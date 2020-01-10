Прогноз погоды на 11 января: без морозов, но с дождями и мокрым снегом

Погода в Украине в субботу, 11 января, будет довольно нетипичной для января – столбики термометров почти нигде не опустятся ниже нуля. Однако без осадков не обойдется.

Дождь с перерывами на мокрый снег ночью почти по всей территории Украины, об этом свидетельствуют данные Укргидрометцентра.

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Мокрого снега днем почти не будет – он возможен только на Закарпатье и Востоке Украины. В этих регионах ночью столбики термометров также могут опуститься на несколько отметок ниже нуля.

В большинстве областей будут держаться "плюсы" – столбики термометров будут колебаться от 2 до 4 градусов, а на Западе – даже 6 градусов выше нуля.

В Киеве в субботу, 11 января, днем обещают дождь, а ночью – мокрый снег. Термометры покажут 3-5 градусов тепла.



Прогноз погоды на 11 января от Укргидрометцентра

Прогноз погоды на субботу, 11 января, в городах Украины:

Ужгород – +1...+3

Львов – +4...+6

Ивано-Франковск – +4...+6

Тернополь – +3...+5

Черновцы – +4...+6

Хмельницкий – +3...+5

Луцк – +4...+6

Ровно – +4...+6

Житомир – +3...+5

Винница – +3...+5

Одесса – +6...+8

Николаев – +4...+6

Херсон – +3...+5

Симферополь – +5...+7

Кропивницкий – +5...+7

Черкассы – +3...+5

Чернигов – +3...+5

Сумы – +2...+4

Полтава – +2...+4

Днепр – +3...+5

Запорожье – +3...+5

Донецк – +2...+4

Луганск – +2...+4

Харьков – +2...+4

Киев – +3...+5