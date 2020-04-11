Прогноз погоды на 12 апреля: в Вербное воскресенье в Украине будет тепло и солнечно
Погода в Украине в Вербное воскресенье, 12 апреля, будет теплой и солнечной. Осадков не предвидится.
Теплее всего будет на Западе. Там столбики термометра поднимутся до +15... +19 градусов. В то же время в южных и восточных регионах ожидается снижение температуры.
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Субботний северо-западный порывистый ветер изменится в воскресенье юго-западным.
На Вербное воскресенье во всех областях Украины осадков не ожидается, температура воздуха немного повысится,
– пообещала на своей фейсбук-странице украинская синоптик Наталья Диденко.
В Киеве завтра – без существенных осадков, днем около +13 градусов.
Прогноз погоды на воскресенье, 12 апреля, в городах Украины:
Ужгород – +17... +19
Львов – +16... +18
Ивано-Франковск – +16... +18
Тернополь – +15... +17
Черновцы – +15... +17
Хмельницкий – +14... +16
Луцк – +15... +17
Ровно – +14... +16
Житомир – +11... +13
Винница – +12... +14
Одесса – +9... +11
Николаев – +12... +14
Херсон – +12... +14
Симферополь – +11... +13
Кропивницкий – +11... +13
Черкассы – +11... +13
Чернигов – +11... +13
Сумы – +9... +11
Полтава – +11... +13
Днепр – +11... +13
Запорожье – +12... +14
Донецк – +9... +11
Луганск – +9... +11
Харьков – +9... +11
Киев – +11... +13
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