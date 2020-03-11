Прогноз погоды на 12 марта: будет по-весеннему тепло, но ветрено

Погода в Украине в четверг, 12 марта, будет теплой. В большинстве областей воздух станет теплее в среднем на четыре градуса. При этом в части Украины пройдут дожди.

За осадки над территорией Украины будет отвечать циклон Gizela. Как сообщает синоптик Наталья Диденко, цикличность у него мощная, поэтому погода в течение нескольких дней будет переменчивой.

К слову Из-за аномально теплой зимы украинцам могут ограничить использование воды: детали

На Востоке Украины и кое-где на Западе будут осадки, однако несущественные. На остальной территории – без дождя, однако с ветрами. Особенно сильные и порывистые будут накрывать Север и Запад. Объединит все регионы настоящее весеннее тепло: столбик термометра не опустится ниже +11, местами будет даже +17.

В Киеве завтра порывистый ветер, без осадков и около +14 градусов.



Прогноз погоды на четверг, 12 марта, в городах Украины:

Ужгород – +15...+17

Львов – +15...+17

Ивано-Франковск – +16...+18

Тернополь – +14...+16

Черновцы – +15...+17

Хмельницкий – +14...+16

Луцк – +14...+16

Ровно – +14...+16

Житомир – +13...+15

Винница – +13...+15

Одесса – +14...+16

Николаев – +15...+17

Херсон – +15...+17

Симферополь – +14...+16

Кропивницкий – +14...+16

Черкассы – +13...+15

Чернигов – +13...+15

Суммы – +12...+14

Полтава – +12...+14

Днепр – +14...+16

Запорожье – +14...+16

Донецк – +12...+14

Луганск – +12...+14

Харьков – +12...+14

Киев – +12...+14