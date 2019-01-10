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      Прогноз погоды на 11 января: в части Украины – мокрый снег с дождем

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      Погода 11 января 2019 Украина – обещает мокрый снег с дождем
      Прогноз погоды в Украине на 11 января / Фото из открытых источников

      Погода в Украине в пятницу, 11 января, будет морозной в большинстве областей, однако в восточных и южных регионах ожидается плюсовая температура. При этом на юге, в части центра и на востоке Украины будет идти мокрый снег с дождем.

      Об этом свидетельствует информация на сайте Укргидрометцентра.

      "На Западе и севере существенных осадков не предвидится, кое-где солнце даже растолкает облака. Только на Сумщине вероятен снег. В этих областях приоритетными будут красные щеки, красные носы, подкрученное отопление, толстые пуховики и смешные высокие шапки: днем – -5 -12 градусов", – сообщила в Facebook синоптик Наталья Диденко.

      Читайте также: В Украине свирепствует зима: сотни людей по всей стране стали жертвами обморожения

      В то же время на юге, востоке и в большинстве центральных областей Украины (кроме Винницкой области, где ожидается -8 градусов) будет достаточно тепло: от -2 до +4 градусов, в Крыму– +4 +8 градусов.

      Однако в этих регионах будут идти мокрый снег и дождь, умеренные осадки могут переходить в более сильные, ожидается штормовой ветер, налипание мокрого снега, гололед, на дорогах гололедица.

      Погода в Киеве 11 января не будет дождливой и снежной. Дневная температура воздуха составит -8 -10 градусов.

      Прогноз погоды на пятницу, 11 января, в городах Украины:

      Ужгород – -2...-4

      Львов – -6...-8

      Ивано-Франковск – -5...-7

      Тернополь – -6...-8

      Черновцы – -5...-7

      Хмельницкий – -6...-8

      Луцк – -6...-8

      Ровно – -6...-8

      Житомир – -6...-8

      Винница – -6...-8

      Одесса – 0...+2

      Николаев – 0...+2

      Херсон – +3...+5

      Симферополь – +4...+6

      Кропивницкий – 0...-2

      Черкассы – -2...-4

      Чернигов – -6...-8

      Сумы – -5...-7

      Полтава – 0...-2

      Днепр – 0...+2

      Запорожье – +3...+5

      Донецк – +1...+3

      Луганск – +1...+3

      Харьков – +1...+3

      Киев – -7...-9

      Погода Україна 11 січня
      Прогноз погоды на 11 января от Укргидрометцентра

      Теги: Новости Украины Снег в Украине Погода Непогода в Украине
      Источник: 24 канал
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