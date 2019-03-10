Прогноз погоды на 11 марта: Украину омоют весенние дожди, но будет тепло

Погода в Украине в понедельник, 11 марта, будет дождливой, солнце будет согревать только побережье Черного и Азовского морей. Порывы ветра тоже не будут добавлять комфорта: 11 марта ожидаются порывы до 7 – 12 метров в секунду.

Почти во всех регионах Украины в понедельник, 11 марта, будет облачно и влажно. Дожди обойдут стороной только южные области: Одесскую, Николаевскую, Херсонскую, Запорожье и Крым.

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В тех же южных областях в понедельник будет теплее всего. Да, солнце прогреет воздух до неожиданных +14...+17 градусов.

Холодное всего, в свою очередь, будет в западных и северных регионах. Там столбики термометров остановятся на отметках в +6...+8 градусов. Еще ниже будет дневная температура воздуха в Ровенской области – +5...+7 градусов.

В целом в Украине 11 марта, несмотря на дожди, ожидается достаточно теплая погода: до +9...+13 градусов.

Ветер будет северо-западным, 7 – 12 метров в секунду.

Прогноз погоды на понедельник, 11 марта, в городах Украины:

Ужгород – +8...+10

Львов – +6...+8

Ивано-Франковск – +8...+10

Тернополь – +6...+8

Черновцы – +8...+10

Хмельницкий – +7...+9

Луцк – +6...+8

Ровно – +5...+7

Житомир – +7 ...+9

Винница – +8...+10

Одесса – +15...+17

Николаев – +14...+16

Херсон – +15...+17

Симферополь – +13...+15

Кропивницкий – +11...+13

Черкассы – +9...+11

Чернигов – +7...+9

Сумы – +7...+9

Полтава – +9...+11

Днепр – +12...+14

Запорожье – +12...+14

Донецк – +11...+13

Луганск – +11...+13

Харьков – +10...+12

Киев – +7...+9



Погода на понедельник, 11 марта, от Укргидрометцентра