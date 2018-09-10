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Прогноз погоды на 11 сентября: Украину окутает осенняя прохлада, однако дожди отступят

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Погода в Украине на 11 сентября
Погода в Украине на 11 сентября / Фото из открытых источников

Погода в Украине во вторник, 11 сентября, будет прохладной, однако из западных и восточных регионов отступят дожди. Циклон еще будет находиться над центральными областями, где следует ожидать кратковременные осадки и грозы.

Об этом на своей странице в Facebook пишет украинский стноптик Наталья Диденко.

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11 сентября над Украиной все еще будет находиться циклон, поэтому дождей будет достаточно. Однако западная и восточная части Украины уже постепенно переходят на сухой режим – без существенных осадков,
– отмечает метеоролог.

Температура воздуха во вторник, 11 сентября, будет достаточно комфортной, максимально – до +20...+24 градусов.

Теплее всего – на Харьковщине, Луганщине и Донетчине, там столбики термометров поднимутся до +24...+27 градусов.

В Киеве 11 сентября будет дождливо, ожидается около +20 градусов.

По словам Диденко в середине недели циклон покинет Украину, что обусловит солнечную и теплую погоду по всей территории.

Прогноз погоды на вторник, 11 сентября, в городах Украины:

Ужгород – +24...+26

Львов – +22...+24

Ивано-Франковск – +22...+24

Тернополь – +22...+24

Черновцы – +22...+24

Хмельницкий – +21...+23

Луцк – +22...+24

Ровно – +22...+24

Житомир – +21...+23

Винница – +20...+22

Одесса – +21...+23

Николаев – +22...+24

Херсон – +22...+24

Симферополь – +24...+26

Кропивницкий – +21...+23

Черкассы – +21...+23

Чернигов – +23...+25

Сумы – +24...+26

Полтава – +23...+25

Днепр – +23...+25

Запорожье +22...+24

Донецк – +24...+26

Луганск – +24...+26

Харьков – +25...+27

Киев – +21...+23

погода Україна вересень
Погода в Украине на 11 сентября от Укргидрометцентра

Теги: Новости Украины Погода
Источник: 24 канал
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