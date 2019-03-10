Прогноз погоды на 11 марта: Украину омоют весенние дожди, но будет тепло
Погода в Украине в понедельник, 11 марта, будет дождливой, солнце будет согревать только побережье Черного и Азовского морей. Порывы ветра тоже не будут добавлять комфорта: 11 марта ожидаются порывы до 7 – 12 метров в секунду.
Почти во всех регионах Украины в понедельник, 11 марта, будет облачно и влажно. Дожди обойдут стороной только южные области: Одесскую, Николаевскую, Херсонскую, Запорожье и Крым.
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В тех же южных областях в понедельник будет теплее всего. Да, солнце прогреет воздух до неожиданных +14...+17 градусов.
Холодное всего, в свою очередь, будет в западных и северных регионах. Там столбики термометров остановятся на отметках в +6...+8 градусов. Еще ниже будет дневная температура воздуха в Ровенской области – +5...+7 градусов.
В целом в Украине 11 марта, несмотря на дожди, ожидается достаточно теплая погода: до +9...+13 градусов.
Ветер будет северо-западным, 7 – 12 метров в секунду.
Прогноз погоды на понедельник, 11 марта, в городах Украины:
Ужгород – +8...+10
Львов – +6...+8
Ивано-Франковск – +8...+10
Тернополь – +6...+8
Черновцы – +8...+10
Хмельницкий – +7...+9
Луцк – +6...+8
Ровно – +5...+7
Житомир – +7 ...+9
Винница – +8...+10
Одесса – +15...+17
Николаев – +14...+16
Херсон – +15...+17
Симферополь – +13...+15
Кропивницкий – +11...+13
Черкассы – +9...+11
Чернигов – +7...+9
Сумы – +7...+9
Полтава – +9...+11
Днепр – +12...+14
Запорожье – +12...+14
Донецк – +11...+13
Луганск – +11...+13
Харьков – +10...+12
Киев – +7...+9
Погода на понедельник, 11 марта, от Укргидрометцентра