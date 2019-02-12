Прогноз погоди на 12 лютого: в Україні розіграються синоптичні баталії із мокрим снігом і вітром

Погода в Україні у вівторок, 12 лютого, буде похмурою, снігово-дощовою та вітряною. Температурні позначки будуть значно нижчими, аніж попередніми днями.

Головні синоптичні баталії розгорнуться у низці північних, центральних та південних областей. Там пориви штормового вітру можуть сягати 15 – 20 метрів за секунду. Також очікуватиметься налипання мокрого снігу і дощ, передає український синоптик Наталка Діденко.

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Вівторок несе в Україну складну погоду - дощі, мокрий сніг, налипання мокрого снігу, поривчастий, до сильного, вітер. Опади невеликими будуть хіба що на Заході, а до Сходу 11 лютого ще всі не дійдуть,

– зазначає фахівець.

Найтепліше, попри складні погодні умови буде у Криму, а також – на узбережжях Чорного й Азовського морів. Там синоптики прогнозують +7...+13 градусів.

Найхолодніше, своєю чергою, у низці західних регіонів. Так, на Прикарпатті, Львівщині, Тернопільщині, Чернівеччині та Хмельниччині повітря прогріється до 0...+2 градусів.

У Києві синоптики обіцяють дощ з переходом у мокрий сніг, місцями налипання мокрого снігу, південний вітер з поривами до 12 метрів за секунду. Протягом доби у столиці температура повітря сягатиме 0...+3 градусів.

Прогноз погоди на вівторок, 12 лютого, у містах України:

Ужгород – +2…+4

Львів – 0…+2

Івано-Франківськ – 0…+2

Тернопіль – 0…+2

Чернівці – 0…+2

Хмельницький – 0…+2

Луцьк – +1…+3

Рівне – +1…+3

Житомир – +1…+3

Вінниця – +1…+3

Одеса – +5…+7

Миколаїв – +5…+7

Херсон – +7…+9

Сімферополь – +11…+13

Кропивницький – +2…+4

Черкаси – +1…+3

Чернігів – +1…+3

Суми – +1…+3

Полтава – +2…+4

Дніпро – +4…+6

Запоріжжя – +6…+8

Донецьк – +2…+4

Луганськ – +2…+4

Харків – +2…+4

Київ – 0…+2



Прогноз погоди на вівторок, 12 лютого, від Укргідрометцентру