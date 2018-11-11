Погода в понедельник, 12 ноября, будет удивлять заморозками, ветром, а в некоторых районах на востоке Украины уже может пролетать снег.

Об этом в своем Facebook пишет синоптик Наталья Диденко.

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По ее данным, в понедельник в Украине ожидается ветреная холодная погода с температурой воздуха днем не выше +2 +6 градусов.

На северо-востоке и в восточных областях столбики термометров опустятся до отметки ноль. Немного теплее будет на западе – там +7 +12 градусов.

В некоторых районах на востоке уже может выпасть небольшой снег, а на юго-западе дождь или туман.

Всего в большинстве областей без осадков.

В Киеве в понедельник, 12 ноября, будет облачно, сыро, ветрено и холодно.

Прогноз погоды на воскресенье, 11 ноября, в городах Украины:

Ужгород – +11...+13

Львов – +10...+12

Ивано-Франковск – +10...+12

Тернополь – +9...+11

Черновцы – +10...+12

Хмельницкий – +6...+8

Луцк – +8...+10

Ровно – +7...+9

Житомир – +3...+5

Винница – +3...+5

Одесса – +6...+8

Николаев – +5...+7

Херсон – +4...+6

Симферополь – +10...+12

Кропивницкий – +3...+5

Черкассы – +2...+4

Чернигов – -1...+1

Суммы – -1...+1

Полтава – +1...+3

Днепр – +2...+4

Запорожье – +3...+5

Донецк – -2...-4

Луганск – -2...-4

Харьков – -2...-4

Киев – +2...+4

Прогноз погоды в Украине на понедельник, 12 ноября