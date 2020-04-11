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      Прогноз погоди на 12 квітня: у Вербну неділю в Україні буде тепло та сонячно

      - Читать новость на русском
      Якою буде погода у Вербну неділю / unsplash.com

      Погода в Україні у Вербну неділю, 12 квітня, буде теплою та сонячною. Опадів не передбачається.

      Найтепліше буде на Заході. Там стовпчики термометра піднімуться до +15...+19 градусів. Водночас у південних та східних регіонах очікується зниження температури.

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      Суботній північно-західний поривчастий вітер зміниться у неділю південно-західним.

      На Вербну неділю в усіх областях України опадів не очікується, температура повітря трохи підвищиться,
      – пообіцяла на своїй фейсбук-сторінці українська синоптикиня Наталка Діденко.

      У Києві завтра – без істотних опадів, вдень близько +13 градусів.

      Прогноз погоди на неділю, 12 квітня, у містах України:

      Ужгород – +17…+19

      Львів – +16…+18

      Івано-Франківськ – +16…+18

      Тернопіль – +15…+17

      Чернівці – +15…+17

      Хмельницький – +14…+16

      Луцьк – +15…+17

      Рівне – +14…+16

      Житомир – +11…+13

      Вінниця – +12…+14

      Одеса – +9…+11

      Миколаїв – +12…+14

      Херсон – +12…+14

      Сімферополь – +11…+13

      Кропивницький – +11…+13

      Черкаси – +11…+13

      Чернігів – +11…+13

      Суми – +9…+11

      Полтава – +11…+13

      Дніпро – +11...+13

      Запоріжжя – +12…+14

      Донецьк – +9…+11

      Луганськ – +9…+11

      Харків – +9…+11

      Київ – +11…+13


      Погода в містах України 12 квітня від Укргідрометцентру

      Автор: Емал Набі
      Теги: Новини України Погода
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