Прогноз погоды на 11 января: в части Украины – мокрый снег с дождем

Погода в Украине в пятницу, 11 января, будет морозной в большинстве областей, однако в восточных и южных регионах ожидается плюсовая температура. При этом на юге, в части центра и на востоке Украины будет идти мокрый снег с дождем.

Об этом свидетельствует информация на сайте Укргидрометцентра.

"На Западе и севере существенных осадков не предвидится, кое-где солнце даже растолкает облака. Только на Сумщине вероятен снег. В этих областях приоритетными будут красные щеки, красные носы, подкрученное отопление, толстые пуховики и смешные высокие шапки: днем – -5 -12 градусов", – сообщила в Facebook синоптик Наталья Диденко.

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В то же время на юге, востоке и в большинстве центральных областей Украины (кроме Винницкой области, где ожидается -8 градусов) будет достаточно тепло: от -2 до +4 градусов, в Крыму– +4 +8 градусов.

Однако в этих регионах будут идти мокрый снег и дождь, умеренные осадки могут переходить в более сильные, ожидается штормовой ветер, налипание мокрого снега, гололед, на дорогах гололедица.

Погода в Киеве 11 января не будет дождливой и снежной. Дневная температура воздуха составит -8 -10 градусов.

Прогноз погоды на пятницу, 11 января, в городах Украины:

Ужгород – -2...-4

Львов – -6...-8

Ивано-Франковск – -5...-7

Тернополь – -6...-8

Черновцы – -5...-7

Хмельницкий – -6...-8

Луцк – -6...-8

Ровно – -6...-8

Житомир – -6...-8

Винница – -6...-8

Одесса – 0...+2

Николаев – 0...+2

Херсон – +3...+5

Симферополь – +4...+6

Кропивницкий – 0...-2

Черкассы – -2...-4

Чернигов – -6...-8

Сумы – -5...-7

Полтава – 0...-2

Днепр – 0...+2

Запорожье – +3...+5

Донецк – +1...+3

Луганск – +1...+3

Харьков – +1...+3

Киев – -7...-9



Прогноз погоды на 11 января от Укргидрометцентра