Прогноз погоди на 11 січня: без морозів, але з дощами та мокрим снігом

Погода в Україні у суботу, 11 січня, буде досить нетиповою для січня – стовпчики термометрів майже ніде не опустяться нижче нуля. Однак без опадів не обійдеться.

Дощитиме із перервами на мокрий сніг вночі майже по всій території України, про це свідчать дані Укргідрометцентру.

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Мокрого снігу вдень майже не буде – він можливий лише на Закарпатті та Сході України. У цих регіонах вночі стовпчики термометрів також можуть опуститися на кілька позначок нижче нуля.

У більшості областей триматимуться "плюси" – стовпчики термометрів коливатимуться від 2 до 4 градусів, а на Заході – навіть 6 градусів вище нуля.

У Києві у суботу, 11 січня, вдень обіцяють дощ, а вночі – мокрий сніг. Термометри показуватимуть 3-5 градусів тепла.



Прогноз погоди на 11 січня від Укргідрометцентру

Прогноз погоди на суботу, 11 січня, у містах України:

Ужгород – +1…+3

Львів – +4…+6

Івано-Франківськ – +4…+6

Тернопіль – +3…+5

Чернівці – +4…+6

Хмельницький – +3…+5

Луцьк – +4…+6

Рівне – +4…+6

Житомир – +3…+5

Вінниця – +3…+5

Одеса – +6…+8

Миколаїв – +4…+6

Херсон – +3…+5

Сімферополь – +5…+7

Кропивницький – +5…+7

Черкаси – +3…+5

Чернігів – +3…+5

Суми – +2…+4

Полтава – +2…+4

Дніпро – +3…+5

Запоріжжя – +3…+5

Донецьк – +2…+4

Луганськ – +2…+4

Харків – +2…+4

Київ – +3...+5