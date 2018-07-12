Прогноз погоди на 12 липня: буде спекотно, очікуються короткочасні дощі
Погода 12 липня в Україні буде спекотною, проте подекуди пройдуть дощі. Грози слід очікувати на північному сході та сході країни, а також на Полтавщині та на Вінничині. А ось на заході пройдуть лишень короткочасні дощі.
Про це на своїй сторінці у Facebook пише український синоптик Наталка Діденко.
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Свіжа погода очікується на заході, там повітря прогріється до +20...+26 градусів. На решті території стовпчики термометрів піднімуть до +25...+30 градусів. На півдні та сході – найспекотніше – +27...+33 градуси,
– зазначає метеоролог.
У Києві завтра – без істотних опадів, лише надвечір пройде невеликий дощ. Температура повітря у столиці прогріється до +28 градусів.
Прогноз погоди на четвер, 12 липня, у містах України:
Ужгород – +25…+27
Львів – +23…+25
Івано-Франківськ – +23…+25
Тернопіль – +26…+28
Чернівці – +24…+26
Хмельницький – +26…+28
Луцьк – +23…+25
Рівне – +23…+25
Житомир – +28…+30
Вінниця – +26…+28
Одеса – +30…+32
Миколаїв – +32…+34
Херсон – +32…+34
Сімферополь – +30…+32
Кропивницький – +28…+30
Черкаси – +27…+29
Чернігів – +27…+29
Суми – +27…+29
Полтава – +29…+31
Дніпро – +30…+32
Запоріжжя – +32…+34
Донецьк – +32…+34
Луганськ – +32…+34
Харків – +30…+32
Київ – +27…+29
Прогноз погоди в Україні на четвер, 12 липня, від Укргідрометцентру