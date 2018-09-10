Прогноз погоды на 11 сентября: Украину окутает осенняя прохлада, однако дожди отступят
Погода в Украине во вторник, 11 сентября, будет прохладной, однако из западных и восточных регионов отступят дожди. Циклон еще будет находиться над центральными областями, где следует ожидать кратковременные осадки и грозы.
Об этом на своей странице в Facebook пишет украинский стноптик Наталья Диденко.
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11 сентября над Украиной все еще будет находиться циклон, поэтому дождей будет достаточно. Однако западная и восточная части Украины уже постепенно переходят на сухой режим – без существенных осадков,
– отмечает метеоролог.
Температура воздуха во вторник, 11 сентября, будет достаточно комфортной, максимально – до +20...+24 градусов.
Теплее всего – на Харьковщине, Луганщине и Донетчине, там столбики термометров поднимутся до +24...+27 градусов.
В Киеве 11 сентября будет дождливо, ожидается около +20 градусов.
По словам Диденко в середине недели циклон покинет Украину, что обусловит солнечную и теплую погоду по всей территории.
Прогноз погоды на вторник, 11 сентября, в городах Украины:
Ужгород – +24...+26
Львов – +22...+24
Ивано-Франковск – +22...+24
Тернополь – +22...+24
Черновцы – +22...+24
Хмельницкий – +21...+23
Луцк – +22...+24
Ровно – +22...+24
Житомир – +21...+23
Винница – +20...+22
Одесса – +21...+23
Николаев – +22...+24
Херсон – +22...+24
Симферополь – +24...+26
Кропивницкий – +21...+23
Черкассы – +21...+23
Чернигов – +23...+25
Сумы – +24...+26
Полтава – +23...+25
Днепр – +23...+25
Запорожье +22...+24
Донецк – +24...+26
Луганск – +24...+26
Харьков – +25...+27
Киев – +21...+23
Погода в Украине на 11 сентября от Укргидрометцентра