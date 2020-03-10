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      Прогноз погоди на 11 березня: в Україні буде вітряно і дощитиме

      - Читать новость на русском
      Якою буде погода в Україні 11 березня / Shutterstock

      Погода в Україні у середу, 11 березня, буде теплою, але дощовою і з поривчастим вітром. Сухо буде лише у південних і частині східних регіонів України.

      Найтепліше буде у південних регіонах, зокрема, на Миколаївщині і Херсонщині стовпчик термометра підніметься до +14...+16 градусів. Водночас на Заході і Півночі очікуються дощі.

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      У Києві середа буде дощовою та вітряною. Температура повітря не підніметься вище +9...+10 градусів.

      Прогноз погоди на середу, 11 березня, у містах України:

      Ужгород – +8…+10

      Львів – +9…+11

      Івано-Франківськ – +9…+11

      Тернопіль – +9…+11

      Чернівці – +10…+12

      Хмельницький – +10…+12

      Луцьк – +10…+12

      Рівне – +9…+11

      Житомир – +10…+12

      Вінниця – +9…+11

      Одеса – +14…+16

      Миколаїв – +14…+16

      Херсон – +13…+15

      Сімферополь – +13…+15

      Кропивницький – +11…+13

      Черкаси – +10…+12

      Чернігів – +10…+12

      Суми – +10…+12

      Полтава – +10…+12

      Дніпро – +11…+13

      Запоріжжя – +13…+15

      Донецьк – +10…+12

      Луганськ – +11…+13

      Харків – +10…+12

      Київ – +9…+11


      Прогноз погоди на 11 березня від Українського гідрометцентру

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      Автор: Емал Набі
      Теги: Новини України Новини політики Погода
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