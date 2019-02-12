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      Прогноз погоди на 12 лютого: в Україні розіграються синоптичні баталії із мокрим снігом і вітром

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      Погода 12 лютого 2019 Україна: прогноз погоди від синоптика
      Прогноз погоди на 12 лютого / фото з відкритих джерел

      Погода в Україні у вівторок, 12 лютого, буде похмурою, снігово-дощовою та вітряною. Температурні позначки будуть значно нижчими, аніж попередніми днями.

      Головні синоптичні баталії розгорнуться у низці північних, центральних та південних областей. Там пориви штормового вітру можуть сягати 15 – 20 метрів за секунду. Також очікуватиметься налипання мокрого снігу і дощ, передає український синоптик Наталка Діденко.

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      Вівторок несе в Україну складну погоду - дощі, мокрий сніг, налипання мокрого снігу, поривчастий, до сильного, вітер. Опади невеликими будуть хіба що на Заході, а до Сходу 11 лютого ще всі не дійдуть,
      – зазначає фахівець.

      Найтепліше, попри складні погодні умови буде у Криму, а також – на узбережжях Чорного й Азовського морів. Там синоптики прогнозують +7...+13 градусів.

      Найхолодніше, своєю чергою, у низці західних регіонів. Так, на Прикарпатті, Львівщині, Тернопільщині, Чернівеччині та Хмельниччині повітря прогріється до 0...+2 градусів.

      У Києві синоптики обіцяють дощ з переходом у мокрий сніг, місцями налипання мокрого снігу, південний вітер з поривами до 12 метрів за секунду. Протягом доби у столиці температура повітря сягатиме 0...+3 градусів.

      Прогноз погоди на вівторок, 12 лютого, у містах України:

      Ужгород – +2…+4

      Львів – 0…+2

      Івано-Франківськ – 0…+2

      Тернопіль – 0…+2

      Чернівці – 0…+2

      Хмельницький – 0…+2

      Луцьк – +1…+3

      Рівне – +1…+3

      Житомир – +1…+3

      Вінниця – +1…+3

      Одеса – +5…+7

      Миколаїв – +5…+7

      Херсон – +7…+9

      Сімферополь – +11…+13

      Кропивницький – +2…+4

      Черкаси – +1…+3

      Чернігів – +1…+3

      Суми – +1…+3

      Полтава – +2…+4

      Дніпро – +4…+6

      Запоріжжя – +6…+8

      Донецьк – +2…+4

      Луганськ – +2…+4

      Харків – +2…+4

      Київ – 0…+2

      погода прогноз погоди на 12 лютого прогноз погоди на лютий
      Прогноз погоди на вівторок, 12 лютого, від Укргідрометцентру

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      Теги: Новини України Погода
      Джерело: 24 Канал
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