущ
      Теги: Новини України Погода Негода в Україні
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