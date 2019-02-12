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      Прогноз погоды на 12 февраля: в Украине усиляться синоптические баталии с мокрым снегом и ветром

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      Погода 12 февраля 2019 Украина - прогноз погоды от синоптика
      Прогноз погоды на 12 февраля / Фото из открытых источников

      Погода в Украине во вторник, 12 февраля, будет мрачной, снежно-дождливой и ветреной. Температурные отметки будут значительно ниже, чем в предыдущие дни.

      Главные синоптические баталии развернутся в ряде северных, центральных и южных областей. Там порывы штормового ветра могут достигать 15-20 метров в секунду. Также ожидается налипание мокрого снега и дождь, передает украинский синоптик Наталья Диденко.

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      Вторник несет в Украину сложную погоду - дожди, мокрый снег, налипание мокрого снега, порывистый, до сильного, ветер. Осадки небольшими будут разве что на Западе, а до Востока 11 февраля еще все не дойдут,
      – отмечает специалист.

      Теплее всего, несмотря на сложные погодные условия будет в Крыму, а также – на побережьях Черного и Азовского морей. Там синоптики прогнозируют +7...+13 градусов.

      Холоднее всего, в свою очередь, в ряде западных регионов. Так, на Прикарпатье, во Львовской, Тернопольской, Черновицкой и Хмельницкой воздух прогреется до 0...+2 градусов.

      В Киеве синоптики обещают дождь с переходом в мокрый снег, местами налипание мокрого снега, южный ветер с порывами до 12 метров в секунду. В течение суток в столице температура воздуха будет достигать 0...+3 градусов.

      Прогноз погоды на вторник, 12 февраля, в городах Украины:

      Ужгород – +2...+4

      Львов – 0...+2

      Ивано-Франковск – 0...+2

      Тернополь – 0...+2

      Черновцы – 0...+2

      Хмельницкий – 0...+2

      Луцк – +1...+3

      Ровно – +1...+3

      Житомир – +1...+3

      Винница – +1...+3

      Одесса – +5...+7

      Николаев – +5...+7

      Херсон – +7...+9

      Симферополь – +11...+13

      Кропивницкий – +2...+4

      Черкассы – +1...+3

      Чернигов – +1...+3

      Сумы- + 1... + 3

      Полтава – +2...+4

      Днепр – +4...+6

      Запорожье – +6...+8

      Донецк – +2...+4

      Луганск – +2...+4

      Харьков – +2...+4

      Киев – 0...+2

      погода прогноз погоди на 12 лютого прогноз погоди на лютий
      Прогноз погоды на вторник, 12 февраля, от Укргидрометцентра

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      Теги: Новости Украины Погода
      Источник: 24 Канал
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