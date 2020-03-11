Прогноз погоды на 12 марта: будет по-весеннему тепло, но ветрено
Погода в Украине в четверг, 12 марта, будет теплой. В большинстве областей воздух станет теплее в среднем на четыре градуса. При этом в части Украины пройдут дожди.
За осадки над территорией Украины будет отвечать циклон Gizela. Как сообщает синоптик Наталья Диденко, цикличность у него мощная, поэтому погода в течение нескольких дней будет переменчивой.
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На Востоке Украины и кое-где на Западе будут осадки, однако несущественные. На остальной территории – без дождя, однако с ветрами. Особенно сильные и порывистые будут накрывать Север и Запад. Объединит все регионы настоящее весеннее тепло: столбик термометра не опустится ниже +11, местами будет даже +17.
В Киеве завтра порывистый ветер, без осадков и около +14 градусов.
Прогноз погоды на четверг, 12 марта, в городах Украины:
Ужгород – +15...+17
Львов – +15...+17
Ивано-Франковск – +16...+18
Тернополь – +14...+16
Черновцы – +15...+17
Хмельницкий – +14...+16
Луцк – +14...+16
Ровно – +14...+16
Житомир – +13...+15
Винница – +13...+15
Одесса – +14...+16
Николаев – +15...+17
Херсон – +15...+17
Симферополь – +14...+16
Кропивницкий – +14...+16
Черкассы – +13...+15
Чернигов – +13...+15
Суммы – +12...+14
Полтава – +12...+14
Днепр – +14...+16
Запорожье – +14...+16
Донецк – +12...+14
Луганск – +12...+14
Харьков – +12...+14
Киев – +12...+14
Прогноз погоды на 12 марта / Скриншот с meteo.gov.ua