Прогноз погоди на 12 березня: буде по-весняному тепло, але вітряно
Погода в Україні у четвер, 12 березня, буде теплою. У більшості областей повітря стане теплішим у середньому на чотири градуси. При цьому частиною України пройдуть дощі.
За опади над територією України відповідатиме циклон Gizela. Як повідомляє синоптикиня Наталка Діденко, циклічність у нього потужна, тому погода протягом кількох днів буде мінливою.
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На Сході України та подекуди на Заході будуть опади, проте неістотні. На решті територій – без дощу, однак з вітрами. Особливо сильні і поривчасті накриватимуть Північ і Захід. Об'єднає усі регіони справжнє весняне тепло: стовпчик термометра не опуститься нижче за +11, подекуди буде навіть +17.
Прогноз погоди на четвер, 12 березня, у містах України:
Ужгород – +15…+17
Львів – +15…+17
Івано-Франківськ – +16…+18
Тернопіль – +14…+16
Чернівці – +15…+17
Хмельницький – +14…+16
Луцьк – +14…+16
Рівне – +14…+16
Житомир – +13…+15
Вінниця – +13…+15
Одеса – +14…+16
Миколаїв – +15…+17
Херсон – +15…+17
Сімферополь – +14…+16
Кропивницький – +14…+16
Черкаси – +13…+15
Чернігів – +13…+15
Суми – +12…+14
Полтава – +12…+14
Дніпро – +14…+16
Запоріжжя – +14…+16
Донецьк – +12…+14
Луганськ – +12…+14
Харків – +12…+14
Київ – +12…+14
Прогноз погоди на 12 березня / Скриншот з meteo.gov.ua