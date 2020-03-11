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      Прогноз погоды на 12 марта: будет по-весеннему тепло, но ветрено

      - Читати новину українською

      Погода в Украине в четверг, 12 марта, будет теплой. В большинстве областей воздух станет теплее в среднем на четыре градуса. При этом в части Украины пройдут дожди.

      За осадки над территорией Украины будет отвечать циклон Gizela. Как сообщает синоптик Наталья Диденко, цикличность у него мощная, поэтому погода в течение нескольких дней будет переменчивой.

      К слову Из-за аномально теплой зимы украинцам могут ограничить использование воды: детали

      На Востоке Украины и кое-где на Западе будут осадки, однако несущественные. На остальной территории – без дождя, однако с ветрами. Особенно сильные и порывистые будут накрывать Север и Запад. Объединит все регионы настоящее весеннее тепло: столбик термометра не опустится ниже +11, местами будет даже +17.

      В Киеве завтра порывистый ветер, без осадков и около +14 градусов.

      Прогноз погоды на четверг, 12 марта, в городах Украины:

      Ужгород – +15...+17

      Львов – +15...+17

      Ивано-Франковск – +16...+18

      Тернополь – +14...+16

      Черновцы – +15...+17

      Хмельницкий – +14...+16

      Луцк – +14...+16

      Ровно – +14...+16

      Житомир – +13...+15

      Винница – +13...+15

      Одесса – +14...+16

      Николаев – +15...+17

      Херсон – +15...+17

      Симферополь – +14...+16

      Кропивницкий – +14...+16

      Черкассы – +13...+15

      Чернигов – +13...+15

      Суммы – +12...+14

      Полтава – +12...+14

      Днепр – +14...+16

      Запорожье – +14...+16

      Донецк – +12...+14

      Луганск – +12...+14

      Харьков – +12...+14

      Киев – +12...+14


      Прогноз погоды на 12 марта / Скриншот с meteo.gov.ua

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      Автор: Вероника Климская
      Теги: Погода Непогода в Украине Новости Украины
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