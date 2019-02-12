Прогноз погоды на 12 февраля: в Украине усиляться синоптические баталии с мокрым снегом и ветром
Погода в Украине во вторник, 12 февраля, будет мрачной, снежно-дождливой и ветреной. Температурные отметки будут значительно ниже, чем в предыдущие дни.
Главные синоптические баталии развернутся в ряде северных, центральных и южных областей. Там порывы штормового ветра могут достигать 15-20 метров в секунду. Также ожидается налипание мокрого снега и дождь, передает украинский синоптик Наталья Диденко.
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Вторник несет в Украину сложную погоду - дожди, мокрый снег, налипание мокрого снега, порывистый, до сильного, ветер. Осадки небольшими будут разве что на Западе, а до Востока 11 февраля еще все не дойдут,
– отмечает специалист.
Теплее всего, несмотря на сложные погодные условия будет в Крыму, а также – на побережьях Черного и Азовского морей. Там синоптики прогнозируют +7...+13 градусов.
Холоднее всего, в свою очередь, в ряде западных регионов. Так, на Прикарпатье, во Львовской, Тернопольской, Черновицкой и Хмельницкой воздух прогреется до 0...+2 градусов.
В Киеве синоптики обещают дождь с переходом в мокрый снег, местами налипание мокрого снега, южный ветер с порывами до 12 метров в секунду. В течение суток в столице температура воздуха будет достигать 0...+3 градусов.
Прогноз погоды на вторник, 12 февраля, в городах Украины:
Ужгород – +2...+4
Львов – 0...+2
Ивано-Франковск – 0...+2
Тернополь – 0...+2
Черновцы – 0...+2
Хмельницкий – 0...+2
Луцк – +1...+3
Ровно – +1...+3
Житомир – +1...+3
Винница – +1...+3
Одесса – +5...+7
Николаев – +5...+7
Херсон – +7...+9
Симферополь – +11...+13
Кропивницкий – +2...+4
Черкассы – +1...+3
Чернигов – +1...+3
Сумы- + 1... + 3
Полтава – +2...+4
Днепр – +4...+6
Запорожье – +6...+8
Донецк – +2...+4
Луганск – +2...+4
Харьков – +2...+4
Киев – 0...+2
Прогноз погоды на вторник, 12 февраля, от Укргидрометцентра