Прогноз погоды на 12 июля: будет жарко, ожидаются кратковременные дожди
Погода 12 июля в Украине будет жаркой, однако местами пройдут дожди. Грозы следует ожидать на северо-востоке и востоке страны, а также на Полтавщине и на Винничине. А вот на западе пройдут только кратковременные дожди.
Об этом на своей странице в Facebook пишет украинский синоптик Наталья Диденко.
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Свежая погода ожидается на западе, там воздух прогреется до +20...+26 градусов. На остальной территории столбики термометров поднимутся до +25...+30 градусов. На юге и востоке – жарко – +27...+33 градуса,
– отмечает метеоролог.
В Киеве завтра без существенных осадков, только вечером пройдет небольшой дождь. Температура воздуха в столице прогреется до +28 градусов.
Прогноз погоды на четверг, 12 июля, в городах Украины:
Ужгород – +25...+27
Львов – +23...+25
Ивано-Франковск – +23...+25
Тернополь – +26...+28
Черновцы – +24...+26
Хмельницкий – +26...+28
Луцк – +23...+25
Ровно – +23...+25
Житомир – +28...+30
Винница – +26...+28
Одесса – +30...+32
Николаев – +32...+34
Херсон – +32...+34
Симферополь – +30...+32
Кропивницкий – +28...+30
Черкассы – +27...+29
Чернигов – +27...+29
Сумы – +27...+29
Полтава – +29...+31
Днепр – +30...+32
Запорожье – +32...+34
Донецк – +32...+34
Луганск – +32...+34
Харьков – +30...+32
Киев – +27...+29
Прогноз погоды в Украине на четверг, 12 июля, от Укргидрометцентра