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Прогноз погоды на 12 июля: будет жарко, ожидаются кратковременные дожди

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Прогноз погоды в Украине на 12 июля
Прогноз погоды в Украине на 12 июля / Фото из открытых источников

Погода 12 июля в Украине будет жаркой, однако местами пройдут дожди. Грозы следует ожидать на северо-востоке и востоке страны, а также на Полтавщине и на Винничине. А вот на западе пройдут только кратковременные дожди.

Об этом на своей странице в Facebook пишет украинский синоптик Наталья Диденко.

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Свежая погода ожидается на западе, там воздух прогреется до +20...+26 градусов. На остальной территории столбики термометров поднимутся до +25...+30 градусов. На юге и востоке – жарко – +27...+33 градуса,
– отмечает метеоролог.

В Киеве завтра без существенных осадков, только вечером пройдет небольшой дождь. Температура воздуха в столице прогреется до +28 градусов.

Прогноз погоды на четверг, 12 июля, в городах Украины:

Ужгород – +25...+27

Львов – +23...+25

Ивано-Франковск – +23...+25

Тернополь – +26...+28

Черновцы – +24...+26

Хмельницкий – +26...+28

Луцк – +23...+25

Ровно – +23...+25

Житомир – +28...+30

Винница – +26...+28

Одесса – +30...+32

Николаев – +32...+34

Херсон – +32...+34

Симферополь – +30...+32

Кропивницкий – +28...+30

Черкассы – +27...+29

Чернигов – +27...+29

Сумы – +27...+29

Полтава – +29...+31

Днепр – +30...+32

Запорожье – +32...+34

Донецк – +32...+34

Луганск – +32...+34

Харьков – +30...+32

Киев – +27...+29


Прогноз погоды в Украине на четверг, 12 июля, от Укргидрометцентра

Теги: Новости Украины Погода Жара в Украине
Источник: 24 канал
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