Прогноз погоди на 12 квітня: у Вербну неділю в Україні буде тепло та сонячно
Погода в Україні у Вербну неділю, 12 квітня, буде теплою та сонячною. Опадів не передбачається.
Найтепліше буде на Заході. Там стовпчики термометра піднімуться до +15...+19 градусів. Водночас у південних та східних регіонах очікується зниження температури.
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Суботній північно-західний поривчастий вітер зміниться у неділю південно-західним.
На Вербну неділю в усіх областях України опадів не очікується, температура повітря трохи підвищиться,
– пообіцяла на своїй фейсбук-сторінці українська синоптикиня Наталка Діденко.
У Києві завтра – без істотних опадів, вдень близько +13 градусів.
Прогноз погоди на неділю, 12 квітня, у містах України:
Ужгород – +17…+19
Львів – +16…+18
Івано-Франківськ – +16…+18
Тернопіль – +15…+17
Чернівці – +15…+17
Хмельницький – +14…+16
Луцьк – +15…+17
Рівне – +14…+16
Житомир – +11…+13
Вінниця – +12…+14
Одеса – +9…+11
Миколаїв – +12…+14
Херсон – +12…+14
Сімферополь – +11…+13
Кропивницький – +11…+13
Черкаси – +11…+13
Чернігів – +11…+13
Суми – +9…+11
Полтава – +11…+13
Дніпро – +11...+13
Запоріжжя – +12…+14
Донецьк – +9…+11
Луганськ – +9…+11
Харків – +9…+11
Київ – +11…+13
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