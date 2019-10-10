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      Прогноз погоди в Україні на 11 жовтня: в Україні потеплішає до +20 градусів

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      Погода 11 жовтня 2019 Україна – синоптик обіцяє до +20
      Прогноз погоди на 11 жовтня / uk.etcetera.media

      Погода в Україні у п’ятницю, 11 жовтня, буде теплою з середньою температурою повітря +12+16 градусів, а на Півдні – +15+20 градусів. При цьому трохи дощитиме.

      Дощі пройдуть на Півдні та Сході, окрім Харківщини, і ще у Центрі, окрім Вінниччини. На Заході та Півночі є ймовірність опадів, але невеликих та локальних, повідомила синоптик Наталка Діденко.

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      Погода у Києві буде свіжою, з максимальною температурою повітря близько +14 градусів. Ймовірність дощу є, проте невеликого.

      На вихідних температура повітря знову піде вгору: очікується +16+23 градуси.

      Прогноз погоди на п’ятницю, 11 жовтня, у містах України:

      Ужгород – +19

      Львів – +16

      Івано-Франківськ – +19

      Тернопіль – +17

      Чернівці – +20

      Хмельницький – +16

      Луцьк – +15

      Рівне – +15

      Житомир – +17

      Вінниця – +17

      Одеса – +20

      Миколаїв – +20

      Херсон – +20

      Сімферополь – +19

      Кропивницький – +21

      Черкаси – +21

      Чернігів – +15

      Суми – +15

      Полтава – +16

      Дніпро – +18

      Запоріжжя – +17

      Донецьк – +16

      Луганськ – +17

      Харків – +17

      Київ – +17

       

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      Автор: Ірина Кошанська
      Теги: Новини України Погода
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