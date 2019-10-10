Прогноз погоди в Україні на 11 жовтня: в Україні потеплішає до +20 градусів

Погода в Україні у п’ятницю, 11 жовтня, буде теплою з середньою температурою повітря +12+16 градусів, а на Півдні – +15+20 градусів. При цьому трохи дощитиме.

Дощі пройдуть на Півдні та Сході, окрім Харківщини, і ще у Центрі, окрім Вінниччини. На Заході та Півночі є ймовірність опадів, але невеликих та локальних, повідомила синоптик Наталка Діденко.

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Погода у Києві буде свіжою, з максимальною температурою повітря близько +14 градусів. Ймовірність дощу є, проте невеликого.

На вихідних температура повітря знову піде вгору: очікується +16+23 градуси.

Прогноз погоди на п’ятницю, 11 жовтня, у містах України:

Ужгород – +19

Львів – +16

Івано-Франківськ – +19

Тернопіль – +17

Чернівці – +20

Хмельницький – +16

Луцьк – +15

Рівне – +15

Житомир – +17

Вінниця – +17

Одеса – +20

Миколаїв – +20

Херсон – +20

Сімферополь – +19

Кропивницький – +21

Черкаси – +21

Чернігів – +15

Суми – +15

Полтава – +16

Дніпро – +18

Запоріжжя – +17

Донецьк – +16

Луганськ – +17

Харків – +17

Київ – +17