Прогноз погоди в Україні на 11 жовтня: в Україні потеплішає до +20 градусів
Погода в Україні у п’ятницю, 11 жовтня, буде теплою з середньою температурою повітря +12+16 градусів, а на Півдні – +15+20 градусів. При цьому трохи дощитиме.
Дощі пройдуть на Півдні та Сході, окрім Харківщини, і ще у Центрі, окрім Вінниччини. На Заході та Півночі є ймовірність опадів, але невеликих та локальних, повідомила синоптик Наталка Діденко.
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Погода у Києві буде свіжою, з максимальною температурою повітря близько +14 градусів. Ймовірність дощу є, проте невеликого.
На вихідних температура повітря знову піде вгору: очікується +16+23 градуси.
Прогноз погоди на п’ятницю, 11 жовтня, у містах України:
Ужгород – +19
Львів – +16
Івано-Франківськ – +19
Тернопіль – +17
Чернівці – +20
Хмельницький – +16
Луцьк – +15
Рівне – +15
Житомир – +17
Вінниця – +17
Одеса – +20
Миколаїв – +20
Херсон – +20
Сімферополь – +19
Кропивницький – +21
Черкаси – +21
Чернігів – +15
Суми – +15
Полтава – +16
Дніпро – +18
Запоріжжя – +17
Донецьк – +16
Луганськ – +17
Харків – +17
Київ – +17