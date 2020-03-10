Прогноз погоды на 11 марта: в Украине будет ветрено и дождливо

Погода в Украине в среду, 11 марта, будет тепло, но дождливо и с порывистым ветром. Сухо будет лишь в южных и части восточных регионов Украины.

Теплее всего будет в южных регионах, в частности, на Николаевщине и Херсонщине столбик термометра поднимется до +14...+16 градусов. Вместе с тем на Западе и Севере ожидаются дожди.

Обратите внимание из-за аномально теплой зимы украинцам могут ограничить использование воды: детали

Возьмите зонты, позаботьтесь о любимом чае, прислушайтесь к голове,

- предостерегает украинский синоптик Наталья Диденко на своей фейсбук-странице.

В Киеве среда будет дождливой и ветреной. Температура воздуха не поднимется выше +9...+10 градусов.

Прогноз погоды на среду, 11 марта, в городах Украины:

Ужгород – +8...+10

Львов – +9...+11

Ивано-Франковск – +9...+11

Тернополь – +9...+11

Черновцы – +10...+12

Хмельницкий – +10...+12

Луцк – +10...+12

Ровно – +9...+11

Житомир – +10...+12

Винница – +9...+11

Одесса – +14...+16

Николаев – +14...+16

Херсон – +13...+15

Симферополь – +13...+15

Кропивницкий – +11...+13

Черкассы – +10...+12

Чернигов – +10...+12

Сумы- + 10... + 12

Полтава – +10...+12

Днепр – +11...+13

Запорожье – +13...+15

Донецк – +10...+12

Луганск – +11...+13

Харьков – +10...+12

Киев – +9...+11



Прогноз погоды на 11 марта от Украинского гидрометцентра