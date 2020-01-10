Прогноз погоды на 11 января: без морозов, но с дождями и мокрым снегом
Погода в Украине в субботу, 11 января, будет довольно нетипичной для января – столбики термометров почти нигде не опустятся ниже нуля. Однако без осадков не обойдется.
Дождь с перерывами на мокрый снег ночью почти по всей территории Украины, об этом свидетельствуют данные Укргидрометцентра.
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Мокрого снега днем почти не будет – он возможен только на Закарпатье и Востоке Украины. В этих регионах ночью столбики термометров также могут опуститься на несколько отметок ниже нуля.
В большинстве областей будут держаться "плюсы" – столбики термометров будут колебаться от 2 до 4 градусов, а на Западе – даже 6 градусов выше нуля.
В Киеве в субботу, 11 января, днем обещают дождь, а ночью – мокрый снег. Термометры покажут 3-5 градусов тепла.
Прогноз погоды на 11 января от Укргидрометцентра
Прогноз погоды на субботу, 11 января, в городах Украины:
Ужгород – +1...+3
Львов – +4...+6
Ивано-Франковск – +4...+6
Тернополь – +3...+5
Черновцы – +4...+6
Хмельницкий – +3...+5
Луцк – +4...+6
Ровно – +4...+6
Житомир – +3...+5
Винница – +3...+5
Одесса – +6...+8
Николаев – +4...+6
Херсон – +3...+5
Симферополь – +5...+7
Кропивницкий – +5...+7
Черкассы – +3...+5
Чернигов – +3...+5
Сумы – +2...+4
Полтава – +2...+4
Днепр – +3...+5
Запорожье – +3...+5
Донецк – +2...+4
Луганск – +2...+4
Харьков – +2...+4
Киев – +3...+5
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