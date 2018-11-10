Погода в Украине 11 ноября будет ветреной и прохладной, как и подобает в последний месяц осени. Столбики термометра во всех областях опускаются все ниже, однако дождей синоптики не обещают.

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.

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Так, столбик термометра будет колебаться между 3 и 7 градусами тепла. Больше повезет жителям западных областей – там воздух прогреется до 13 градусов.

В воскресенье – сильный ветер, стоит кутаться плотнее,

– добавляет синоптик.

В Киеве в воскресенье, 11 ноября, будет туманно и прохладно. Столбик термометра поднимется до 7 градусов тепла. Дождей не обещают, однако киевлян не обрадует сильный ветер.

Прогноз погоды на воскресенье, 11 ноября, в городах Украины:

Ужгород – +11...+13

Львов – +10...+12

Ивано-Франковск – +10...+12

Тернополь – +9...+11

Черновцы – +10...+12

Хмельницкий – +7...+9

Луцк – +9...+11

Ровно – +9...+11

Житомир – +4...+6

Винница – +5...+7

Одесса – +8...+10

Николаев – +8...+10

Херсон – +7...+9

Симферополь – +10...+12

Кропивницкий – +4...+6

Черкассы – +5...+7

Чернигов – +3...+5

Сумы- + 3... + 5

Полтава – +3...+5

Днепр – +4...+6

Запорожье – +6...+8

Донецк – +3...+5

Луганск – +3...+5

Харьков – +3...+5

Киев – +3...+5



Прогноз погоды на 11 ноября от Укргидрометцентра