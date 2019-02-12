Прогноз погоди на 12 лютого: в Україні розіграються синоптичні баталії із мокрим снігом і вітром
Погода в Україні у вівторок, 12 лютого, буде похмурою, снігово-дощовою та вітряною. Температурні позначки будуть значно нижчими, аніж попередніми днями.
Головні синоптичні баталії розгорнуться у низці північних, центральних та південних областей. Там пориви штормового вітру можуть сягати 15 – 20 метрів за секунду. Також очікуватиметься налипання мокрого снігу і дощ, передає український синоптик Наталка Діденко.
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Вівторок несе в Україну складну погоду - дощі, мокрий сніг, налипання мокрого снігу, поривчастий, до сильного, вітер. Опади невеликими будуть хіба що на Заході, а до Сходу 11 лютого ще всі не дійдуть,
– зазначає фахівець.
Найтепліше, попри складні погодні умови буде у Криму, а також – на узбережжях Чорного й Азовського морів. Там синоптики прогнозують +7...+13 градусів.
Найхолодніше, своєю чергою, у низці західних регіонів. Так, на Прикарпатті, Львівщині, Тернопільщині, Чернівеччині та Хмельниччині повітря прогріється до 0...+2 градусів.
У Києві синоптики обіцяють дощ з переходом у мокрий сніг, місцями налипання мокрого снігу, південний вітер з поривами до 12 метрів за секунду. Протягом доби у столиці температура повітря сягатиме 0...+3 градусів.
Прогноз погоди на вівторок, 12 лютого, у містах України:
Ужгород – +2…+4
Львів – 0…+2
Івано-Франківськ – 0…+2
Тернопіль – 0…+2
Чернівці – 0…+2
Хмельницький – 0…+2
Луцьк – +1…+3
Рівне – +1…+3
Житомир – +1…+3
Вінниця – +1…+3
Одеса – +5…+7
Миколаїв – +5…+7
Херсон – +7…+9
Сімферополь – +11…+13
Кропивницький – +2…+4
Черкаси – +1…+3
Чернігів – +1…+3
Суми – +1…+3
Полтава – +2…+4
Дніпро – +4…+6
Запоріжжя – +6…+8
Донецьк – +2…+4
Луганськ – +2…+4
Харків – +2…+4
Київ – 0…+2
Прогноз погоди на вівторок, 12 лютого, від Укргідрометцентру