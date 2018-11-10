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      Прогноз погоды на 11 ноября: в Украину идет похолодание и сильные ветры

      93 Читати новину українською
      Прогноз погоды в Украине на 11 ноября
      Прогноз погоды в Украине на 11 ноября / Фото из открытых источников

      Погода в Украине 11 ноября будет ветреной и прохладной, как и подобает в последний месяц осени. Столбики термометра во всех областях опускаются все ниже, однако дождей синоптики не обещают.

      Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.

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      Так, столбик термометра будет колебаться между 3 и 7 градусами тепла. Больше повезет жителям западных областей – там воздух прогреется до 13 градусов.

      В воскресенье – сильный ветер, стоит кутаться плотнее,
      – добавляет синоптик.

      В Киеве в воскресенье, 11 ноября, будет туманно и прохладно. Столбик термометра поднимется до 7 градусов тепла. Дождей не обещают, однако киевлян не обрадует сильный ветер.

      Прогноз погоды на воскресенье, 11 ноября, в городах Украины:

      Ужгород – +11...+13

      Львов – +10...+12

      Ивано-Франковск – +10...+12

      Тернополь – +9...+11

      Черновцы – +10...+12

      Хмельницкий – +7...+9

      Луцк – +9...+11

      Ровно – +9...+11

      Житомир – +4...+6

      Винница – +5...+7

      Одесса – +8...+10

      Николаев – +8...+10

      Херсон – +7...+9

      Симферополь – +10...+12

      Кропивницкий – +4...+6

      Черкассы – +5...+7

      Чернигов – +3...+5

      Сумы- + 3... + 5

      Полтава – +3...+5

      Днепр – +4...+6

      Запорожье – +6...+8

      Донецк – +3...+5

      Луганск – +3...+5

      Харьков – +3...+5

      Киев – +3...+5


      Прогноз погоды на 11 ноября от Укргидрометцентра

      Теги: Новости Украины Погода
      Источник: 24 Канал
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