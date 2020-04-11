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      Прогноз погоды на 12 апреля: в Вербное воскресенье в Украине будет тепло и солнечно

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      Какой будет погода в Вербное воскресенье / unsplash.com

      Погода в Украине в Вербное воскресенье, 12 апреля, будет теплой и солнечной. Осадков не предвидится.

      Теплее всего будет на Западе. Там столбики термометра поднимутся до +15... +19 градусов. В то же время в южных и восточных регионах ожидается снижение температуры.

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      Субботний северо-западный порывистый ветер изменится в воскресенье юго-западным.

      На Вербное воскресенье во всех областях Украины осадков не ожидается, температура воздуха немного повысится,
      – пообещала на своей фейсбук-странице украинская синоптик Наталья Диденко.

      В Киеве завтра – без существенных осадков, днем ​​около +13 градусов.

      Прогноз погоды на воскресенье, 12 апреля, в городах Украины:

      Ужгород – +17... +19

      Львов – +16... +18

      Ивано-Франковск – +16... +18

      Тернополь – +15... +17

      Черновцы – +15... +17

      Хмельницкий – +14... +16

      Луцк – +15... +17

      Ровно – +14... +16

      Житомир – +11... +13

      Винница – +12... +14

      Одесса – +9... +11

      Николаев – +12... +14

      Херсон – +12... +14

      Симферополь – +11... +13

      Кропивницкий – +11... +13

      Черкассы – +11... +13

      Чернигов – +11... +13

      Сумы – +9... +11

      Полтава – +11... +13

      Днепр – +11... +13

      Запорожье – +12... +14

      Донецк – +9... +11

      Луганск – +9... +11

      Харьков – +9... +11

      Киев – +11... +13


      Погода в городах Украины 12 апреля от Укргидрометцентра

      Автор: Эмал Наби
      Теги: Новости Украины Погода
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