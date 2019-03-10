Прогноз погоди на 11 березня: Україну омиють весняні дощі, проте буде тепло
Погода в Україні у понеділок, 11 березня, буде дощовою, сонце зігріватиме лише узбережжя Чорного і Азовського морів. Пориви вітру теж не додаватимуть комфорту: 11 березня очікуються пориви до 7 – 12 метрів за секунду.
Майже в усіх регіонах України в понеділок, 11 березня, буде хмарно та мокро. Дощі оминуть лише південні області: Одещину, Миколаївщину, Херсонщину, Запоріжжя та Крим.
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У тих же південних областях в понеділок буде найтепліше. Так, сонце прогріє повітря до неочікуваних +14...+17 градусів.
Найхолодніше, своєю чергою, буде у західних та північних регіонах. Там стовпчики термометрів зупиняться на позначках у +6...+8 градусів. Ще нижчою буде денна температура повітря у Рівненській області – +5...+7 градусів.
Загалом в Україні 11 березня попри дощі очікується доволі тепла погода: до +9...+13 градусів.
Вітер буде північно-західним, 7 – 12 метрів за секунду.
Прогноз погоди на понеділок, 11 березня, у містах України:
Львів – +6…+8
Івано-Франківськ – +8…+10
Тернопіль – +6…+8
Чернівці – +8…+10
Хмельницький – +7…+9
Луцьк – +6…+8
Рівне – +5…+7
Житомир – +7…+9
Вінниця – +8…+10
Одеса – +15…+17
Миколаїв – +14…+16
Херсон – +15…+17
Сімферополь –+13…+15
Кропивницький – +11…+13
Черкаси – +9…+11
Чернігів – +7…+9
Суми – +7…+9
Полтава – +9…+11
Дніпро – +12…+14
Запоріжжя – +12…+14
Донецьк – +11…+13
Луганськ – +11...+13
Харків – +10…+12
Київ – +7…+9
Погода на понеділок, 11 березня, від Укргідрометцентру
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