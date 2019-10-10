Прогноз погоды в Украине на 11 октября: в Украине потеплеет до +20 градусов

Погода в Украине в пятницу, 11 октября, будет теплым со средней температурой воздуха +12+16 градусов, а на Юге– +15+20 градусов. При этом немного дождливо.

Дожди пройдут на Юге и Востоке, кроме Харьковщины, и еще в Центре, кроме Винницкой области. На Западе и Севере есть вероятность осадков, но небольших и локальных, сообщила синоптик Наталья Диденко.

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Погода в Киеве будет свежей, с максимальной температурой воздуха около +14 градусов. Вероятность дождя есть, однако небольшого.

На выходных температура воздуха вновь пойдет вверх: ожидается +16+23 градуса.

Прогноз погоды на пятницу, 11 октября, в городах Украины:

Ужгород – +19

Львов – +16

Ивано-Франковск – +19

Тернополь – +17

Черновцы – +20

Хмельницкий – +16

Луцк – +15

Ровно – +15

Житомир – +17

Винница – +17

Одесса – +20

Николаев – +20

Херсон – +20

Симферополь – +19

Кропивницкий – +21

Черкассы – +21

Чернигов – +15

Сумы- + 15

Полтава – +16

Днепр – +18

Запорожье – +17

Донецк – +16

Луганск – +17

Харьков – +17

Киев – +17