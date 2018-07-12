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Прогноз погоди на 12 липня: буде спекотно, очікуються короткочасні дощі

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Прогноз погоди в Україні на 12 липня
Прогноз погоди в Україні на 12 липня / фото з відкритих джерел

Погода 12 липня в Україні буде спекотною, проте подекуди пройдуть дощі. Грози слід очікувати на північному сході та сході країни, а також на Полтавщині та на Вінничині. А ось на заході пройдуть лишень короткочасні дощі.

Про це на своїй сторінці у Facebook пише український синоптик Наталка Діденко.

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Свіжа погода очікується на заході, там повітря прогріється до +20...+26 градусів. На решті території стовпчики термометрів піднімуть до +25...+30 градусів. На півдні та сході – найспекотніше – +27...+33 градуси,
– зазначає метеоролог.

У Києві завтра – без істотних опадів, лише надвечір пройде невеликий дощ. Температура повітря у столиці прогріється до +28 градусів.

Прогноз погоди на четвер, 12 липня, у містах України:

Ужгород – +25…+27

Львів – +23…+25

Івано-Франківськ – +23…+25

Тернопіль – +26…+28

Чернівці – +24…+26

Хмельницький – +26…+28

Луцьк – +23…+25

Рівне – +23…+25

Житомир – +28…+30

Вінниця – +26…+28

Одеса – +30…+32

Миколаїв – +32…+34

Херсон – +32…+34

Сімферополь – +30…+32

Кропивницький – +28…+30

Черкаси – +27…+29

Чернігів – +27…+29

Суми – +27…+29

Полтава – +29…+31

Дніпро – +30…+32

Запоріжжя – +32…+34

Донецьк – +32…+34

Луганськ – +32…+34

Харків – +30…+32

Київ – +27…+29


Прогноз погоди в Україні на четвер, 12 липня, від Укргідрометцентру

Теги: Новини України Погода Спека в Україні
Джерело: 24 канал
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