Прогноз погоды на 12 ноября: ветрено, холодно и кое-где уже снег
Погода в понедельник, 12 ноября, будет удивлять заморозками, ветром, а в некоторых районах на востоке Украины уже может пролетать снег.
Об этом в своем Facebook пишет синоптик Наталья Диденко.
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По ее данным, в понедельник в Украине ожидается ветреная холодная погода с температурой воздуха днем не выше +2 +6 градусов.
На северо-востоке и в восточных областях столбики термометров опустятся до отметки ноль. Немного теплее будет на западе – там +7 +12 градусов.
В некоторых районах на востоке уже может выпасть небольшой снег, а на юго-западе дождь или туман.
Всего в большинстве областей без осадков.
В Киеве в понедельник, 12 ноября, будет облачно, сыро, ветрено и холодно.
Прогноз погоды на воскресенье, 11 ноября, в городах Украины:
Ужгород – +11...+13
Львов – +10...+12
Ивано-Франковск – +10...+12
Тернополь – +9...+11
Черновцы – +10...+12
Хмельницкий – +6...+8
Луцк – +8...+10
Ровно – +7...+9
Житомир – +3...+5
Винница – +3...+5
Одесса – +6...+8
Николаев – +5...+7
Херсон – +4...+6
Симферополь – +10...+12
Кропивницкий – +3...+5
Черкассы – +2...+4
Чернигов – -1...+1
Суммы – -1...+1
Полтава – +1...+3
Днепр – +2...+4
Запорожье – +3...+5
Донецк – -2...-4
Луганск – -2...-4
Харьков – -2...-4
Киев – +2...+4
Прогноз погоды в Украине на понедельник, 12 ноября