Прогноз погоди на 12 березня: буде по-весняному тепло, але вітряно

Погода в Україні у четвер, 12 березня, буде теплою. У більшості областей повітря стане теплішим у середньому на чотири градуси. При цьому частиною України пройдуть дощі.

За опади над територією України відповідатиме циклон Gizela. Як повідомляє синоптикиня Наталка Діденко, циклічність у нього потужна, тому погода протягом кількох днів буде мінливою.

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На Сході України та подекуди на Заході будуть опади, проте неістотні. На решті територій – без дощу, однак з вітрами. Особливо сильні і поривчасті накриватимуть Північ і Захід. Об'єднає усі регіони справжнє весняне тепло: стовпчик термометра не опуститься нижче за +11, подекуди буде навіть +17.