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      Прогноз погоды на 11 марта: в Украине будет ветрено и дождливо

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      Погода в Украине в среду, 11 марта, будет тепло, но дождливо и с порывистым ветром. Сухо будет лишь в южных и части восточных регионов Украины.

      Теплее всего будет в южных регионах, в частности, на Николаевщине и Херсонщине столбик термометра поднимется до +14...+16 градусов. Вместе с тем на Западе и Севере ожидаются дожди.

      Обратите внимание из-за аномально теплой зимы украинцам могут ограничить использование воды: детали

      Возьмите зонты, позаботьтесь о любимом чае, прислушайтесь к голове,
      - предостерегает украинский синоптик Наталья Диденко на своей фейсбук-странице.

      В Киеве среда будет дождливой и ветреной. Температура воздуха не поднимется выше +9...+10 градусов.

      Прогноз погоды на среду, 11 марта, в городах Украины:

      Ужгород – +8...+10

      Львов – +9...+11

      Ивано-Франковск – +9...+11

      Тернополь – +9...+11

      Черновцы – +10...+12

      Хмельницкий – +10...+12

      Луцк – +10...+12

      Ровно – +9...+11

      Житомир – +10...+12

      Винница – +9...+11

      Одесса – +14...+16

      Николаев – +14...+16

      Херсон – +13...+15

      Симферополь – +13...+15

      Кропивницкий – +11...+13

      Черкассы – +10...+12

      Чернигов – +10...+12

      Сумы- + 10... + 12

      Полтава – +10...+12

      Днепр – +11...+13

      Запорожье – +13...+15

      Донецк – +10...+12

      Луганск – +11...+13

      Харьков – +10...+12

      Киев – +9...+11


      Прогноз погоды на 11 марта от Украинского гидрометцентра

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      Автор: Эмал Наби
      Теги: Новости Украины Новости политики Погода
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