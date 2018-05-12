Прогноз погоды на 12 мая: мощные грозы и ливни накроют часть Украины

Погода в Украине в субботу, 12 мая, разделит Украину на два фронта. В западных областях будет наблюдаться солнечная погода с комфортной температурой воздуха, а центр и восток Украины накроют грозы и ливни.

Как информирует синоптик Наталья Диденко, в восточных областях ощутимо похолодает.

Читайте также: В Украину идут заморозки: названы области, в которых значительно похолодает

Так, в западных областях +20+22 и преимущественно солнечно.

Примерно такая же температура воздуха и без осадков будет наблюдаться в южных областях и в Крыму.

А вот в восточных областях столбики термометров опустятся даже до +13 и практически во всех областях пройдут дожди, а иногда и грозы.

Прогноз погоды на субботу, 12 мая, в городах Украины:

Ужгород – +23...+25

Львов – +20...+22

Ивано-Франковск – +20...+22

Тернополь – +20...+22

Черновцы – +19...+21

Хмельницкий – +20...+22

Луцк – +20...+22

Ровно – +20...+22

Житомир – +20...+22

Винница – +18...+20

Одесса – +21...+23

Николаев – +18...+20

Херсон – +18...+20

Симферополь – +18...+20

Кропивницкий – +18...+20

Черкассы – +18...+20

Чернигов – +20...+22

Суммы – +18...+20

Полтава – +15...+17

Днепр – +17...+19

Запорожье – +17...+19

Донецк – +15...+17

Луганск – +13...+15

Харьков – +13...+15

Киев – +19...+21

Прогноз погоды в Украине на субботу 12 мая