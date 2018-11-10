Прогноз погоды на 11 ноября: в Украину идет похолодание и сильные ветры
Погода в Украине 11 ноября будет ветреной и прохладной, как и подобает в последний месяц осени. Столбики термометра во всех областях опускаются все ниже, однако дождей синоптики не обещают.
Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.
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Так, столбик термометра будет колебаться между 3 и 7 градусами тепла. Больше повезет жителям западных областей – там воздух прогреется до 13 градусов.
В воскресенье – сильный ветер, стоит кутаться плотнее,
– добавляет синоптик.
В Киеве в воскресенье, 11 ноября, будет туманно и прохладно. Столбик термометра поднимется до 7 градусов тепла. Дождей не обещают, однако киевлян не обрадует сильный ветер.
Прогноз погоды на воскресенье, 11 ноября, в городах Украины:
Ужгород – +11...+13
Львов – +10...+12
Ивано-Франковск – +10...+12
Тернополь – +9...+11
Черновцы – +10...+12
Хмельницкий – +7...+9
Луцк – +9...+11
Ровно – +9...+11
Житомир – +4...+6
Винница – +5...+7
Одесса – +8...+10
Николаев – +8...+10
Херсон – +7...+9
Симферополь – +10...+12
Кропивницкий – +4...+6
Черкассы – +5...+7
Чернигов – +3...+5
Сумы- + 3... + 5
Полтава – +3...+5
Днепр – +4...+6
Запорожье – +6...+8
Донецк – +3...+5
Луганск – +3...+5
Харьков – +3...+5
Киев – +3...+5
Прогноз погоды на 11 ноября от Укргидрометцентра