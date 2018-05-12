Прогноз погоди на 12 травня: потужні грози та зливи накриють частину України
Погода в Україні у суботу, 12 травня, розділить Україну на два фронти. У західних областях спостерігатиметься сонячна погода з комфортною температурою повітря, а центр та схід України накриють грози та зливи.
Як інформує синоптик Наталка Діденко, у східних областях відчутно похолоднішає.
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Так, у західних областях буде +20+22 і переважно сонячно.
Приблизно така ж температура повітря і без опадів спостерігатиметься у південних областях та в Криму.
А от у східних областях стовпчики термометрів опустяться навіть до +13 і практично у всіх областях пройдуть дощі, а подекуди й грози.
Прогноз погоди на суботу, 12 травня, у містах України:
Ужгород – +23…+25
Львів – +20…+22
Івано-Франківськ – +20…+22
Тернопіль – +20…+22
Чернівці – +19…+21
Хмельницький – +20…+22
Луцьк – +20…+22
Рівне – +20…+22
Житомир – +20…+22
Вінниця – +18…+20
Одеса – +21…+23
Миколаїв – +18…+20
Херсон – +18…+20
Сімферополь – +18…+20
Кропивницький – +18…+20
Черкаси – +18…+20
Чернігів – +20…+22
Суми – +18…+20
Полтава – +15…+17
Дніпро – +17…+19
Запоріжжя – +17…+19
Донецьк – +15…+17
Луганськ – +13…+15
Харків – +13…+15
Київ – +19…+21
Прогноз погоди в Україні на суботу 12 травня