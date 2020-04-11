Прогноз погоди на 12 квітня: у Вербну неділю в Україні буде тепло та сонячно

Погода в Україні у Вербну неділю, 12 квітня, буде теплою та сонячною. Опадів не передбачається.

Найтепліше буде на Заході. Там стовпчики термометра піднімуться до +15...+19 градусів. Водночас у південних та східних регіонах очікується зниження температури.

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Суботній північно-західний поривчастий вітер зміниться у неділю південно-західним.

На Вербну неділю в усіх областях України опадів не очікується, температура повітря трохи підвищиться,

– пообіцяла на своїй фейсбук-сторінці українська синоптикиня Наталка Діденко.

У Києві завтра – без істотних опадів, вдень близько +13 градусів.

Прогноз погоди на неділю, 12 квітня, у містах України:

Ужгород – +17…+19

Львів – +16…+18

Івано-Франківськ – +16…+18

Тернопіль – +15…+17

Чернівці – +15…+17

Хмельницький – +14…+16

Луцьк – +15…+17

Рівне – +14…+16

Житомир – +11…+13

Вінниця – +12…+14

Одеса – +9…+11

Миколаїв – +12…+14

Херсон – +12…+14

Сімферополь – +11…+13

Кропивницький – +11…+13

Черкаси – +11…+13

Чернігів – +11…+13

Суми – +9…+11

Полтава – +11…+13

Дніпро – +11...+13

Запоріжжя – +12…+14

Донецьк – +9…+11

Луганськ – +9…+11

Харків – +9…+11

Київ – +11…+13



Погода в містах України 12 квітня від Укргідрометцентру