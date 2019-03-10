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      Прогноз погоди на 11 березня: Україну омиють весняні дощі, проте буде тепло

      133 Читать новость на русском
      Погода 11 березня 2019 Україна - прогноз погоди від синоптика
      Прогноз погоди на 11 березня / Фото з відкритих джерел

      Погода в Україні у понеділок, 11 березня, буде дощовою, сонце зігріватиме лише узбережжя Чорного і Азовського морів. Пориви вітру теж не додаватимуть комфорту: 11 березня очікуються пориви до 7 – 12 метрів за секунду.

      Майже в усіх регіонах України в понеділок, 11 березня, буде хмарно та мокро. Дощі оминуть лише південні області: Одещину, Миколаївщину, Херсонщину, Запоріжжя та Крим.

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      У тих же південних областях в понеділок буде найтепліше. Так, сонце прогріє повітря до неочікуваних +14...+17 градусів.

      Найхолодніше, своєю чергою, буде у західних та північних регіонах. Там стовпчики термометрів зупиняться на позначках у +6...+8 градусів. Ще нижчою буде денна температура повітря у Рівненській області – +5...+7 градусів.

      Загалом в Україні 11 березня попри дощі очікується доволі тепла погода: до +9...+13 градусів.

      Вітер буде північно-західним, 7 – 12 метрів за секунду.

      Прогноз погоди на понеділок, 11 березня, у містах України:

      Ужгород – +8…+10

      Львів – +6…+8

      Івано-Франківськ – +8…+10

      Тернопіль – +6…+8

      Чернівці – +8…+10

      Хмельницький – +7…+9

      Луцьк – +6…+8

      Рівне – +5…+7

      Житомир – +7…+9

      Вінниця – +8…+10

      Одеса – +15…+17

      Миколаїв – +14…+16

      Херсон – +15…+17

      Сімферополь –+13…+15

      Кропивницький – +11…+13

      Черкаси – +9…+11

      Чернігів – +7…+9

      Суми – +7…+9

      Полтава – +9…+11

      Дніпро – +12…+14

      Запоріжжя – +12…+14

      Донецьк – +11…+13

      Луганськ – +11...+13

      Харків – +10…+12

      Київ – +7…+9

      укргідрометцентр погода Україна погода на 11 березня погода на березень
      Погода на понеділок, 11 березня, від Укргідрометцентру

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      Теги: Новини України Погода
      Джерело: 24 канал
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