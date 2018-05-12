Прогноз погоды на 12 мая: мощные грозы и ливни накроют часть Украины
Погода в Украине в субботу, 12 мая, разделит Украину на два фронта. В западных областях будет наблюдаться солнечная погода с комфортной температурой воздуха, а центр и восток Украины накроют грозы и ливни.
Как информирует синоптик Наталья Диденко, в восточных областях ощутимо похолодает.
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Так, в западных областях +20+22 и преимущественно солнечно.
Примерно такая же температура воздуха и без осадков будет наблюдаться в южных областях и в Крыму.
А вот в восточных областях столбики термометров опустятся даже до +13 и практически во всех областях пройдут дожди, а иногда и грозы.
Прогноз погоды на субботу, 12 мая, в городах Украины:
Ужгород – +23...+25
Львов – +20...+22
Ивано-Франковск – +20...+22
Тернополь – +20...+22
Черновцы – +19...+21
Хмельницкий – +20...+22
Луцк – +20...+22
Ровно – +20...+22
Житомир – +20...+22
Винница – +18...+20
Одесса – +21...+23
Николаев – +18...+20
Херсон – +18...+20
Симферополь – +18...+20
Кропивницкий – +18...+20
Черкассы – +18...+20
Чернигов – +20...+22
Суммы – +18...+20
Полтава – +15...+17
Днепр – +17...+19
Запорожье – +17...+19
Донецк – +15...+17
Луганск – +13...+15
Харьков – +13...+15
Киев – +19...+21
Прогноз погоды в Украине на субботу 12 мая