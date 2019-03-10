Прогноз погоди на 11 березня: Україну омиють весняні дощі, проте буде тепло

Погода в Україні у понеділок, 11 березня, буде дощовою, сонце зігріватиме лише узбережжя Чорного і Азовського морів. Пориви вітру теж не додаватимуть комфорту: 11 березня очікуються пориви до 7 – 12 метрів за секунду.

Майже в усіх регіонах України в понеділок, 11 березня, буде хмарно та мокро. Дощі оминуть лише південні області: Одещину, Миколаївщину, Херсонщину, Запоріжжя та Крим.

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У тих же південних областях в понеділок буде найтепліше. Так, сонце прогріє повітря до неочікуваних +14...+17 градусів.

Найхолодніше, своєю чергою, буде у західних та північних регіонах. Там стовпчики термометрів зупиняться на позначках у +6...+8 градусів. Ще нижчою буде денна температура повітря у Рівненській області – +5...+7 градусів.

Загалом в Україні 11 березня попри дощі очікується доволі тепла погода: до +9...+13 градусів.

Вітер буде північно-західним, 7 – 12 метрів за секунду.

Прогноз погоди на понеділок, 11 березня, у містах України:

Ужгород – +8…+10

Львів – +6…+8

Івано-Франківськ – +8…+10

Тернопіль – +6…+8

Чернівці – +8…+10

Хмельницький – +7…+9

Луцьк – +6…+8

Рівне – +5…+7

Житомир – +7…+9

Вінниця – +8…+10

Одеса – +15…+17

Миколаїв – +14…+16

Херсон – +15…+17

Сімферополь –+13…+15

Кропивницький – +11…+13

Черкаси – +9…+11

Чернігів – +7…+9

Суми – +7…+9

Полтава – +9…+11

Дніпро – +12…+14

Запоріжжя – +12…+14

Донецьк – +11…+13

Луганськ – +11...+13

Харків – +10…+12

Київ – +7…+9



Погода на понеділок, 11 березня, від Укргідрометцентру