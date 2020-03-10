Прогноз погоди на 11 березня: в Україні буде вітряно і дощитиме

Погода в Україні у середу, 11 березня, буде теплою, але дощовою і з поривчастим вітром. Сухо буде лише у південних і частині східних регіонів України.

Найтепліше буде у південних регіонах, зокрема, на Миколаївщині і Херсонщині стовпчик термометра підніметься до +14...+16 градусів. Водночас на Заході і Півночі очікуються дощі.

Зверніть увагу Через аномально теплу зиму українцям можуть обмежити використання води: деталі

Візьміть парасолі, подбайте про улюблений чай, прислухайтесь до голови,

– застерігає українська синоптикиня Наталка Діденко на своїй фейсбук-сторінці.

У Києві середа буде дощовою та вітряною. Температура повітря не підніметься вище +9...+10 градусів.

Прогноз погоди на середу, 11 березня, у містах України:

Ужгород – +8…+10

Львів – +9…+11

Івано-Франківськ – +9…+11

Тернопіль – +9…+11

Чернівці – +10…+12

Хмельницький – +10…+12

Луцьк – +10…+12

Рівне – +9…+11

Житомир – +10…+12

Вінниця – +9…+11

Одеса – +14…+16

Миколаїв – +14…+16

Херсон – +13…+15

Сімферополь – +13…+15

Кропивницький – +11…+13

Черкаси – +10…+12

Чернігів – +10…+12

Суми – +10…+12

Полтава – +10…+12

Дніпро – +11…+13

Запоріжжя – +13…+15

Донецьк – +10…+12

Луганськ – +11…+13

Харків – +10…+12

Київ – +9…+11



Прогноз погоди на 11 березня від Українського гідрометцентру