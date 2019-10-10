Прогноз погоды в Украине на 11 октября: в Украине потеплеет до +20 градусов
Погода в Украине в пятницу, 11 октября, будет теплым со средней температурой воздуха +12+16 градусов, а на Юге– +15+20 градусов. При этом немного дождливо.
Дожди пройдут на Юге и Востоке, кроме Харьковщины, и еще в Центре, кроме Винницкой области. На Западе и Севере есть вероятность осадков, но небольших и локальных, сообщила синоптик Наталья Диденко.
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Погода в Киеве будет свежей, с максимальной температурой воздуха около +14 градусов. Вероятность дождя есть, однако небольшого.
На выходных температура воздуха вновь пойдет вверх: ожидается +16+23 градуса.
Прогноз погоды на пятницу, 11 октября, в городах Украины:
Ужгород – +19
Львов – +16
Ивано-Франковск – +19
Тернополь – +17
Черновцы – +20
Хмельницкий – +16
Луцк – +15
Ровно – +15
Житомир – +17
Винница – +17
Одесса – +20
Николаев – +20
Херсон – +20
Симферополь – +19
Кропивницкий – +21
Черкассы – +21
Чернигов – +15
Сумы- + 15
Полтава – +16
Днепр – +18
Запорожье – +17
Донецк – +16
Луганск – +17
Харьков – +17
Киев – +17