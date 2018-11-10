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      Прогноз погоди на 11 листопада: до України йде похолодання і сильні вітри

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      Прогноз погоди в Україні на 11 листопада
      Прогноз погоди в Україні на 11 листопада / Фото з вільних мереж

      Погода в Україні 11 листопада буде вітряною та прохолодною, як і личить в останній місяць осені. Стовпчики термометра у всіх областях опускаються щораз нижче, проте дощів синоптики не обіцяють.

      Про це повідомила синоптик Наталка Діденко.

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      Так, стовпчик термометра коливатиметься між 3 та 7 градусами тепла. Більше пощастить жителям західних областей – там повітря прогріється до 13 градусів.

      У неділю – сильний вітер, варто кутатися щільніше,
      – додає синоптик.

      У Києві в неділю, 11 листопада, буде туманно та прохолодно. Стовпчик термометра підніметься до 7 градусів тепла. Дощів не обіцяють, однак киянам дошкулятиме сильний вітер.

      Прогноз погоди на неділю, 11 листопада, у містах України:

      Ужгород – +11…+13

      Львів – +10…+12

      Івано-Франківськ – +10…+12

      Тернопіль – +9…+11

      Чернівці – +10…+12

      Хмельницький – +7…+9

      Луцьк – +9…+11

      Рівне – +9…+11

      Житомир – +4…+6

      Вінниця – +5…+7

      Одеса – +8…+10

      Миколаїв – +8…+10

      Херсон – +7…+9

      Сімферополь – +10…+12

      Кропивницький – +4…+6

      Черкаси – +5…+7

      Чернігів – +3…+5

      Суми – +3…+5

      Полтава – +3…+5

      Дніпро – +4…+6

      Запоріжжя – +6…+8

      Донецьк – +3…+5

      Луганськ – +3…+5

      Харків – +3…+5

      Київ – +3…+5


      Прогноз погоди на 11 листопада від Укргідрометцентру

      Теги: Новини України Погода
      Джерело: 24 Канал
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