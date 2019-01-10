Прогноз погоди на 11 січня: у частині України – мокрий сніг з дощем

Погода в Україні у п’ятницю, 11 січня, буде морозяною у більшості областей, проте у східних та південних регіонах очікується плюсова температура. При цьому на півдні, у частині центру та сході України сипатиме мокрий сніг з дощем.

Про це свідчить інформація на сайті Укргідрометцентру.

"На заході та півночі суттєвих опадів не передбачається, подекуди сонце навіть розштовхає хмари. Лише на Сумщині ймовірний сніг. У цих областях пріоритетними будуть червоні щоки, червоні носи, підкручене опалення, товсті пуховики та смішні високі шапки: вдень – -5-12 градусів", – повідомила у Facebook синоптик Наталка Діденко.

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Водночас на півдні, сході та у більшості центральних областей України (окрім Вінниччини, де очікується -8 градусів) буде досить тепло: від -2 до +4 градусів, у Криму – +4+8 градусів.

Проте в цих регіонах йтимуть мокрий сніг та дощ, помірні опади можуть переходити у сильні, очікується штормовий вітер, налипання мокрого снігу, ожеледь, на дорогах ожеледиця.

Погода у Києві 11 січня не буде дощовою та сніжною. Денна температура повітря становитиме -8-10 градусів.

Прогноз погоди на п’ятницю, 11 січня, у містах України:

Ужгород – -2…-4

Львів – -6…-8

Івано-Франківськ – -5…-7

Тернопіль – -6…-8

Чернівці – -5…-7

Хмельницький – -6…-8

Луцьк – -6…-8

Рівне – -6…-8

Житомир – -6…-8

Вінниця – -6…-8

Одеса – 0…+2

Миколаїв – 0…+2

Херсон – +3…+5

Сімферополь – +4…+6

Кропивницький – 0…-2

Черкаси – -2…-4

Чернігів – -6…-8

Суми – -5…-7

Полтава – 0...-2

Дніпро – 0…+2

Запоріжжя – +3…+5

Донецьк – +1…+3

Луганськ – +1…+3

Харків – +1…+3

Київ – -7…-9



Прогноз погоди на 11 січня від Укргідрометцентру