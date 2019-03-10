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      Прогноз погоды на 11 марта: Украину омоют весенние дожди, но будет тепло

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      Погода 11 марта 2019 Украина - прогноз погоды от синоптика
      Прогноз погоды на 11 марта / Фото из открытых источников

      Погода в Украине в понедельник, 11 марта, будет дождливой, солнце будет согревать только побережье Черного и Азовского морей. Порывы ветра тоже не будут добавлять комфорта: 11 марта ожидаются порывы до 7 – 12 метров в секунду.

      Почти во всех регионах Украины в понедельник, 11 марта, будет облачно и влажно. Дожди обойдут стороной только южные области: Одесскую, Николаевскую, Херсонскую, Запорожье и Крым.

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      В тех же южных областях в понедельник будет теплее всего. Да, солнце прогреет воздух до неожиданных +14...+17 градусов.

      Холодное всего, в свою очередь, будет в западных и северных регионах. Там столбики термометров остановятся на отметках в +6...+8 градусов. Еще ниже будет дневная температура воздуха в Ровенской области – +5...+7 градусов.

      В целом в Украине 11 марта, несмотря на дожди, ожидается достаточно теплая погода: до +9...+13 градусов.

      Ветер будет северо-западным, 7 – 12 метров в секунду.

      Прогноз погоды на понедельник, 11 марта, в городах Украины:

      Ужгород – +8...+10

      Львов – +6...+8

      Ивано-Франковск – +8...+10

      Тернополь – +6...+8

      Черновцы – +8...+10

      Хмельницкий – +7...+9

      Луцк – +6...+8

      Ровно – +5...+7

      Житомир – +7 ...+9

      Винница – +8...+10

      Одесса – +15...+17

      Николаев – +14...+16

      Херсон – +15...+17

      Симферополь – +13...+15

      Кропивницкий – +11...+13

      Черкассы – +9...+11

      Чернигов – +7...+9

      Сумы – +7...+9

      Полтава – +9...+11

      Днепр – +12...+14

      Запорожье – +12...+14

      Донецк – +11...+13

      Луганск – +11...+13

      Харьков – +10...+12

      Киев – +7...+9

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      Погода на понедельник, 11 марта, от Укргидрометцентра

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      Теги: Новости Украины Погода
      Источник: 24 канал
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