Прогноз погоды на 12 февраля: в Украине усиляться синоптические баталии с мокрым снегом и ветром

Погода в Украине во вторник, 12 февраля, будет мрачной, снежно-дождливой и ветреной. Температурные отметки будут значительно ниже, чем в предыдущие дни.

Главные синоптические баталии развернутся в ряде северных, центральных и южных областей. Там порывы штормового ветра могут достигать 15-20 метров в секунду. Также ожидается налипание мокрого снега и дождь, передает украинский синоптик Наталья Диденко.

Читайте также: Tinder для животных: создали приложение для поиска домашних любимцев

Вторник несет в Украину сложную погоду - дожди, мокрый снег, налипание мокрого снега, порывистый, до сильного, ветер. Осадки небольшими будут разве что на Западе, а до Востока 11 февраля еще все не дойдут,

– отмечает специалист.

Теплее всего, несмотря на сложные погодные условия будет в Крыму, а также – на побережьях Черного и Азовского морей. Там синоптики прогнозируют +7...+13 градусов.

Холоднее всего, в свою очередь, в ряде западных регионов. Так, на Прикарпатье, во Львовской, Тернопольской, Черновицкой и Хмельницкой воздух прогреется до 0...+2 градусов.

В Киеве синоптики обещают дождь с переходом в мокрый снег, местами налипание мокрого снега, южный ветер с порывами до 12 метров в секунду. В течение суток в столице температура воздуха будет достигать 0...+3 градусов.

Прогноз погоды на вторник, 12 февраля, в городах Украины:

Ужгород – +2...+4

Львов – 0...+2

Ивано-Франковск – 0...+2

Тернополь – 0...+2

Черновцы – 0...+2

Хмельницкий – 0...+2

Луцк – +1...+3

Ровно – +1...+3

Житомир – +1...+3

Винница – +1...+3

Одесса – +5...+7

Николаев – +5...+7

Херсон – +7...+9

Симферополь – +11...+13

Кропивницкий – +2...+4

Черкассы – +1...+3

Чернигов – +1...+3

Сумы- + 1... + 3

Полтава – +2...+4

Днепр – +4...+6

Запорожье – +6...+8

Донецк – +2...+4

Луганск – +2...+4

Харьков – +2...+4

Киев – 0...+2



Прогноз погоды на вторник, 12 февраля, от Укргидрометцентра