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      Прогноз погоды на 12 ноября: ветрено, холодно и кое-где уже снег

      84 Читати новину українською
      Прогноз погоды в Украине на 12 ноября
      Прогноз погоды в Украине на 12 ноября

      Погода в понедельник, 12 ноября, будет удивлять заморозками, ветром, а в некоторых районах на востоке Украины уже может пролетать снег.

      Об этом в своем Facebook пишет синоптик Наталья Диденко.

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      По ее данным, в понедельник в Украине ожидается ветреная холодная погода с температурой воздуха днем не выше +2 +6 градусов.

      На северо-востоке и в восточных областях столбики термометров опустятся до отметки ноль. Немного теплее будет на западе – там +7 +12 градусов.

      В некоторых районах на востоке уже может выпасть небольшой снег, а на юго-западе дождь или туман.

      Всего в большинстве областей без осадков.

      В Киеве в понедельник, 12 ноября, будет облачно, сыро, ветрено и холодно.

      Прогноз погоды на воскресенье, 11 ноября, в городах Украины:

      Ужгород – +11...+13

      Львов – +10...+12

      Ивано-Франковск – +10...+12

      Тернополь – +9...+11

      Черновцы – +10...+12

      Хмельницкий – +6...+8

      Луцк – +8...+10

      Ровно – +7...+9

      Житомир – +3...+5

      Винница – +3...+5

      Одесса – +6...+8

      Николаев – +5...+7

      Херсон – +4...+6

      Симферополь – +10...+12

      Кропивницкий – +3...+5

      Черкассы – +2...+4

      Чернигов – -1...+1

      Суммы – -1...+1

      Полтава – +1...+3

      Днепр – +2...+4

      Запорожье – +3...+5

      Донецк – -2...-4

      Луганск – -2...-4

      Харьков – -2...-4

      Киев – +2...+4

      Прогноз погоди в Україні 12 листопадаПрогноз погоды в Украине на понедельник, 12 ноября

      Теги: Новости Украины Непогода в Украине Погода
      Источник: 24 Канал
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