Прогноз погоды на 11 января: в части Украины – мокрый снег с дождем
Погода в Украине в пятницу, 11 января, будет морозной в большинстве областей, однако в восточных и южных регионах ожидается плюсовая температура. При этом на юге, в части центра и на востоке Украины будет идти мокрый снег с дождем.
Об этом свидетельствует информация на сайте Укргидрометцентра.
"На Западе и севере существенных осадков не предвидится, кое-где солнце даже растолкает облака. Только на Сумщине вероятен снег. В этих областях приоритетными будут красные щеки, красные носы, подкрученное отопление, толстые пуховики и смешные высокие шапки: днем – -5 -12 градусов", – сообщила в Facebook синоптик Наталья Диденко.
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В то же время на юге, востоке и в большинстве центральных областей Украины (кроме Винницкой области, где ожидается -8 градусов) будет достаточно тепло: от -2 до +4 градусов, в Крыму– +4 +8 градусов.
Однако в этих регионах будут идти мокрый снег и дождь, умеренные осадки могут переходить в более сильные, ожидается штормовой ветер, налипание мокрого снега, гололед, на дорогах гололедица.
Погода в Киеве 11 января не будет дождливой и снежной. Дневная температура воздуха составит -8 -10 градусов.
Прогноз погоды на пятницу, 11 января, в городах Украины:
Ужгород – -2...-4
Львов – -6...-8
Ивано-Франковск – -5...-7
Тернополь – -6...-8
Черновцы – -5...-7
Хмельницкий – -6...-8
Луцк – -6...-8
Ровно – -6...-8
Житомир – -6...-8
Винница – -6...-8
Одесса – 0...+2
Николаев – 0...+2
Херсон – +3...+5
Симферополь – +4...+6
Кропивницкий – 0...-2
Черкассы – -2...-4
Чернигов – -6...-8
Сумы – -5...-7
Полтава – 0...-2
Днепр – 0...+2
Запорожье – +3...+5
Донецк – +1...+3
Луганск – +1...+3
Харьков – +1...+3
Киев – -7...-9