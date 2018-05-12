Прогноз погоди на 12 травня: потужні грози та зливи накриють частину України

Погода в Україні у суботу, 12 травня, розділить Україну на два фронти. У західних областях спостерігатиметься сонячна погода з комфортною температурою повітря, а центр та схід України накриють грози та зливи.

Як інформує синоптик Наталка Діденко, у східних областях відчутно похолоднішає.

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Так, у західних областях буде +20+22 і переважно сонячно.

Приблизно така ж температура повітря і без опадів спостерігатиметься у південних областях та в Криму.

А от у східних областях стовпчики термометрів опустяться навіть до +13 і практично у всіх областях пройдуть дощі, а подекуди й грози.

Прогноз погоди на суботу, 12 травня, у містах України:

Ужгород – +23…+25

Львів – +20…+22

Івано-Франківськ – +20…+22

Тернопіль – +20…+22

Чернівці – +19…+21

Хмельницький – +20…+22

Луцьк – +20…+22

Рівне – +20…+22

Житомир – +20…+22

Вінниця – +18…+20

Одеса – +21…+23

Миколаїв – +18…+20

Херсон – +18…+20

Сімферополь – +18…+20

Кропивницький – +18…+20

Черкаси – +18…+20

Чернігів – +20…+22

Суми – +18…+20

Полтава – +15…+17

Дніпро – +17…+19

Запоріжжя – +17…+19

Донецьк – +15…+17

Луганськ – +13…+15

Харків – +13…+15

Київ – +19…+21



Прогноз погоди в Україні на суботу 12 травня