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      Прогноз погоди на 11 січня: у частині України – мокрий сніг з дощем

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      Погода 11 січня 2019 Україна: синоптик обіцяє мокрий сніг з дощем
      Прогноз погоди в Україні на 11 січня / Фото з відкритих джерел

      Погода в Україні у п’ятницю, 11 січня, буде морозяною у більшості областей, проте у східних та південних регіонах очікується плюсова температура. При цьому на півдні, у частині центру та сході України сипатиме мокрий сніг з дощем.

      Про це свідчить інформація на сайті Укргідрометцентру.

      "На заході та півночі суттєвих опадів не передбачається, подекуди сонце навіть розштовхає хмари. Лише на Сумщині ймовірний сніг. У цих областях пріоритетними будуть червоні щоки, червоні носи, підкручене опалення, товсті пуховики та смішні високі шапки: вдень – -5-12 градусів", – повідомила у Facebook синоптик Наталка Діденко.

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      Водночас на півдні, сході та у більшості центральних областей України (окрім Вінниччини, де очікується -8 градусів) буде досить тепло: від -2 до +4 градусів, у Криму – +4+8 градусів.

      Проте в цих регіонах йтимуть мокрий сніг та дощ, помірні опади можуть переходити у сильні, очікується штормовий вітер, налипання мокрого снігу, ожеледь, на дорогах ожеледиця.

      Погода у Києві 11 січня не буде дощовою та сніжною. Денна температура повітря становитиме -8-10 градусів.

      Прогноз погоди на п’ятницю, 11 січня, у містах України:

      Ужгород – -2…-4

      Львів – -6…-8

      Івано-Франківськ – -5…-7

      Тернопіль – -6…-8

      Чернівці – -5…-7

      Хмельницький – -6…-8

      Луцьк – -6…-8

      Рівне – -6…-8

      Житомир – -6…-8

      Вінниця – -6…-8

      Одеса – 0…+2

      Миколаїв – 0…+2

      Херсон – +3…+5

      Сімферополь – +4…+6

      Кропивницький – 0…-2

      Черкаси – -2…-4

      Чернігів – -6…-8

      Суми – -5…-7

      Полтава – 0...-2

      Дніпро – 0…+2

      Запоріжжя – +3…+5

      Донецьк – +1…+3

      Луганськ – +1…+3

      Харків – +1…+3

      Київ – -7…-9

      Погода Україна 11 січня
      Прогноз погоди на 11 січня від Укргідрометцентру

      Теги: Новини України Негода в Україні Погода Сніг в Україні
      Джерело: 24 канал
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