Прогноз погоды на 12 апреля: в Вербное воскресенье в Украине будет тепло и солнечно

Погода в Украине в Вербное воскресенье, 12 апреля, будет теплой и солнечной. Осадков не предвидится.

Теплее всего будет на Западе. Там столбики термометра поднимутся до +15... +19 градусов. В то же время в южных и восточных регионах ожидается снижение температуры.

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Субботний северо-западный порывистый ветер изменится в воскресенье юго-западным.

На Вербное воскресенье во всех областях Украины осадков не ожидается, температура воздуха немного повысится,

– пообещала на своей фейсбук-странице украинская синоптик Наталья Диденко.

В Киеве завтра – без существенных осадков, днем ​​около +13 градусов.

Прогноз погоды на воскресенье, 12 апреля, в городах Украины:

Ужгород – +17... +19

Львов – +16... +18

Ивано-Франковск – +16... +18

Тернополь – +15... +17

Черновцы – +15... +17

Хмельницкий – +14... +16

Луцк – +15... +17

Ровно – +14... +16

Житомир – +11... +13

Винница – +12... +14

Одесса – +9... +11

Николаев – +12... +14

Херсон – +12... +14

Симферополь – +11... +13

Кропивницкий – +11... +13

Черкассы – +11... +13

Чернигов – +11... +13

Сумы – +9... +11

Полтава – +11... +13

Днепр – +11... +13

Запорожье – +12... +14

Донецк – +9... +11

Луганск – +9... +11

Харьков – +9... +11

Киев – +11... +13



Погода в городах Украины 12 апреля от Укргидрометцентра