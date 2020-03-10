Прогноз погоди на 11 березня: в Україні буде вітряно і дощитиме
Погода в Україні у середу, 11 березня, буде теплою, але дощовою і з поривчастим вітром. Сухо буде лише у південних і частині східних регіонів України.
Найтепліше буде у південних регіонах, зокрема, на Миколаївщині і Херсонщині стовпчик термометра підніметься до +14...+16 градусів. Водночас на Заході і Півночі очікуються дощі.
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Візьміть парасолі, подбайте про улюблений чай, прислухайтесь до голови,
– застерігає українська синоптикиня Наталка Діденко на своїй фейсбук-сторінці.
У Києві середа буде дощовою та вітряною. Температура повітря не підніметься вище +9...+10 градусів.
Прогноз погоди на середу, 11 березня, у містах України:
Ужгород – +8…+10
Львів – +9…+11
Івано-Франківськ – +9…+11
Тернопіль – +9…+11
Чернівці – +10…+12
Хмельницький – +10…+12
Луцьк – +10…+12
Рівне – +9…+11
Житомир – +10…+12
Вінниця – +9…+11
Одеса – +14…+16
Миколаїв – +14…+16
Херсон – +13…+15
Сімферополь – +13…+15
Кропивницький – +11…+13
Черкаси – +10…+12
Чернігів – +10…+12
Суми – +10…+12
Полтава – +10…+12
Дніпро – +11…+13
Запоріжжя – +13…+15
Донецьк – +10…+12
Луганськ – +11…+13
Харків – +10…+12
Київ – +9…+11
Прогноз погоди на 11 березня від Українського гідрометцентру