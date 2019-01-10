Прогноз погоди на 11 січня: у частині України – мокрий сніг з дощем
Погода в Україні у п’ятницю, 11 січня, буде морозяною у більшості областей, проте у східних та південних регіонах очікується плюсова температура. При цьому на півдні, у частині центру та сході України сипатиме мокрий сніг з дощем.
Про це свідчить інформація на сайті Укргідрометцентру.
"На заході та півночі суттєвих опадів не передбачається, подекуди сонце навіть розштовхає хмари. Лише на Сумщині ймовірний сніг. У цих областях пріоритетними будуть червоні щоки, червоні носи, підкручене опалення, товсті пуховики та смішні високі шапки: вдень – -5-12 градусів", – повідомила у Facebook синоптик Наталка Діденко.
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Водночас на півдні, сході та у більшості центральних областей України (окрім Вінниччини, де очікується -8 градусів) буде досить тепло: від -2 до +4 градусів, у Криму – +4+8 градусів.
Проте в цих регіонах йтимуть мокрий сніг та дощ, помірні опади можуть переходити у сильні, очікується штормовий вітер, налипання мокрого снігу, ожеледь, на дорогах ожеледиця.
Погода у Києві 11 січня не буде дощовою та сніжною. Денна температура повітря становитиме -8-10 градусів.
Прогноз погоди на п’ятницю, 11 січня, у містах України:
Ужгород – -2…-4
Львів – -6…-8
Івано-Франківськ – -5…-7
Тернопіль – -6…-8
Чернівці – -5…-7
Хмельницький – -6…-8
Луцьк – -6…-8
Рівне – -6…-8
Житомир – -6…-8
Вінниця – -6…-8
Одеса – 0…+2
Миколаїв – 0…+2
Херсон – +3…+5
Сімферополь – +4…+6
Кропивницький – 0…-2
Черкаси – -2…-4
Чернігів – -6…-8
Суми – -5…-7
Полтава – 0...-2
Дніпро – 0…+2
Запоріжжя – +3…+5
Донецьк – +1…+3
Луганськ – +1…+3
Харків – +1…+3
Київ – -7…-9