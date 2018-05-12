20:08
13 трав 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
12°C
15°C 8°C
  • понеділок
    17°C 11°C
  • вівторок
    22°C 11°C
  • середа
    23°C 11°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ЄВРОБАЧЕННЯ 2018 ЛОМАЧЕНКО – ЛІНАРЕС ПІВНІЧНИЙ ПОТІК-2 ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Слівкі. Вчетверте цар. Майський указ
Вєсті Кремля
19:39, 12 травня
Вєсті. UA. Жир. Принцеса Лея-Тимошенко.
Вєсті.UA
20:43, 12 травня
Шахраї дістались до ОСББ: у чому небезпека для мешканців багатоквартирного будинку
ЦРУ
09:13, 9 травня
Чому інвестиційний клімат України перебуває на дні
Підсумки дна
08:01, 21 березня
Згадати Все. Жахіття радянських витверезників
Згадати все
22:54, 11 травня
Телеканал новин 24 Новини Новини України
ЄВРОБАЧЕННЯ 2018 ЛОМАЧЕНКО – ЛІНАРЕС ПІВНІЧНИЙ ПОТІК-2 ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ

Прогноз погоди на 12 травня: потужні грози та зливи накриють частину України

8260 Читать новость на русском
Прогноз погоди в Україні на 12 травня
Прогноз погоди в Україні на 12 травня / Getty images

Погода в Україні у суботу, 12 травня, розділить Україну на два фронти. У західних областях спостерігатиметься сонячна погода з комфортною температурою повітря, а центр та схід України накриють грози та зливи.

Як інформує синоптик Наталка Діденко, у східних областях відчутно похолоднішає.

Читайте також: В Україну йдуть заморозки: названо області, в яких значно похолодає

Так, у західних областях буде +20+22 і переважно сонячно.

Приблизно така ж температура повітря і без опадів спостерігатиметься у південних областях та в Криму.

А от у східних областях стовпчики термометрів опустяться навіть до +13 і практично у всіх областях пройдуть дощі, а подекуди й грози.

Прогноз погоди на суботу, 12 травня, у містах України:

Ужгород – +23…+25

Львів – +20…+22

Івано-Франківськ – +20…+22

Тернопіль – +20…+22

Чернівці – +19…+21

Хмельницький – +20…+22

Луцьк – +20…+22

Рівне – +20…+22

Житомир – +20…+22

Вінниця – +18…+20

Одеса – +21…+23

Миколаїв – +18…+20

Херсон – +18…+20

Сімферополь – +18…+20

Кропивницький – +18…+20

Черкаси – +18…+20

Чернігів – +20…+22

Суми – +18…+20

Полтава – +15…+17

Дніпро – +17…+19

Запоріжжя – +17…+19

Донецьк – +15…+17

Луганськ – +13…+15

Харків – +13…+15

Київ – +19…+21

Прогноз погоди в Україні на суботу 12 травня
Прогноз погоди в Україні на суботу 12 травня

Теги: Новини України Негода в Україні Погода
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за 12 травня
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Вибір редакції

Коментарі
Публікації
Як влада призначає на посади потрібних людей без конкурсів і розголосу
сьогодні, 20:02 Як влада призначає на посади потрібних людей без конкурсів і розголосу
Сергій Лещенко 32
Україну чекають пожежі
сьогодні, 19:01 Україну чекають пожежі
Юрій Одарченко 257
Новий скандал: як Порошенко намагається сподобатися американському лідеру Дональду Трампу
сьогодні, 17:00 Новий скандал: як Порошенко намагається сподобатися американському лідеру Дональду Трампу
1843
Чим Уганда відрізняється від Росії?
сьогодні, 16:00 Чим Уганда відрізняється від Росії?
Ольга Бродська 1135
Як провести до парламенту більшість представників суспільства, а не олігархів
сьогодні, 15:00 Як провести до парламенту більшість представників суспільства, а не олігархів
Єгор Соболєв 459
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук