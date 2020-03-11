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      Прогноз погоди на 12 березня: буде по-весняному тепло, але вітряно

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      Прогноз погоди 12 березня

      Погода в Україні у четвер, 12 березня, буде теплою. У більшості областей повітря стане теплішим у середньому на чотири градуси. При цьому частиною України пройдуть дощі.

      За опади над територією України відповідатиме циклон Gizela. Як повідомляє синоптикиня Наталка Діденко, циклічність у нього потужна, тому погода протягом кількох днів буде мінливою.

      До слова Через аномально теплу зиму українцям можуть обмежити використання води: деталі

      На Сході України та подекуди на Заході будуть опади, проте неістотні. На решті територій – без дощу, однак з вітрами. Особливо сильні і поривчасті накриватимуть Північ і Захід. Об'єднає усі регіони справжнє весняне тепло: стовпчик термометра не опуститься нижче за +11, подекуди буде навіть +17.

      У Києві завтра рвучкий вітер, без опадів і близько +14 градусів.

      Прогноз погоди на четвер, 12 березня, у містах України:

      Ужгород – +15…+17

      Львів – +15…+17

      Івано-Франківськ – +16…+18

      Тернопіль – +14…+16

      Чернівці – +15…+17

      Хмельницький – +14…+16

      Луцьк – +14…+16

      Рівне – +14…+16

      Житомир – +13…+15

      Вінниця – +13…+15

      Одеса – +14…+16

      Миколаїв – +15…+17

      Херсон – +15…+17

      Сімферополь – +14…+16

      Кропивницький – +14…+16

      Черкаси – +13…+15

      Чернігів – +13…+15

      Суми – +12…+14

      Полтава – +12…+14

      Дніпро – +14…+16

      Запоріжжя – +14…+16

      Донецьк – +12…+14

      Луганськ – +12…+14

      Харків – +12…+14

      Київ – +12…+14


      Прогноз погоди на 12 березня / Скриншот з meteo.gov.ua

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      Автор: Вероніка Климська
      Теги: Погода Негода в Україні Новини України
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