Прогноз погоды на 11 марта: в Украине будет ветрено и дождливо
Погода в Украине в среду, 11 марта, будет тепло, но дождливо и с порывистым ветром. Сухо будет лишь в южных и части восточных регионов Украины.
Теплее всего будет в южных регионах, в частности, на Николаевщине и Херсонщине столбик термометра поднимется до +14...+16 градусов. Вместе с тем на Западе и Севере ожидаются дожди.
Обратите внимание из-за аномально теплой зимы украинцам могут ограничить использование воды: детали
Возьмите зонты, позаботьтесь о любимом чае, прислушайтесь к голове,
- предостерегает украинский синоптик Наталья Диденко на своей фейсбук-странице.
В Киеве среда будет дождливой и ветреной. Температура воздуха не поднимется выше +9...+10 градусов.
Прогноз погоды на среду, 11 марта, в городах Украины:
Ужгород – +8...+10
Львов – +9...+11
Ивано-Франковск – +9...+11
Тернополь – +9...+11
Черновцы – +10...+12
Хмельницкий – +10...+12
Луцк – +10...+12
Ровно – +9...+11
Житомир – +10...+12
Винница – +9...+11
Одесса – +14...+16
Николаев – +14...+16
Херсон – +13...+15
Симферополь – +13...+15
Кропивницкий – +11...+13
Черкассы – +10...+12
Чернигов – +10...+12
Сумы- + 10... + 12
Полтава – +10...+12
Днепр – +11...+13
Запорожье – +13...+15
Донецк – +10...+12
Луганск – +11...+13
Харьков – +10...+12
Киев – +9...+11