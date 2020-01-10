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      Прогноз погоды на 11 января: без морозов, но с дождями и мокрым снегом

      87 Читати новину українською
      Прогноз погоды на 11 января / Unsplash

      Погода в Украине в субботу, 11 января, будет довольно нетипичной для января – столбики термометров почти нигде не опустятся ниже нуля. Однако без осадков не обойдется.

      Дождь с перерывами на мокрый снег ночью почти по всей территории Украины, об этом свидетельствуют данные Укргидрометцентра.

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      Мокрого снега днем почти не будет – он возможен только на Закарпатье и Востоке Украины. В этих регионах ночью столбики термометров также могут опуститься на несколько отметок ниже нуля.

      В большинстве областей будут держаться "плюсы" – столбики термометров будут колебаться от 2 до 4 градусов, а на Западе – даже 6 градусов выше нуля.

      В Киеве в субботу, 11 января, днем обещают дождь, а ночью – мокрый снег. Термометры покажут 3-5 градусов тепла.

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      Прогноз погоды на 11 января от Укргидрометцентра

      Прогноз погоды на субботу, 11 января, в городах Украины:

      Ужгород – +1...+3

      Львов – +4...+6

      Ивано-Франковск – +4...+6

      Тернополь – +3...+5

      Черновцы – +4...+6

      Хмельницкий – +3...+5

      Луцк – +4...+6

      Ровно – +4...+6

      Житомир – +3...+5

      Винница – +3...+5

      Одесса – +6...+8

      Николаев – +4...+6

      Херсон – +3...+5

      Симферополь – +5...+7

      Кропивницкий – +5...+7

      Черкассы – +3...+5

      Чернигов – +3...+5

      Сумы – +2...+4

      Полтава – +2...+4

      Днепр – +3...+5

      Запорожье – +3...+5

      Донецк – +2...+4

      Луганск – +2...+4

      Харьков – +2...+4

      Киев – +3...+5

      Сею-сею, посеваю: поздравления на Старый Новый год на украинском языке
      сегодня
      44387
      Автор: Северин Трач
      Теги: Новости политики Новости Украины Погода
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