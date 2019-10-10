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      Прогноз погоды в Украине на 11 октября: в Украине потеплеет до +20 градусов

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      Погода 11 октября 2019 Украина – синоптик обещает до +20
      Прогноз погоды на 11 октября / uk.etcetera.media

      Погода в Украине в пятницу, 11 октября, будет теплым со средней температурой воздуха +12+16 градусов, а на Юге– +15+20 градусов. При этом немного дождливо.

      Дожди пройдут на Юге и Востоке, кроме Харьковщины, и еще в Центре, кроме Винницкой области. На Западе и Севере есть вероятность осадков, но небольших и локальных, сообщила синоптик Наталья Диденко.

      Интересно: Действительно ли погода умеет вызывать боль в суставах

      Погода в Киеве будет свежей, с максимальной температурой воздуха около +14 градусов. Вероятность дождя есть, однако небольшого.

      На выходных температура воздуха вновь пойдет вверх: ожидается +16+23 градуса.

      Прогноз погоды на пятницу, 11 октября, в городах Украины:

      Ужгород – +19

      Львов – +16

      Ивано-Франковск – +19

      Тернополь – +17

      Черновцы – +20

      Хмельницкий – +16

      Луцк – +15

      Ровно – +15

      Житомир – +17

      Винница – +17

      Одесса – +20

      Николаев – +20

      Херсон – +20

      Симферополь – +19

      Кропивницкий – +21

      Черкассы – +21

      Чернигов – +15

      Сумы- + 15

      Полтава – +16

      Днепр – +18

      Запорожье – +17

      Донецк – +16

      Луганск – +17

      Харьков – +17

      Киев – +17

       

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      Автор: Ирина Кошанская
      Теги: Новости Украины Погода
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