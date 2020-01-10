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      Прогноз погоди на 11 січня: без морозів, але з дощами та мокрим снігом

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      Прогноз погоди на 11 січня / Unsplash

      Погода в Україні у суботу, 11 січня, буде досить нетиповою для січня – стовпчики термометрів майже ніде не опустяться нижче нуля. Однак без опадів не обійдеться.

      Дощитиме із перервами на мокрий сніг вночі майже по всій території України, про це свідчать дані Укргідрометцентру.

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      Мокрого снігу вдень майже не буде – він можливий лише на Закарпатті та Сході України. У цих регіонах вночі стовпчики термометрів також можуть опуститися на кілька позначок нижче нуля.

      У більшості областей триматимуться "плюси" – стовпчики термометрів коливатимуться від 2 до 4 градусів, а на Заході – навіть 6 градусів вище нуля.

      У Києві у суботу, 11 січня, вдень обіцяють дощ, а вночі – мокрий сніг. Термометри показуватимуть 3-5 градусів тепла.

      Погода на 11 січня
      Прогноз погоди на 11 січня від Укргідрометцентру

      Прогноз погоди на суботу, 11 січня, у містах України:

      Ужгород – +1…+3

      Львів – +4…+6

      Івано-Франківськ – +4…+6

      Тернопіль – +3…+5

      Чернівці – +4…+6

      Хмельницький – +3…+5

      Луцьк – +4…+6

      Рівне – +4…+6

      Житомир – +3…+5

      Вінниця – +3…+5

      Одеса – +6…+8

      Миколаїв – +4…+6

      Херсон – +3…+5

      Сімферополь – +5…+7

      Кропивницький – +5…+7

      Черкаси – +3…+5

      Чернігів – +3…+5

      Суми – +2…+4

      Полтава – +2…+4

      Дніпро – +3…+5

      Запоріжжя – +3…+5

      Донецьк – +2…+4

      Луганськ – +2…+4

      Харків – +2…+4

      Київ – +3...+5

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новини України Новини політики Погода
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